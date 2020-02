Anteprima Chelsea-Bayern: dove guardarla, probabili formazioni e ultime dalle squadre

Il Chelsea ospita il Bayern all'andata degli ottavi di UEFA Champions League. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie dalle squadre, le dichiarazioni e l'analisi degli esperti.

CHELSEA-BAYERN: IL PREPARTITA

Dove guardarla

Fare clic qui per informazioni su canali e orari

Dalla fase a gironi

Chelsea

Forma: PVPSVVPVSV

Ultima partita: Leicester City - Chelsea 2-2, 01/02

Prossima partita: Manchester United (t), 17/02

Situazione attuale: 4° in Premier League, ottavi di FA Cup



Bayern

Forma: VVVVVVV

Ultima partita: Bayern - Hoffenheim 4-3, 05/02, ottavi di Coppa di Germania

Prossima partita: Leipzig (c), 09/02

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, quarti di Coppa di Germania

Probabili formazioni

Chelsea: a seguire

Bayern: a seguire

Il pronostico degli esperti

Jon Phipps, reporter Chelsea: a seguire

Jordan Maciel, reporter Bayern: a seguire

Le parole degli allenatori

A seguire

Precedenti

• Nella finale di UEFA Champions League 2012 alla Fußball Arena München, il Bayern di Jupp Heynckes si è portato in vantaggio all'83' con un colpo di testa di Thomas Müller, ma 5' più tardi Didier Drogba ha firmato il pareggio per la squadra allenata da Roberto Di Matteo. Ai supplementari, Arjen Robben (ex Chelsea) si è fatto parare un rigore da Petr Čech, quindi la gara è proseguita ai tiri dal dischetto. Nonostante l'errore di Juan Mata, Čech ha parato i rigori di Ivica Olić e Bastian Schweinsteiger, lasciando a Drogba il compito di suggellare il definitivo 4-3 per il Chelsea. Lampard ha trasformato il terzo rigore, mentre Manuel Neuer è andato a segno per il Bayern. Jérôme Boateng ha giocato la finale per intero.

• Un anno dopo, il Bayern ha vinto la Supercoppa UEFA contro il Chelsea alla Eden Arena di Praga. La squadra di Josep Guardiola è passata due volte in svantaggio con Fernando Torres (8') e Eden Hazard (93') ma ha pareggiato puntualmente con Franck Ribéry (47') e Javi Martínez (120'+1), mandando nuovamente ai rigori la sfida contro il Chelsea di José Mourinho. A imporsi è stato il Bayern per 5-4 grazie alla parata di Neuer sul decimo tiro di Romelu Lukaku. David Alaba ha trasformato il primo rigore del Bayern, Lampard il terzo del Chelsea.

• Bayern e Chelsea si sono affrontate per la prima volta ai quarti di UEFA Champions League 2004/05. I Blues, allenati da Mourinho, hanno passato il turno con un 6-5 complessivo contro l'undici di Felix Magath. Il Chelsea ha vinto la gara di andata in casa per 4-2, con doppietta di Lampard e gol di Drogba. Al ritorno, Lampard e Drogba sono andati nuovamente a segno; il Bayern ha vinto 3-2 ma non è riuscito a evitare l'eliminazione.

Forma

Chelsea

• Il Chelsea ha iniziato questa edizione con una sconfitta casalinga per 1-0 contro il Valencia ma ha reagito con le vittorie esterne contro LOSC Lille (2-1) e Ajax (1-0). Quindi ha pareggiato contro Ajax (4-4, da 1-4) e Valencia (2-2), ma si è assicurato un posto agli ottavi vincendo 2-1 in casa contro il LOSC alla sesta giornata. Con 11 punti, si è classificato in vetta a pari merito con il Valencia, che però aveva risultati migliori negli scontri diretti.

• La sconfitta contro il Valencia alla prima giornata è stata l'unica subita dal Chelsea nelle ultime 14 partite europee casalinghe (V8 P5). Tuttavia, la squadra non vinceva a Stamford Bridge da tre gare (P2 S1) prima di battere il LOSC.

• Terzo classificato in Premier League la scorsa stagione, il Chelsea si è qualificato per la UEFA Champions League 2019/20 anche vincendo la UEFA Europa League. Partecipa alla massima competizione europea per club per la 16ª volta ed è agli ottavi per la 14ª.

• Il bilancio il Chelsea agli ottavi di finale è di otto passaggi del turno e cinque eliminazioni. A questo turno non esce da tre edizioni; l'ultima eliminazione è stata quella contro il Barcellona nel 2017/18 (1-1 c, 0-3 t).

• È la quarta volta che il Chelsea gioca l'andata degli ottavi in casa. Il bilancio nelle tre occasioni precedenti è V1 P1 S1, con un passaggio del turno e due eliminazioni.

• I Blues hanno vinto la UEFA Europa League 2018/19 con Maurizio Sarri in panchina battendo l'Arsenal per 4-1 a Baku. Si erano giudicati il torneo anche nel 2013 nell'unica altra partecipazione.

• Nelle semifinali della scorsa UEFA Europa League, il Chelsea ha battuto l'Eintracht Frankfurt ai calci di rigore dopo due 1-1. Dunque, ha eliminato una squadra tedesca negli scontri diretti tre volte su tre.

• I Blues non hanno mai perso in casa contro le squadre tedesche, vincendo sei volte su nove. In UEFA Champions League hanno pareggiato solo contro l'Eintracht.

