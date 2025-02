Bracket Predictor di Conference League: tutto quello che c'è da sapere

Come si gioca al Bracket Predictor di UEFA Conference League

Col Bracket Predictor, puoi tracciare il tabellone di Conference League, prevedendo quali squadre passeranno per ogni turno della fase a eliminazione diretta.

Conquista dei punti per i pronostici corretti - oppure indovina semplicemente come si delinea il tabellone del torneo!

Fai i tuoi pronostici

Come funziona?

Dagli ottavi di finale in poi, devi indovinare la squadra che vince ogni partita sino alla finale, pronosticando anche chi vincerà la Conference League!

Puoi scaricare i tuoi pronostici come immagine condivisibile per lanciare la sfida ai tuoi amici.

Per salvare e tenere traccia dei tuoi pronostici e per giocare contro i tuoi amici, dovrai effettuare il login o iscriverti.

Come si fanno i punti nel Bracket?

Nel Bracket Predictor devi scegliere semplicemente la squadra che passa al turno successivo.

Per ogni partita della fase a eliminazione diretta bisogna pronosticare quale squadra passerà al turno successivo a partire dagli ottavi. Otterrai tre punti ogni volta che indovini la squadra che passerà il turno, indipendentemente dall'avversario.

Che premi ci sono in palio?

Chiunque faccia il proprio pronostico prima del calcio d'inizio degli ottavi di finale, il 6 marzo, parteciperà all'estrazione finale. Un fortunato vincitore si aggiudicherà il primo premio, ovvero due biglietti per la finale del 2025 a Breslavia, comprensivo di volo e alloggio, mentre i secondi classificati potranno aggiudicarsi una maglia a scelta. Il terzo classificato vincerà un pallone da gara ufficiale.

Inoltre, chi riuscirà a creare il 'tabellone perfetto' (o chi sarà in testa alla classifica a fine stagione) vincerà due biglietti per la finale del 2026 a Lipsia, compreso volo e alloggio.

Si paga per giocare?

No! Il gioco è completamente gratuito. Tuttavia, se vuoi salvare e tenere traccia del tuo punteggio, dovrai effettuare il login o iscriverti.

Cosa succede se partecipo dopo la scadenza?

Se entri in ritardo - in qualsiasi momento dopo l'inizio degli ottavi di finale - potrai comunque salvare e tenere traccia delle tue previsioni, ma non riceverai alcun punto.

*Questo gioco non è sponsorizzato, appoggiato, amministrato o associato a Apple Inc. o alle sue società controllate o affiliate.