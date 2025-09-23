Indovinane Sei UEFA Conference League 2025/26: termini e condizioni

TERMINI PRINCIPALI

UEFA

Union of European Football Associations, federazione svizzera con sede in 46 route de Genève, 1260 Nyon 2, Svizzera.

Piattaforme UEFA

Giochi UEFA (gaming.uefa.com)

App della UEFA Conference League

Data di inizio

00:00 CET del 1° settembre 2025



Data di chiusura

23:59 CET del 27 maggio 2026



Territori

Tutto il mondo

Età minima per giocare

Dai 18 anni in su

Requisiti per la partecipazione

Per partecipare al Gioco, gli utenti devono:

1. Registrare un account su una piattaforma UEFA E

2. Effettuare dei pronostici in conformità con le regole di Indovinane Sei ("Predict Six Rules", come indicato su https://gaming.uefa.com/en/uelpredictor/rules).

I partecipanti possono soddisfare i requisiti di accesso in qualsiasi momento fino alla data di chiusura per accedere al gioco. Tuttavia, l'idoneità a determinati premi può variare man mano che vengono assegnati per tutta la durata del gioco.

Premi

1. Vincitore fase campionato:

Il primo della classifica generale della fase campionato vincerà una VIP Matchday Experience per due (2) persone a un ottavo di finale a sua scelta. Il premio comprende:

• Un (1) posto auto dedicato presso lo stadio e una fotografia scattata a bordo campo

• Accesso alla sessione di riscaldamento delle squadre da bordo campo

﻿• Due (2) biglietti per la partita

2. Vincitore classifica generale:

Il vincitore della classifica generale del gioco al termine del conteggio dei punti (27 maggio 2026), si aggiudicherà:

• Due (2) biglietti (per il vincitore e un (1) ospite) per la finale di UEFA Conference League 2027 a Istanbul

• Un (1) volo di andata e ritorno* in economy per il vincitore e un (1) ospite dalla destinazione di provenienza del vincitore (con l'ospite che vola dallo stesso aeroporto del vincitore) a Istanbul

• Una (1) notte di pernottamento** per due (2) persone (il vincitore e l'ospite) in un hotel scelto dalla UEFA a Istanbul

3. Secondo nella classifica generale:

Il secondo della classifica generale del gioco al termine del conteggio dei punti (27 maggio 2026), si aggiudicherà:

• una (1) maglia a scelta di una squadra che partecipa a una delle competizioni UEFA

• una (1) copia di EA Sport FC26

4. Terzo nella classifica generale:

Il terzo della classifica generale del gioco al termine del conteggio dei punti (27 maggio 2026), si aggiudicherà:

• Un (1) pallone ufficiale della UEFA Conference League.

Per essere idonei al Premio per il primo in classifica generale, i partecipanti devono aver soddisfatto i seguenti requisiti:

(a) essere idonei a viaggiare e soddisfare tutti i requisiti di viaggio e di ingresso locale e altri requisiti legali (compreso il permesso di assistere alle partite delle competizioni UEFA); ﻿

(b) solo per il Premio per il primo in classifica generale, essere disponibili a viaggiare a Istanbul.



* A seconda del luogo di provenienza del vincitore, la UEFA può, a sua esclusiva discrezione, sostituire un volo di andata e ritorno con un viaggio in treno di andata e ritorno da una stazione ragionevolmente vicina alla città del vincitore, secondo quanto stabilito dalla UEFA..

** Accettando il Premio per il primo in classifica generale dopo la fase campionato o il Premio per il primo in classifica generale al termine del gioco, il vincitore deve confermare se preferisce una (1) camera oppure due (2) camere separate (una per il vincitore e una per l'ospite).

*** A seconda della disponibilità dei trasporti, al vincitore e all'ospite potrebbe essere richiesto di viaggiare in date alternative. In questo caso, la UEFA può offrire pernottamenti aggiuntivi a sua esclusiva discrezione.

Numero di vincitori

Totale: quattro (4) vincitori:

• Vincitore fase campionato: un (1) vincitore

• Premio per il primo nella classifica generale: un (1) vincitore

• Premio per il secondo nella classifica generale: un (1) vincitore.

• Premio per il terzo nella classifica generale: un (1) vincitore.

