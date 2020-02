Atlético - Liverpool: storia della partita

Il Liverpool torna sulla scena dell'ultimo trionfo in UEFA Champions League per affrontare l'Atlético Madrid all'andata degli ottavi.

• La sfida oppone due squadre che vantano ottimi risultati nelle recenti fasi a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Il Liverpool ha raggiunto le ultime due finali di UEFA Champions League e non ha mai perso nella fase a scontri diretti con Jürgen Klopp; l'Atlético è stato finalista in UEFA Champions League nel 2014 e nel 2016 e ha vinto la UEFA Europa League due stagioni fa.

• La gara di andata rievoca splendidi ricordi per il Liverpool, che l'anno scorso ha battuto il Tottenham Hotspur in finale proprio all'Estadio Metropolitano.

• Etrambe le squadre hanno dovuto attendere la sesta giornata di questa edizione per suggellare il posto agli ottavi con i rispettivi 2-0. Il Liverpool ha vinto a Salisburgo ed è arrivato primo nel Gruppo E, mentre l'Atlético ha battuto il Lokomotiv e ha conquistato il secondo posto nel Gruppo D.

Precedenti

• Le squadre si sono affrontate per l'ultima volta in semifinale di UEFA Europa League 2009/10, con la qualificazione dell'Atlético ai gol in trasferta dopo un 2-2 complessivo. La gara di andata in Spagna è stata decisa da un gol di Diego Forlán, mentre Alberto Aquilani ha portato in vantaggio i Reds a 1' dall'intervallo a Liverpool. Ai supplementari, Yossi Benayoun ha firmato il 2-0 per il Liverpool, ma Forlán ha accorciato 7' dopo.

• I primi confronti diretti, terminati entrambi 1-1, risalgono alla fase a gironi di UEFA Champions League 2008/09. A Madrid, Robbie Keane ha portato in vantaggio gli ospiti al 14', ma Simão ha firmato il pareggio all'83'. Ad Anfield, Maxi Rodríguez ha aperto la marcature per i colchoneros al 37', ma Steven Gerrard ha pareggiato su rigore al 5' di recupero.

• Il Liverpool ha poi vinto il Gruppo D con 14 punti davanti all'Atlético (12). La formazione spagnola è stata eliminata dal Porto agli ottavi ai gol in trasferta, mentre i Reds sono usciti contro il Chelsea ai quarti.

Forma

Atlético

• In questa fase a gironi, l'Atlético è arrivato secondo con 10 punti (sei in meno della Juventus). Dopo aver recuperato due gol e pareggiato contro la Juve alla prima giornata, ha vinto 2-0 sul campo del Lokomotiv Mosca e 1-0 in casa contro il Bayer Leverkusen, ma ha perso 2-1 in Germania e 1-0 a Torino. Tuttavia, il 2-0 sul Lokomotiv a Madrid alla sesta giornata gli ha permesso di conquistare il secondo posto.

• Secondo classificato in Spagna nel 2018/19, l'Atlético è alla decima partecipazione in UEFA Champions League, l'ottava nella fase a eliminazione diretta.

• L'Atleti è arrivato secondo nel girone anche nel 2018/19 ed è uscito agli ottavi, subendo la rimonta della Juventus (2-0 c, 0-3 t).

• La formazione spagnola ha superato gli ottavi quattro volte su sei, uscendo la prima volta (ai gol in trasferta contro il Porto nel 2008/09) e l'ultima. Il successo più recente è stato il 4-2 complessivo sul Leverkusen nel 2016/17 (4-2 t, 0-0 c).

• Con il 2-0 sulla Juventus della scorsa edizione, l'Atlético è arrivato a 13 risultati utili interni consecutivi nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League (V8 P5) dopo il 2-3 contro l'Ajax al ritorno dei quarti del 1996/97 (3-4 complessivo).

• La sconfitta per 2-1 contro il Chelsea alla seconda giornata del 2017/18 è stata l'unica subita dall'Atlético nelle ultime 25 partite europee a Madrid (V20 P4).

• Nonostante le sconfitte alla quarta e alla quinta giornata di questa edizione, l'Atlético ha perso solo cinque delle ultime 28 partite europee (V17 P6).

• L'ultimo confronto tra l'Atlético e una squadra inglese risale alla semifinale di UEFA Europa League 2017/18, con un 2-1 complessivo sull'Arsenal (1-1 t, 1-0 c). I colchoneros hanno passato il turno otto volte su 10 contro le inglesi, tra cui le ultime quattro; sono stati eliminati solo da Derby County (Coppa UEFA 1974/75) e Bolton Wanderers (Coppa UEFA 2007/08).

• In casa, l'Atlético ha perso solo una volta su 12 contro le squadre inglesi (V7 P4), nel 2017 contro il Chelsea: era la sua prima partita europea nel nuovo Estadio Metropolitano.