• Il Chelsea è rimasto imbattuto in Europa la scorsa stagione, aggiudicandosi la UEFA Europa League con 12 vittorie, tre pareggi, 36 gol realizzati e 10 subiti. Prima della sconfitta contro il Valencia nella giornata inaugurale di questa edizione, l'ultima sconfitta era stata quella contro il Barcellona al ritorno degli ottavi di Champions League a marzo 2018 (0-3). Lo scorso agosto, però, il Chelsea ha perso ai rigori contro il Liverpool in Supercoppa UEFA dopo un 2-2 nei 120 minuti a Istanbul.

Bayern

• Il Bayern è diventato appena la settima squadra (la prima tedesca) a vincere tutte e sei le partite della fase a gironi di UEFA Champions League, iniziando con un 3-0 casalingo sul Crvena zvezda e proseguendo con un 7-2 sul campo del Tottenham. Quindi ha battuto l'Olympiacos in trasferta (3-2) e in casa (2-0), centrando la qualificazione con due giornate di anticipo, e ha concluso il girone con un 6-0 esterno sul Crvena zvezda e un 3-1 interno contro gli Spurs.

• Robert Lewandowski è andato a segno nelle prime cinque gare del girone ed è l'attuale capocannoniere della UEFA Champions League con 10 gol, di cui quattro in 16 minuti contro il Crvena zvezda alla quinta giornata: è stato il poker più veloce nella storia della UEFA Champions League. È stata la 20ª volta che il Bayern ha segnato almeno cinque gol in UEFA Champions League, stabilendo un nuovo record nella competizione.

• Il bilancio del Bayern agli ottavi è di 11 passaggi del turno e quattro eliminazioni. Prima di uscire contro il Liverpool la scorsa stagione (0-0 t, 1-3 c) era approdato ai quarti per sette volte consecutive. L'eliminazione precedente risaliva al 2010/11, con la sconfitta contro l'Inter ai gol in trasferta. Nelle ultime 12 edizioni, però, la squadra tedesca è sempre arrivata almeno agli ottavi.

• Il Bayern non perde in trasferta in Europa da 12 gare (V9 P3) e ha sempre segnato almeno due gol, tranne l'anno scorso contro il Liverpool. Prima della vittoria sul campo del Benfica alla prima giornata, la formazione tedesca aveva sempre subito gol in 14 trasferte di UEFA Champions League; attualmente ne ha subiti quattro nelle ultime sette.

• Il Bayern è l'unica squadra che ha superato questa fase a gironi a punteggio pieno ed è stata anche la più prolifica con 24 gol. Il record della prima fase è ancora del Paris Saint-Germain, autore di 25 reti nel 2017/18.

• Il Bayern partecipa alla UEFA Champions League per la 23esima volta ed è arrivato primo nel girone in 16 occasioni. Solo Barcellona e Real Madrid possono vantare più partecipazioni, 24.

• Campione di Germania per la 29ª volta (record) e la settima consecutiva (altro primato), il Bayern era arrivato almeno ai quarti sette volte di seguito prima di uscire contro il Liverpool la scorsa stagione.

• Il bilancio del Bayern nelle sfide a eliminazione diretta contro le squadre inglesi è di 10 passaggi del turno e sei eliminazioni. Prima della scorsa stagione, vantava cinque successi consecutivi dopo l'uscita contro il Chelsea ai quarti del 2004/05.

• Il Bayern ha vinto solo due delle ultime sei trasferte in Inghilterra (P2 S2), sempre a Londra: la gara di questa stagione contro il Tottenham e un 5-1 sull'Arsenal al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League 2016/17.

Curiosità e incroci

• Hanno giocato in Inghilterra:

Philippe Coutinho (Liverpool 2013–18)

Serge Gnabry (Arsenal 2011–16, West Brom 2015/16 (prestito))

Jérôme Boateng (Manchester City 2010/11)

• Coutinho ha segnato due gol nel 3-1 tra Liverpool e Chelsea del 31 ottobre 2015.

• Hanno giocato in Germania:

Andreas Christensen (Borussia Mönchengladbach 2015–17 (prestito))

Christian Pulišić (Borussia Dortmund 2016–19)

Michy Batshuayi (Borussia Dortmund 2018 (prestito))

Antonio Rüdiger (Stuttgart 2011–15)

• Nella sfida tra Germania e Inghilterra agli ottavi di Coppa del Mondo FIFA 2010 (4-1), Müller ha segnato due gol e ha servito un assist. Gli inglesi schieravano Lampard.

• Nella semifinale di Coppa del Mondo 2014 tra Germania e Brasile (7-1), Müller ha segnato un gol e ha servito un assist. I brasiliani schieravano Willian.

• Compagni di nazionale:

Willian e Philippe Coutinho (Brasile)

N'Golo Kanté, Kurt Zouma, Olivier Giroud e Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Corentin Tolisso (Francia)

Antonio Rüdiger e Thomas Müller, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Serge Gnabry, Leon Goretzka (Germania)

Mateo Kovačić e Ivan Perišić (Croazia)

César Azpilicueta, Marcos Alonso, Pedro Rodríguez e Thiago Alcántara (Spagna)

• Kanté, Giroud, Hernández, Pavard e Tolisso hanno vinto la Coppa del Mondo 2018 con la Francia. In finale, Perišić ha segnato un gol per la Croazia, battuta dai transalpini per 4-2.

• Jorginho ha segnato il gol dell'Italia nell'1-1 contro la Polonia di Lewandowski a ottobre 2018 in UEFA Nations League.