Termini e condizioni del sito

1. ORGANIZZAZIONE DEL GIOCO

1.1. Le presenti regole (le "Regole") sono valide per il Gioco che si svolge sulle Piattaforme UEFA e per l'assegnazione dei premi. Il Gioco è gestito dalla UEFA.

1.2. Il Gioco si svolge dalla data di inizio alla data di chiusura (incluse) sulle Piattaforme UEFA. La UEFA si riserva il diritto di modificare o rimuovere il Gioco a sua esclusiva discrezione. Tutte le iscrizioni al Gioco devono essere ricevute dalla UEFA entro la data di chiusura. Tutte le iscrizioni ricevute dopo la data di chiusura vengono automaticamente rigettate.

2. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

2.1. L'accesso e la partecipazione al Gioco sono gratuiti e senza obblighi di acquisto.

2.2 Il Gioco è aperto ai residenti di qualsiasi parte del mondo, i membri dello staff UEFA e i membri dello staff delle aziende coinvolte nello sviluppo del Gioco possono partecipare la Gioco ma non possono vincere Premi. Se un membro dello staff UEFA o un membro dello staff delle aziende coinvolte nello sviluppo del Gioco dovesse vincere un Premio, questo verrà assegnato al partecipante classificatosi successivamente.

2.3. Ogni domanda di partecipazione al Gioco deve essere presentata da una persona fisica registrandosi sul sito web.

2.4. Per accedere al Gioco, i partecipanti devono soddisfare i requisiti di età.

L'accesso può essere effettuato solo da persone singole e indipendenti che soddisfano i requisiti di età (o sono maggiorenni nel loro paese di residenza se tale età supera i diciotto).

2.5. Iscrivendosi e partecipando al Gioco, l'utente è vincolato dalle regole e ai termini e condizioni del sito Web e conferma di aver letto ed espressamente accettato le regole e i termini e condizioni del sito Web.

2.6. L'utente si assume la responsabilità di garantire che la propria partecipazione avvenga in conformità a tutte le leggi applicabili del proprio Paese di residenza, anche per quanto riguarda l'accettazione dei premi. La UEFA non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni che non sono conformi (per qualsiasi motivo) alle leggi applicabili pertinenti.

2.7. Per quanto riguarda la partecipazione al Gioco e l'accesso e utilizzo delle Piattaforme UEFA, l'utente è tenuto a compilare i propri dati personali. accettando di:

(i) fornire informazioni personali veritiere, accurate, aggiornate e complete; e

(ii) mantenere e aggiornare tempestivamente i suoi dati personali per mantenerli veri, accurati, aggiornati e completi.

2.8. Se l'utente fornisce, o la UEFA ha ragionevoli motivi per sospettare che abbia fornito, una qualsiasi informazione non veritiera, inaccurata, non attuale o incompleta, o se la UEFA ritiene ragionevolmente che l'utente non abbia rispettato le disposizioni del presente Regolamento, la UEFA ha il diritto di sospendere o terminare immediatamente l'accesso dell'utente e di rifiutargli l'accesso a uno o tutti gli usi attuali o futuri delle piattaforme UEFA (o parte di esse).

3. FUNZIONAMENTO DEL GIOCO, PREMI E VINCITORI

Funzionamento

3.1. Per partecipare al Gioco e vincere i Premi, è necessario soddisfare i Requisiti di Partecipazione.

3.2. L'utente può partecipare al Gioco una sola volta. Non è consentito registrare più account sulle Piattaforme UEFA.

3.3. Il numero di partecipazioni vincenti ai Premi corrisponderà al Numero di Vincitori.

3.4. Nel caso in cui due o più Partecipanti finiscano al primo posto nella classifica della fase campionato o generale al termine del gioco e abbia diritto a vincere un premio, tutti i giocatori idonei parteciperanno a un sorteggio, che decreterà il numero di vincitori in modo casuale.

