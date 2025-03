Andata ottavi di finale UEFA Conference League: cade la Fiorentina contro il Panathinaikos, vincono Chelsea e Molde

Nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League, la Fiorentina rimonta due gol nel primo tempo ma viene beffata nella ripresa, il Chelsea vince di misura in casa del Copenhagen mentre il Molde batte 3-2 il Legia Warszawa in una partita ricca di emozioni.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Il Chelsea vince l'andata contro un solido Copenaghen che mette in difficoltà sino alla fine i Blues. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa gli ospiti cambiano marcia e passano in vantaggio all'inizio del primo tempo col capitano Reece James. Verso l'ora di gioco, Enzo Fernández (65') raddoppia su assist di Tyrique George, ma al 79' Gabriel Pereira accorcia fissando il risultato sull'1-2.

Dopo lo 0-0 del primo tempo, nella ripresa la partita si anima regalando gol e spettacolo agli spettatori di Siviglia. I padroni di casa passano in vantaggio al 48' con Cédric Bakambu, ma dopo tre minuti João Saraiva sigla la rete del pari. Bakambu sfiora due volte il gol per i padroni di casa, ma al 75' Isco segna il 2-1 su un cross di Aitor Ruibal. La parità viene ristabilita all'81' quando Oliveira si gira in area e trafigge il portiere avversario con un rasoterra preciso.

La Fiorentina perde di misura la gara d'andata ad Atene e dovrà rimontare il gol di svantaggio nel ritorno a Firenze. Karol Świderski porta in vantaggio i padroni di casa dopo cinque minuti, mentre Nemanja Maksimović raddoppia al 19'. Gli ospiti, però, impiegano solo quattro minuti per azzerare il passivo: Lucas Beltrán accorcia di testa su un cross di Robin Gosens, che poco dopo serve l'assist del pari a Nicolò Fagioli. Dopo quattro i quattro gol nel primo tempo, nella ripresa segna solo Tetê che regala la vittoria ai padroni di casa.

Dopo aver subito tre gol nel primo tempo, nella ripresa il Legia Warszawa torna in corsa per la qualificazione segnando due gol. Per il Molde segnano Eirik Hestad (11'), Kristian Eriksen (17') e Fredrik Gulbrandsen (43'), mentre per il Legia vanno in gol Kacper Chodyna (64') e Luquinhas (67').

Sorteggio quarti di finale (10 e 17 aprile)

Real Betis/Vitória SC - Jagiellonia/Cercle Brugge*

Celje/Lugano - Panathinaikos/Fiorentina

Copenhagen/Chelsea - Molde/Legia Warszawa*

Pafos/Djurgården - Borac/SK Rapid * La potenziale partita casalinga di Cercle Brugge e Chelsea nei quarti di finale potrebbe essere soggetta a modifiche di calendario

Una strepitosa rovesciata di Afimico Pululu blinda il risultato in favore del Jagiellonia contro il Cercle Brugge, rimasto in dieci. Dopo un primo tempo molto combattuto, l'espulsione di Abu Francis al 59° minuto permette alla squadra polacca di prendere il controllo, segnando tre gol nel giro di nove minuti. Due delle reti vengono realizzate dal capocannoniere Pululu, che prima trasforma un rigore e poi segna in acrobazia.

Muamer Tankovic segna l'unico gol della gara che regala ai ciprioti del Pafos un margine minimo in vista del ritorno in trasferta a Stoccolma.

Il colpo di testa di Tamar Svetlin dà al Celje un gol di vantaggio che dovrà difendere strenuamente nel ritorno in casa del Lugano. Già sotto di un gol, gli ospiti sono costretti a giocare gli ultimi secondi con un uomo in meno, dato che Papadopoulous riceve un cartellino rosso nei minuti di recupero.

L'SK Rapid passa in vantaggio al 34' con Dion Beljo, ma nei minuti di recupero David Vuković trasforma un rigore che regala il prezioso pari al Borac in vista del ritorno a Vienna.