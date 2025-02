Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League: vincono Real Betis e Heidenheim, Michael Noonan scrive un nuovo record

Nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League, il Real Betis vince senza troppe difficoltà in casa del Gent, mentre Michael Noonan dello Shamrock Rovers diventa il più giovane marcatore nella storia della Conference League.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Tim Siersleben fa un gol e un assist nella grande rimonta dell'Heidenheim in casa del Copenaghen. I padroni di casa passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con Jordan Larsson su corner di Marcos Lopez. Verso l'ora di gioco Thomas Keller sigla il gol del pari con un colpo di testa angolato, ma all'85' gli ospiti completano la rimonta con Siersleben.

Un gol di Sandi Ogrinec segnato nei minuti di recupero, regala una preziosa vittoria al Borac in vista della trasferta di giovedì prossimo a Lubiana.

Il Real Betis mette un'ipoteca sulla qualificazione grazie alla vittoria per 3-0 in Belgio firmato da Antony (57'), Cédric Bakambu (72') e Sergi Altimira (84').

I padroni di casa passano in vantaggio al 51' con un rigore trasformato da Willy Semedo nonostante una scivolata nella rincorsa. A sei minuti dalla fine però gli ospiti trovano il meritato pareggio con Mislav Oršić che lascia la qualificazione aperta.

Chi è qualificato agli ottavi di finale?

Cercle Brugge, Chelsea, Djurgården, Fiorentina, Legia Warszawa, Lugano, SK Rapid, Vitória SC Il sorteggio dei turni successivi della competizione si terà venerdì 21 febbraio.

Lo Jagiellonia vince in rimonta e si assicura un margine di due gol di vantaggio in vista del ritorno. I padroni di casa passano in vantaggio alla mezz'ora con un tiro dalla distanza di Prestige Mboungou. Tre minuti dopo gli ospiti pareggiano con Jesús Imaz, ma nei minuti finali lo Jagiellonia si scatena. Prima passa in vantaggio col gol di Afimico Pululu (81') e a un minuto dalla fine, Imaz segna il suo secondo gol personale della serata.

Michael Noonan segna la rete che decide la gara in favore dello Shamrock Rovers a Molde, e diventa allo stesso tempo il più giovane marcatore nella storia della Conference League.

Una doppietta di Armandas Kučys non basta al Celje per battere in casa l'APOEL. L'attaccante lituano porta in vantaggio i padroni di casa dopo appena 90 secondi nel loro primo incontro in una fase a eliminazione diretta europea, ma gli ospiti pareggiano alla mezz'ora con David Abagna. Nella ripresa Kučys porta in vantaggio il Celje ma al 70' Konstantinos Laifis trova il gol del pari con un bel colpo di testa. Al 73' gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Lasha Dvali ma il risultato rimane fermo sul 2-2.

Il Víkingur, all'esordio in una fase a eliminazione diretta, vince l'andata ad Helsinki con una prova convincente. Gli islandesi sembravano destinati a portare ad Atene due gol di vantaggio dopo le reti di Davíd Örn Atlason e Matthías Vilhjálmsson all'inizio del primo tempo, ma un rigore di Fotis Ioannidis riporta il Panathinaikos in partita in vista del ritorno.