3.5. I partecipanti verranno automaticamente inseriti nei campionati pubblici specifici per paese o tifosi (rispettivamente "Campionati nazionali" e "Campionati tra tifosi"). I Campionati nazionali sono campionati pubblici istituiti automaticamente dalla UEFA e composte da Partecipanti iscritti nello stesso Paese. I Campionati tifosi sono campionati pubblici istituiti automaticamente dalla UEFA e composti da Partecipanti registrati come tifosi della stessa squadra di UECL. La UEFA utilizzerà le informazioni che inserite durante la creazione dell'account personale sulle Piattaforme UEFA per determinare l'accesso ai Campionati nazionali e ai Campionati tra tifosi. L'iscrizione a un Campionato nazionale e/o un Campionato tifosi è automatico qualora si soddisfino i Requisiti di ammissione. Se aggiorna i dati di registrazione, incluso il paese di residenza o la squadra di UECL, in qualsiasi momento nel corso del gioco, il giocatore verrà automaticamente spostato in un Campionato nazionale o un Campionato tifosi a seconda dei dati aggiornati una volta completato il successivo calcolo dei punti.

3.6. I partecipanti possono creare i propri campionati privati o pubblici ("Campionati dei partecipanti") in qualsiasi momento nel corso del Gioco. I Campionati dei partecipanti saranno creati in conformità con le presenti Regole. La UEFA non consente la creazione di Campionati dei partecipanti per scopi commerciali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'addebito di costi per l'iscrizione a qualsiasi Campionato dei partecipanti o la subordinazione dell'iscrizione a un Campionato dei partecipanti a qualsiasi acquisto. La UEFA si riserva il diritto di sospendere o eliminare qualsiasi Campionato dei partecipanti e/o l'iscrizione di qualsiasi Partecipante se riscontra che un Campionato dei partecipanti non rispetta queste Regole o i Termini e condizioni del sito web. La UEFA non è mai responsabile della gestione dei Campionati dei partecipanti.

PREMI

3.7. I vincitori saranno contattati dalla UEFA tramite la mail gaming@uefa.ch e verrà chiesto loro di fornire il loro indirizzo e numero di telefono per ricevere i premi. La UEFA potrebbe richiedere ulteriori informazioni ai vincitori per facilitare l'assegnazione di un premio.

3.8. La UEFA avviserà il vincitore entro settantadue (72) ore dalla data della selezione. La UEFA non avrà alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle notifiche da parte di un vincitore. Se il vincitore selezionato non risponde, non può essere contattato, non è idoneo e/o non reclama il Premio entro quarantotto (48) ore dal momento in cui è stata inviata la notifica di assegnazione, il Premio potrebbe essere annullato e potrebbe essere selezionato un vincitore diverso.

3.9. La designazione del vincitore avverrà una volta che la UEFA avrà verificato la sua idoneità a ricevere il premio.

3.10. La UEFA si riserva il diritto, a sua assoluta discrezione, di escludere il vincitore dalla partecipazione al Gioco e dal ricevimento di uno qualsiasi dei Premi se tale vincitore:

a) non rispetta le direttive UEFA o di qualsiasi altra società associata al Premio;

b) non rispetta i termini e le condizioni applicabili da terze parti;

c) potrebbe agire in modo pericoloso per se stesso o per il pubblico; e/o

d) è in qualunque modo antisociale o causa disturbo o fastidio ad altri.

3.11. La decisione è definitiva e non verrà accettato alcun ricorso.

4. GENERALE

4.1. I Premi sono quelli indicati in qualsiasi messaggio o promozione che pubblicizza il Gioco. La UEFA non prevede premi in denaro.

4.2. Ad eccezione del costo di spedizione per l'invio di un Premio al vincitore, tutti gli altri costi e spese relativi alla richiesta di un Premio sono a carico del vincitore. Tutte le tasse o imposte applicabili in relazione a un Premio sono a carico del vincitore.

4.3. La UEFA non accetterà alcuna responsabilità per le iscrizioni al Gioco perse, smarrite, danneggiate, in ritardo o non ricevute dalla UEFA, indipendentemente dalla causa (incluso qualsiasi guasto dell'apparecchiatura, malfunzionamento tecnico, guasto dei sistemi, del satellite, della rete, del server, dell'hardware del computer o del software di qualsiasi tipo).

4.4. Nella misura consentita dalla legge, la UEFA e i suoi agenti e/o distributori non saranno in nessun caso responsabili o tenuti a risarcire il vincitore o qualsiasi partecipante o ad accettare alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, danno, lesione personale o morte che si verifichi a seguito dell'iscrizione al Gioco o dell'accettazione di un Premio, salvo nei casi in cui ciò sia causato dalla negligenza della UEFA e dei suoi agenti e/o distributori o dei loro dipendenti.