• I rojiblancos hanno raggiunto due finali di UEFA Champions League e tre di UEFA Europa League nelle ultime 10 stagioni.

Liverpool

• Il Liverpool ha vinto il Gruppo E con 13 punti, uno in più del Napoli contro il quale ha perso 2-0 alla prima giornata. I Reds hanno vinto le tre gare successive contro il Salisburgo (4-3 c) e il Genk (4-1 t, 2-1 c), pareggiando 1-1 contro il Napoli ad Anfield alla quinta giornata. Il 2-0 sul campo del Salisburgo alla sesta giornata ha suggellato la qualificazione come prima classificata.

• La scorsa stagione, la squadra di Jürgen Klopp ha eliminato il Bayern München (0-0 c, 3-1 t) agli ottavi e il Porto ai quarti (2-0 c, 4-1 t). Quindi, ha perso la semifinale di andata a Barcellona per 3-0 ma ha vinto 4-0 al ritorno con doppiette di Georginio Wijnaldum e Divock Origi. Nella finale di Madrid contro il Tottenham, si è imposto 2-0 con reti di Mohamed Salah e Origi.

• Dunque, il Liverpool ha superato gli ultimi 11 scontri diretti, qualificazioni incluse. L'ultima eliminazione è arrivata ai rigori contro il Besiktas ai sedicesimi di UEFA Europa League 2014/15 (1-0 c, 0-1 t). In UEFA Champions League, l'ultima eliminazione è stata quella contro il Chelsea ai quarti del 2008/09 (7-5 complessivo).

• Con la straordinaria rimonta dell'anno scorso contro il Barcellona, il Liverpool ha conquistato il quarto successo su quattro nelle sfide a eliminazione diretta contro le squadre spagnole in Coppa dei Campioni. Il suo bilancio complessivo negli scontri diretti contro le formazioni di Liga è di nove passaggi del turno e due eliminazioni.

• La vittoria contro il Barcellona è stata appena la seconda per il Liverpool nelle ultime 10 partite contro le squadre spagnole (P2 S6). La sequenza include anche le sconfitte per 3-1 in finale di UEFA Europa League 2016 contro il Siviglia e in finale di UEFA Champions League 2018 contro il Real Madrid, sempre con Klopp in panchina.

• Con la sconfitta per 3-0 contro il Barcellona della scorsa stagione, il Liverpool è arrivato a cinque trasferte senza vittorie in Spagna (P1 S4). L'ultimo successo è stato l'1-0 in casa del Real Madrid agli ottavi di UEFA Champions League 2008/09, anche se il suo bilancio complessivo in Spagna è V7 P5 S6.

• Il Liverpool ha vinto nove delle ultime 12 gare europee (P2 S1) ma ne ha perse sette nelle ultime 13 trasferte.

• Secondo classificato in Premier League nel 2018/19, il Liverpool partecipa agli ottavi per la terza stagione consecutiva (l'ottava in totale) e ha un bilancio di sei passaggi del turno e un'eliminazione, subita contro il Benfica nel 2005/06 da campione in carica.

• I Reds non perdono da otto gare agli ottavi di UEFA Champions League (V6 P2) e non subivano gol da sette partite prima della sfida contro il Bayern della scorsa stagione. L'unica sconfitta è stata l'1-0 in casa contro il Barcellona al ritorno del 2006/07, ma la qualificazione è arrivata lo stesso grazie alla vittoria per 2-1 all'andata in Spagna.

• Il Liverpool ha già vinto una coppa europea in questa stagione, battendo il Chelsea per 5-4 ai rigori dopo un 2-2 in Supercoppa UEFA a Istanbul. A dicembre ha anche vinto la Coppa del Mondo FIFA per club battendo il Flamengo per 1-0 ai supplementari in finale.

Curiosità e incroci

• Hanno giocato in Inghilterra:

Kieran Trippier (Manchester City 1999–2011, Barnsley 2010–11 (prestito), Burnley 2011–15, Tottenham 2015–19)

Stefan Savić (Manchester City 2011–12)

Álvaro Morata (Chelsea 2017–18)

Diego Costa (Chelsea 2014–17)

• Con la maglia del Tottenham, Trippier ha giocato per intero la finale di UEFA Champions League persa 2-0 contro il Liverpool all'Estadio Metropolitano.

• Hanno giocato in Spagna:

Fabinho (Real Madrid 2012/13)

Adrián (Real Betis 1998–2013, Alcalá 2008 (prestito), Utrera 2009 (prestito))

• Hanno giocato insieme:

Stefan Savić e James Milner (Manchester City 2011–12)

Thomas Lemar e Fabinho (Monaco 2015–18)

• Compagni di nazionale:

Kieran Trippier e Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana (Inghilterra)

Renan Lodi e Alisson Becker, Roberto Firmino, Fabinho (Brasile)

Šime Vrsaljko e Dejan Lovren (Croazia)