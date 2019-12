Leverkusen - Juventus: probabili formazioni, ultime notizie

La Juventus è già sicura del primo posto e della qualificazione agli ottavi di finale

Per qualificarsi il Bayer Leverkusen deve battere la Juventus e sperare che l'Atlético Madrid non vinca contro la Lokomotiv Mosca

I Bianconeri si sono imposti 3-0 in casa alla Giornata 2

Le due squadre si erano sfidate nella seconda fase a gironi 2001/02

Sorteggio ottavi di finale: 16 dicembre, 12.00CET, Nyon

Probabili formazioni

Leverkusen: Hradecky; L Bender, Tah, S Bender, Wendell; Aránguiz, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Bailey; Volland

Indisponibili: Amiri (squalificato), Pohjanpalo (caviglia), Weiser (caviglia)

Diffidati: Aránguiz, Bellarabi

Juventus: Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Rabiot, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi; Higuaín, Ronaldo

Indisponibili: Douglas Costa (coscia), Bentancur (ginocchio), Khedira (ginocchio), Ramsey (coscia)

Diffidati: Matuidi

Peter Bosz, allenatore Bayer Leverkusen

La conferenza stampa del Bayer Leverkusen è in programma alle 15.00CET.

Maurizio Sarri, allenatore Juventus

La conferenza stampa della Juventus è in programma alle 18.45CET.

Lo sapevi?

Gli unici due confronti tra le due squadre prima di questa stagione risalgono alla seconda fase a gironi di UEFA Champions League 2001/02. A Torino, i bianconeri si sono imposti 4-0 grazie alla doppietta di David Trezeguet e ai gol di Alessandro Del Piero e Igor Tudor. Il Leverkusen ha vinto 3-1 in casa con un rigore trasformato dal portiere Hans-Jörg Butt e le reti di Thomas Brdarić e Marko Babić, arrivando primo nel girone e approdando in finale. La Juve è arrivata quarta ed è stata eliminata. Per ulteriori statistiche, visita la nostra pagina dedicata alla storia della partita.