4.5. La UEFA si riserva il diritto di modificare o ritirare uno qualsiasi dei Premi a sua assoluta discrezione e per qualsiasi motivo (incluso, a titolo esemplificativo, un qualsiasi tentativo di vendere, trasferire o scambiare un Premio e/o restrizione dovuta alla pandemia COVID-19 o ad altri eventi di forza maggiore).

4.6. La UEFA non sarà responsabile nei confronti del vincitore se un Premio non può essere consegnato e/o fornito (anche a causa di un evento di forza maggiore come la pandemia COVID-19). Inoltre, la UEFA non sarà responsabile per il/i vincitore/i che non potranno godere di un Premio a causa di problemi di salute o per qualsiasi altro motivo.

4.7. Per escludere ogni dubbio, qualsiasi Premio sarà soggetto ai termini e alle condizioni dei fornitori di servizi terzi interessati.

4.8. La UEFA si riserva il diritto di emendare o modificare queste Regole in qualsiasi momento tra la Data di Inizio e la Data di Chiusura. Tali emendamenti o modifiche saranno esposti tramite l'aggiornamento di questa pagina. Ti consigliamo di rivedere periodicamente queste Regole per monitorare eventuali modifiche. Continuando con la partecipazione al Gioco, l'utente accetta di essere vincolato ad eventuali emendamenti o modifiche a queste Regole.

5. PRIVACY

5.1. Con la partecipazione al Gioco, la UEFA utilizzerà i dati personali forniti al momento della creazione dell'account personale sulle Piattaforme UEFA.

5.2. I dati personali richiesti per partecipare al Gioco sono necessari per effettuare e gestire la partecipazione e/o per poter assegnare i Premi.

5.3. La UEFA trasferirà alcuni dati personali dei vincitori a un'agenzia scelta dalla UEFA (il cui nominativo deve ancora essere definito), nominata dalla UEFA stessa allo scopo di organizzare il Gioco e i Premi e che agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati in questo contesto.

5.4. La UEFA potrebbe anche dover trasferire determinati dati personali dei vincitori del Premio per il primo in classifica della fase campionato e generale all'agenzia di viaggio e ai fornitori di servizi (ad esempio, compagnia aerea e hotel) ingaggiati dalla UEFA o per conto della UEFA allo scopo di erogare i premi e che in questo contesto agiscono in qualità di responsabili del trattamento indipendenti. Il vincitore deve fornire alla UEFA una verifica della propria identità (ad esempio, passaporto o carta d'identità ufficiale) nonché tutte le altre informazioni e la documentazione necessaria per consentire alla UEFA di prendere le disposizioni pertinenti e di consegnare il premio (ad esempio, nome, cognome e data di nascita del vincitore e del suo ospite e aeroporto di partenza).

5.5. I dati personali raccolti vengono raccolti e trattati dalla UEFA solo per il tempo necessario all'evasione della richiesta/dei requisiti di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge.

5.6. L'utente riconosce e accetta che i suoi dati personali vengano raccolti, elaborati e forniti nel corso del Gioco in conformità con l'Informativa sulla privacy della UEFA disponibile all'indirizzo: https://www.uefa.com/privacypolicy/index.html.

5.7. Fatto salvo quanto sopra, in caso di vittoria del Premio per il primo in classifica generale dopo la fase campionato e/o il Premio per il primo in classifica generale al termine del gioco e accettazione del premio, il vincitore e il suo ospite (se applicabile) accettano di poter essere filmati o fotografati e che le immagini e i filmati audiovisivi possano essere utilizzati dalla UEFA e dai suoi partner per scopi promozionali e commerciali.

5.8. Senza limitare quanto sopra, se il vincitore accetta uno dei Premi, la UEFA può richiedere il Suo consenso a pubblicare il Suo nome sulle Piattaforme UEFA.

6. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Le presenti Regole e il rapporto tra l'utente e la UEFA saranno disciplinati dalle leggi della Svizzera. Tutte le controversie relative alle presenti Regole saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Nyon, Svizzera.