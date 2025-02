Cosa guardare nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League

Real Betis, Shamrock Rovers e Heidenheim sono alcune delle squadre che hanno chiuso in vantaggio l'andata degli spareggi e sono in pole position per la qualificazione agli ottavi in vista delle gare di ritorno.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle otto partite dalle quali usciranno le otto squadre che raggiungeranno le prime otto classificate della fase campionato agli ottavi di finale.

20 febbraio

Partite pomeridiane (18:45 CET)

Heidenheim - Copenhagen (agg: 2-1)

Olimpija - Borac (agg: 0-1)

Pafos - Omonoia (agg: 1-1)

Real Betis - Gent (agg: 3-0)

Partite serali (21:00 CET)

APOEL - Celje (agg: 2-2)

Jagiellonia - TSC (agg: 3-1)

Panathinaikos - Víkingur R. (agg: 1-2)

Shamrock Rovers - Molde (agg: 1-0)

Chi è già qualificato agli ottavi? Cercle Brugge, Chelsea, Djurgården, Fiorentina, Legia Warszawa, Lugano, SK Rapid, Vitória SC

Partite di cartello

La prima partecipazione del Víkingur in una fase a eliminazione diretta europea è stata indimenticabile: il club islandese ha vinto la gara d'andata contro il Panathinaikos per 2-1 grazie ai gol di Davíd Örn Atlason e Matthías Vilhjálmsson: "Non abbiamo finito, vogliamo scrivere ancora altre pagine di storia", ha detto il centrocampista Danijel Djan Djuric. L'allenatore Sölvi Jónsson ha invece esortato la squadra a non abbassare la guardia: "La qualificazione è tutt'altro che decisa".

Il Panathinaikos dall'altro lato dovrà rimontare il gol di svantaggio. Secondo Fotis Ioannidis, il cui rigore nei minuti di recupero ha permesso di avere un solo gol di svantaggio, ha detto: "Ci è mancata la creatività. La palla non è arrivata all'attacco con continuità. È importante trovare una soluzione entro la prossima settimana".

Lo sapevi?

Il Víkingur R. è la prima squadra islandese a partecipare alla fase a eliminazione diretta di una competizione europea maschile per club.

Highlights: Víkingur R - Panathinaikos 2-1 

Dopo quattro sconfitte consecutive in Bundesliga, la vittoria in rimonta a Copenaghen ha ridato fiducia all'Heidenheim. "I nostri tifosi non hanno avuto vita facile nelle ultime settimane, ma ci hanno comunque sostenuto incondizionatamente, quindi è stato bello restituire loro qualcosa", ha detto Tim Siersleben, autore di un gol e di un assist nel 2-1 dell'andata.

L'allenatore Frank Schmidt ha parlato della necessità di una "grande prestazione", nella speranza di sfruttare il calore del pubblico di casa nel ritorno. L'allenatore del Copenhagen, Jacob Neestrup, ha detto: "Non è ancora finita. Andiamo in Germania per vincere. Sono deluso per non aver sfruttato meglio le tante occasioni avute".

Lo sapevi?

Il Copenaghen non ha mai vinto in 15 precedenti contro squadre tedesche in competizioni UEFA (P5 s10).

Highlights: Copenhagen - Heidenheim 1-2 

Michael Noonan è diventato il più giovane marcatore nella storia della Conference League col gol segnato nella vittoria per 1-0 dello Shamrock Rovers in casa del Molde. "Si vede che questo ragazzo è pronto nonostante la giovane età, quindi ho deciso di farlo giocare", ha detto il tecnico Stephen Bradley a proposito del sedicenne. La fiducia è stata ripagata al 57° minuto, quando Noonan ha segnato da distanza ravvicinata su un cross di Dylan Watts.

Nonostante la soddisfazione per la vittoria, Bradley ha subito evitato l'autocompiacimento, spiegando: "Vincere in trasferta in Europa è sempre bello, ma ho detto ai giocatori che una volta scesi da quell'aereo la testa va subito alla prossima". Sconfitto nella sua prima partita alla guida del club norvegese, Per Mathias Høgmo si è detto "deluso per la sconfitta, considerato il modo in cui è maturata".

Lo sapevi?

Lo Shamrock Rovers ha ottenuto la sua prima vittoria contro il Molde, dopo aver subito una sconfitta in entrambi i precedenti incontri, avvenuti nella Conference League 2022/23.

Highlights: Molde - Shamrock Rovers 0-1 

Altri spunti