Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League: Pafos, Panathinaikos, Copenhagen, Molde agli ottavi

Il Pafos ha vinto la prima sfida tutta cipriota in competizioni UEFA qualificandosi agli ottavi di finale insieme a Panathinaikos, Copenaghen e Molde.

UEFA.com vi racconta le partite del ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League.

Tutto sul sorteggio

Qualificate agli ottavi Teste di serie (prime otto fase campionato)

ACercle Brugge, Chelsea, Djurgården, Fiorentina, Legia Warszawa, Lugano, SK Rapid, Vitória SC Non teste di serie (vincitrici spareggi)

Borac, Celje, Copenhagen, Jagiellonia, Molde, Pafos, Panathinaikos, Real Betis

Un Celje mai domo si qualifica agli ottavi di finale per la prima volta nella sua storia grazie al successo nella storica sfida di Cipro. Dopo la doppietta segnata all'andata, nel ritorno l'attaccante lituano Armandas Kučys sblocca il risultato poco prima dell'intervallo con un preciso colpo di testa. Tamar Svetlin raddoppia subito dopo l'intervallo, sigillando la qualificazione per la formazione slovena.

Highlights: APOEL - Celje 0-2

Dopo il 3-1 dell'andata, il Jagiellonia si ripete anche al ritorno grazie ai gol di Kristoffer Hansen (8'), Jesús Imaz (70') e all'autogol di Viktor Radojević (76'). Gli ospiti segnano il gol della bandiera con Marko Lazetić (17').

Highlights: Jagiellonia - TSC 3-1

Il gol di Tetê nei minuti di recupero regala la qualificazione al Panathinaikos. La squadra islandese mantiene un vantaggio complessivo di un solo gol fino al 70° minuto, quando Filip Mladenović deposita il pallone in rete con un bel tiro a giro. Con i tempi supplementari ormai a un passo, al quinto minuto di recupero i padroni di casa segnano il gol qualificazione con Tetê.

Highlights: Panathinaikos - Víkingur R 2-0

Dopo aver perso 1-0 l'andata, il Molde segna il pari dopo appena 11 minuti con Magnus Wolff Eikrem. Le occasioni si susseguono, ma l'espulsione di Isak Amundsen alla fine dei tempi regolamentari sembra far pendere la bilancia a favore dei Rovers. Tuttavia, il Molde resiste stoicamente in dieci uomini e porta la sfida ai calci di rigore dove vince grazie all'errore decisivo dal dischetto di Aaron Greene.

Highlights: Shamrock Rovers - Molde 0-1

Rodrigo Huescas segna al 114' la rete che decide la qualificazione dopo una partita dalle mille emozioni. Sconfitti per 2-1 all'andata, gli ospiti trovano il pari complessivo al 37' con un colpo di testa di Amin Chiakha su assist di Kevin Diks. Lo stesso Diks raddoppia dal dischetto dopo l'intervallo, ma la punizione di Léo Scienza dell'Heidenheim, riporta il totale in pareggio mandando la sfida ai supplementari, dove nei minuti finali Huescas sigla il gol-qualificazione approfittando di uno svarione difensivo.

Highlights: Heidenheim - Copenhagen 1-3

L'Olimpija spreca il possibile gol del pari al settimo minuto, quando Alejandro Blanco si fa parare il rigore da Filip Manojlović dopo un fallo di Bart Meijers su Alex Tamm. Blanco e Ahmet Muhamedbegović colpiscono la traversa, ma il risultato resta fermo sullo 0-0 qualificando il Borac agli ottavi.

Highlights: Olimpija - Borac 0-0

Il Pafos passa in vantaggio al 28' con Bruno, poco dopo una traversa colpita da Jairo. L'ex attaccante del Manchester United e dell'Inter, Stevan Jovetić, trova il pareggio verso l'ora di gioco, ma il Pafos reagisce prontamente e torna in vantaggio dopo cinque minuti con la rete di Jonathan Silva che si rivela decisiva per la squadra di casa.

Highlights: Pafos - Omonoia 2-1

Archie Brown (87') segna da posizione angolata la rete che decide la gara di Siviglia ma il gol non basta ai belgi che escono in virtù del risultato dell'andata.

Highlights: Real Betis - Gent 0-1