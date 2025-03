Cosa guardare al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League

Chelsea, Panathinaikos e Molde difendono un vantaggio minimo rispettivamente contro Copenaghen, Fiorentina e Legia Warszawa mentre si decide la qualificazione ai quarti di finale.

UEFA.com presenta in anteprima tutte le gare di ritorno degli ottavi di giovedì 13 marzo.

Afimico Pululu è il capocannoniere della Conference League dopo il suo rigore al 69' che ha regalato allo Jagiellonia il primo dei tre gol contro il Cercle Brugge. Ma il venticinquenne attaccante non si è fermato, suggellando una netta vittoria casalinga con una splendida rovesciata nove minuti dopo. "Volevo controllare la palla, ma non avevo abbastanza tempo e ho improvvisato. Ho calciato ed è finita in rete", ha spiegato raggiante. Il tecnico del Cercle Brugge, Ferdinand Feldhofer, aveva previsto una "gara molto equilibrata", quindi la sua squadra avrà molto da dimostrare al ritorno.

Highlights: Jagiellonia - Cercle Brugge 3-0

Il Pafos va a Stoccolma con un gol di vantaggio grazie a Muamer Tankovic, a segno al 65'. A proposito della gara vinta 1-0, l'ex Hammarby ha dichiarato: "Non voglio dire che è stata una partita normale. Per me è stato come un derby!". L'obiettivo del Pafos è raggiungere i quarti di finale all'esordio in una competizione UEFA, ma il tecnico avversario Jani Honkavaara ha commentato: "L'uno a zero è un risultato che possiamo gestire in casa, credo che la nostra prestazione sarà nettamente migliore", ha detto.

Il colpo di testa di Tamar Svetlin al 23' ha regalato al Celje un 1-0 casalingo sul Lugano. Nonostante l'importante vittoria, l'allenatore Albert Riera ha rivelato di non essere totalmente soddisfatto a fine partita. "Con questa prestazione e tutte le altre, abbiamo creato un mostro da cui ci si aspetta sempre tanto", ha spiegato. Il tecnico avversario Mattia Croci-Torti, invece, ha sottolineato la necessità di mantenere la calma. "Abbiamo perso una piccola battaglia, ma con l'1-0 possiamo ribaltare la situazione. Dobbiamo rimanere ottimisti".

Highlights: Celje - Lugano 1-0

Dopo l'1-1 con gol di David Vuković nel recupero, il Borac va a Vienna con la speranza di diventare la prima squadra a battere l'SK Rapid in casa in questa Conference League. La squadra austriaca ha totalizzato due vittorie e un pareggio al Weststadion nella fase campionato, motivo per cui Robert Klauss spera di poter sfruttare il calore del suo pubblico. "I tifosi ci aiutano, soprattutto nelle partite europee, e ci aiuteranno ancora", ha detto il tecnico dell'SK Rapid. Il Borac ha il morale alto e Vuković ha apprezzato molto lo "spirito di squadra" che ha regalato "un risultato utile per la partita a Vienna".

Quarti di finale Real Betis (ESP)/Vitória SC (POR) - Jagiellonia (POL)/Cercle Brugge (BEL)

Celje (SVN)/Lugano (SUI) - Panathinaikos (GRE)/Fiorentina (ITA)

Copenhagen (DEN)/Chelsea (ENG) - Molde (NOR)/Legia Warszawa (POL)

Pafos (CYP)/Djurgården (SWE) - Borac (BIH)/SK Rapid (AUT)

Il Chelsea torna a Stamford Bridge in vantaggio per 2-1 ma rimane cauto dopo una gara che ha messo in luce la tenuta difensiva e le potenzialità offensive del Copenaghen. I danesi sono molto fiduciosi: "Dobbiamo fare tutto il possibile e sperare in un piccolo miracolo", ha dichiarato l'allenatore Jacob Neestrup, ricordando che il Copenaghen è un'altra squadra che ha ribaltato una sconfitta di un gol al ritorno degli spareggi contro l'Heidenheim. Il suo collega Enzo Maresca concorda sul fatto che niente può essere dato per scontato: "Il ritorno sarà un'altra partita difficile. Il Copenaghen è una buona squadra, con un allenatore esperto e molti giocatori di talento".

Highlights: Copenhagen - Chelsea 1-2

Ad Atene, l'attacco ha prevalso sulla difesa e si sono visti cinque gol, l'ultimo dei quali firmato da Tetê per il definitivo 3-2 a favore del Panathinaikos. Rui Vitória ritiene che la chiave del successo sia stata la calma dopo l'intervallo, piuttosto che la frenesia del primo tempo con quattro gol. "Sappiamo di essere creativi davanti, ma dobbiamo capire cosa è andato storto quando abbiamo preso gol", ha detto il tecnico portoghese. Notando una certa frustrazione nello spogliatoio della Fiorentina a fine primo tempo, il tecnico Raffaele Palladino vuole che la squadra incanali questa energia nella seconda e decisiva gara: "Non è finita, vedo una squadra che vuole ribaltare il risultato".

Lo sapevi? Solo il Chelsea (28 gol) ha segnato più della Fiorentina (20) in Conference League fino ad oggi.

Dopo un'altra partita con cinque gol, il Molde è in vantaggio, nonostante la rimonta del Legia Warszawa nel secondo tempo. La squadra norvegese ha segnato tre volte nella prima frazione di gioco, ma gli ospiti hanno accorciato due volte in tre minuti a metà del secondo e hanno lasciato tutto in bilico. "Dimostreremo di cosa siamo capaci in casa", ha dichiarato Kacper Chodyna, autore della prima rete del club polacco. Guardando gli ottavi di finale della scorsa stagione, il Molde è però fiducioso, avendo vinto 3-0 a Varsavia sempre agli ottavi di finale.

Highlights: Molde - Legia Warszawa 3-2

Il Vitória torna a Guimaraes dopo un 2-2 con gol nel finale di Nélson Oliveira e un'autostima rafforzata da una prestazione coraggiosa. "Questa è la mentalità che abbiamo dimostrato in tutte le partite della competizione", ha dichiarato il portiere Bruno Varela dopo che i suoi compagni hanno reagito due volte alla sconfitta. Isco, autore del 2-1 al 75', ha espresso la sua delusione ma si è subito concentrato sulla seconda gara. "Sarà una partita difficile. Nessuno ci regalerà nulla. Dobbiamo assolutamente vincere", ha detto il 32enne ex Real Madrid.