Juventus prima: Dybala abbatte l'Atlético

Una magia di Paulo Dybala regala alla Juventus la matematica certezza di chiudere il Gruppo D di UEFA Champions League al primo posto. Allo Stadium, i Bianconeri superano 1-0 l'Atlético Madrid e dopo aver già centrato la qualificazione alla Giornata 4 mettono al sicuro il primato con una gara d'anticipo.

Il gol-partita della Joya arriva nel di recupero del primo tempo, direttamente su calcio di punizione: l'argentino va alla battuta dal lato corto dell'area e disegna una traiettoria potente e precisa che sorprende Jan Oblak sotto la traversa.

Fino a quel momento i Bianconeri avevano spinto con decisione, costringendo per lunghi tratti l'Atlético sulla difensiva, ma non avevano creato reali pericoli al numero uno sloveno, complice l'atteggiamento attendista dei Colchoneros, orientati a difendere e ripartire.

Il gol subito a una manciata di secondi dall'intervallo obbliga però gli ospiti a cambiare atteggiamento in campo, prestando il fianco al contropiede bianconero. Succede così che Cristiano Ronaldo si ritrovi a tu per tu con Oblak a mezz'ora esatta dal termine, ma nell'occasione la conclusione mancina del portoghese non è all'altezza alla sua fama.

L'Atlético, nel frattempo, prova a stringere i tempi. Gli ingressi del baby-talento João Félix e di Ángel Correa aumentano la qualità offensiva ospite, ma ad andare vicinissimo al gol è un subentrato bianconero, Federico Bernardeschi, che subito dopo aver rilevato Aaron Ramsey centra il palo con un gran sinistro dal limite dell'area.

A un quarto d'ora dal termine anche uno stremato Dybala lascia il campo, rilevato da Gonzalo Higuaín, mentre i Colchoneros provano ad assediare l'area bianconera alla ricerca del pareggio e quasi lo trovano con Correa.

L'argentino, pescato nel cuore dell'area bianconera da un delizioso assist d'esterno di João Félix, si prepara a calciare a botta sicura, ma la sua conclusione viene neutralizzata da uno strepitoso recupero di Matthijs de Ligt.

L'Atlético ha un'altra grande occasione per pareggiare al 94': ancora João Félix per Correa, che serve ad Álvaro Morata un assist perfetto, ma il grande ex della sfida manca il tap-in vincente con la porta spalancata. È l'ultimo brivido per la Juve, che al triplice fischio finale incassa la quarta vittoria nel girone e mette il primo posto in cassaforte.