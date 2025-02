Cosa guardare nell'andata degli ottavi di UEFA Conference League

Negli ottavi di finale della UEFA Conference League, il Chelsea vola a Copenaghen, il Panathinaikos accoglie la Fiorentina e il Real Betis giocherà contro una portoghese.

UEFA.com vi racconta le sfide di giovedì 6 marzo.

Create your bracket!

L'allenatore del Real Betis, Manuel Pellegrini, è stato felice soprattutto di aver evitato negli ottavi di finale il Chelsea allenato dal suo amico Enzo Maresca. "Gli ho mandato un messaggio dicendogli che li avremmo visti in finale", ha scherzato. Il club di Guimarães invece ha perso le ultime sei partite UEFA giocate in Spagna, ma Pellegrini sa che sarà una sfida difficile dato che la squadra di Luís Freire è arrivata seconda nella fase campionato.

Highlights: St. Gallen - Vitória SC 1-4 

Seconda classificata nelle ultime due edizioni di Conference League, la Fiorentina affronta per la prima volta il Panathinaikos, dopo aver perso contro i loro acerrimi rivali dell'Olympiacos nella finale della scorsa stagione. Negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, il Panathinaikos ha eliminato gli islandesi del Víkingur con un gol nei minuti finali, ma l'allenatore Rui Vitória ha detto: "Miglioreremo. È importante per andare avanti in questa competizione."

Lo sapevi: il bilancio del Panathinaikos in casa contro le squadre italiane è di V4 P4 S3; il bilancio dei viola in quattro partite in Grecia è di V1 P2 S1.

Highlights: Fiorentina - LASK 7-0 

"Questi sono i momenti che mi piacerebbe vivessero i miei giocatori", ha dichiarato l'allenatore Per Matias Hogmø dopo il successo ai calci di rigore contro lo Shamrock Rovers che ha portato il Molde agli ottavi di finale. Si tratta di una squadra che hanno affrontato negli spareggi della fase a eliminazione diretta la scorsa stagione, quando hanno vinto 3-2 in Norvegia e poi 3-0 a Varsavia. "Da allora sono cambiate molte cose", ha spiegato l'attuale capo del Legia, Gonçalo Feio.

Highlights: Shamrock Rovers - Molde 0-1 (4-5 dcr)

Il Copenaghen non ha avuto un sorteggio benevolo essendo stato accoppiato negli ottavi contro la capolista della fase campionato. L'attaccante Magnus Mattsson ha colto alcuni aspetti positivi. "Non vediamo l'ora di giocare queste due grandi partite", ha detto. I due club si sono incontrati quattro volte in passato, con i Blues che hanno prevalso nei doppi confronti: secondo turno della Coppa delle Coppe 1998/99 e ottavi di finale UEFA Champions League 2010/11.

Guarda la tripletta di Marc Guiu del Chelsea

Il Cercle Brugge ha visitato la Polonia per la prima volta negli spareggi della Conference League di questa stagione quando ha battuto il Wisła Kraków per 6-1, ottenendo la più ampia vittoria in una competizione UEFA. Con il capocannoniere della competizione Afimico Pululu, autore di sei gol, lo Jagiellonia cercherà di opporre una resistenza più forte.

Capocannoniere Conference League: Afimico Pululu

I campioni sloveni in carica accolgono un Lugano - in corsa per il primo titolo svizzero che manca al club dal 1949. Il Celje ha pareggiato 1-1 contro il Losanna nell'unico precedente casalingo contro avversari svizzeri e il tecnico del Lugano, Mattia Croci-Torti, si aspetta una dura resistenza. "Sono una squadra molto forte tatticamente, soprattutto in difesa", ha detto. "Hanno ottimi giocatori, in particolare davanti".

Highlights: APOEL 0-2 Celje

Il Borac, campione bosniaco in carica, sta stupendo in Europa sotto la guida di Mladen Žižović ed è fiducioso in vista della sfida contro un Rapid la cui forma è stata altalenante negli ultimi tempi. "Il Rapid è favorito nel doppio confronto, ma noi faremo del nostro meglio per metterli in difficoltà", ha dichiarato il direttore tecnico del Borac, Zvezdjan Misimović.

Highlights: SK Rapid - Copenhagen 3-0 

"Non ci sono limiti per questa squadra", ha dichiarato il tecnico spagnolo del Pafos, Juan Carlos Carcedo, dopo aver battuto l'APOEL nel primo spareggio tutto cipriota in competizioni UEFA. Il Pafos è alla ricerca del suo primo titolo in campionato, ma in Europa affronterà un Djurgården che dopo aver chiuso la fase campionato al quinto posto, ha cambiato guida tecnica e punta ad andare il più avanti possibile.

Highlights: Pafos - Omonoia 2-1