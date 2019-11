Atalanta - Dinamo Zagreb: storia della partita

Dopo aver collezionato il primo punto in UEFA Champions League, l'Atalanta cerca disperatamente la prima vittoria per rimanere in gara nel Gruppo C, ma riaffronta la Dinamo Zagreb che le ha dato una sonora lezione alla prima giornata.

• L'esordio dell'Atalanta nella competizione si è concluso con una sconfitta per 4-0 a Zagabria, con tripletta di Mislav Oršić dopo il gol in avvio di Marin Leovac. La Dinamo ha così interrotto una striscia di 11 sconfitte nella fase a gironi di UEFA Champions League.

• Dopo altre due sconfitte, l'Atalanta ha strappato un pareggio alla quarta giornata, rimanendo staccata da Dinamo e Shakhtar Donetsk di quattro lunghezze. A guidare il girone c'è il Manchester City a 10 punti. L'Atalanta non potrà arrivare fra le prime due se non batte la Dinamo, oppure se lo Shaktar vince sul campo del City. I nerazzurri saranno matematicamente quarti se perdono oppure se pareggiano e lo Shaktar evita la sconfitta.

• La Dinamo non potrà arrivare fra le prime due se perde contro l'Atalanta e lo Shaktar batte il City.

Precedenti

• L'unico precedente tra le due squadre prima di questa stagione risaliva al primo turno di Coppa UEFA 1990/91, quando l'Atalanta si è qualificata per i gol in trasferta. Dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo, al ritorno Zvonimir Boban ha portato la Dinamo in vantaggio al 54', ma il rigore trasformato cinque minuti dopo da Evair ha qualificato i nerazzurri.

Statistiche

Atalanta

• La sconfitta alla prima giornata a Zagabria è stata la più pesante nelle competizioni UEFA per l'Atalanta, che però ha perso con lo stesso margine nella seconda trasferta contro il Manchester City (5-1). I bergamaschi hanno fatto meglio in casa (a San Siro); alla seconda giornata, si sono visti negare un punto contro lo Shaktar solo nei minuti di recupero, mentre nell'ultima gara hanno pareggiato 1-1 contro il City.

• Dopo questi risultati, l'Atalanta non vince da sei partite europee (P3 S3).

• Prima della prima giornata, i nerazzurri non perdevano da sette partite continentali. In ogni caso, hanno perso solo quattro delle ultime 18 gare europee (V7 P7).

• L'Atalanta è alla 40esima gara in sette partecipazioni alle coppe europee. Ha raggiunto le semifinali di Coppa delle Coppe nel 1987/88 e i quarti di Coppa UEFA tre anni dopo.

• Terza in Serie A nel 2018/19, miglior piazzamento di sempre, e seconda in Coppa Italia, per l'Atalanta è la terza partecipazione consecutiva a una competizione europea. Nel 2017/18 ha superato la fase a gironi di UEFA Europa League ma è stata eliminata ai sedicesimi dal Borussia Dortmund (2-3 t, 1-1 c), mentre nel 2018/19 ha perso per 4-3 ai rigori col København negli spareggi della stessa competizione dopo lo 0-0 finale; l'Atalanta aveva prima eliminato il Sarajevo (10-2 complessivo) e l'Hapoel Haifa (6-1).

• La sconfitta contro lo Shaktar alla seconda giornata è l'unica in 14 gare europee casalinghe per l'Atalanta (V6 P7) dopo l'1-2 contro il Mechelen nella semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe 1987/88 (2-4 complessivo). Si tratta delle uniche sconfitte in 19 gare casalinghe europee (W10 D7).

• L'Atalanta è l'unica formazione a esordire nella fase a gironi di questa edizione, nonché il decimo club italiano a parteciparvi e il 141esimo in totale.

Dinamo

• Con la tripletta contro l'Atalanta, Oršić è diventato il primo giocatore a segnare tre gol per una squadra croata nella fase a gironi di UEFA Champions League.

• Dopo aver perso 2-0 contro il Manchester City alla seconda giornata, la Dinamo ha pareggiato 2-2 (fuori casa) e 3-3 (in casa) contro lo Shakhtar, rimanendo a pari punti con la squadra di Donetsk ma in inferiorità per il numero di gol segnati in trasferta.

• La Dinamo ha vinto solo cinque partite su 40 nella fase a gironi di UEFA Champions League (P7 S28); nella partecipazione più recente, 2016/17, ha subito sei sconfitte. Prima della vittoria contro l'Atalanta alla quinta giornata, aveva perso 11 gare consecutive e ne aveva vinta solo una su 27 (P2 S24): 2-1 sull'Arsenal a Zagabria a settembre 2015, prima vittoria dopo 16 anni di attesa nel tabellone principale della competizione.

• La sconfitta per 2-0 contro il City alla seconda giornata è stata la 13esima consecutiva in trasferta per la Dinamo nella fase a gironi di UEFA Champions League. Prima del pareggio in casa dello Shaktar, l'ultimo risultato utile esterno in questa fase era stato il 2-2 del 2 novembre 1999 contrro il Marsiglia.

• In ogni caso, la Dinamo ha vinto cinque delle ultime 12 trasferte europee (PD4 S3).



• Nella passata stagione la Dinamo ha vinto il suo 13esimo campionato croato in 14 stagioni (il 20esimo complessivo) mentre il suo cammino in UEFA Champions League si è interrotto negli spareggi contro lo Young Boys. Trasferito in UEFA Europa League, il club di Zagabria ha vinto il proprio girone, poi ha eliminato il Viktoria Plzeň nei sedicesimi ma è uscito agli ottavi col Benfica dopo i supplementari (1-0 c, 0-3 t).

• La formazione di Nenad Bjelica ha iniziato questa edizione di UEFA Champions League dal secondo turno di qualificazione, eliminando i georgiani del Saburtalo con un 5-0 complessivo (2-0 t, 3-0 c) e gli ungheresi del Ferencváros per 5-1 (1-1 c, 4-0 t). Agli spareggi ha battuto il Rosenborg vincendo 2-0 in casa e pareggiando 1-1 in Norvegia.

• La Dinamo aveva perso le ultime tre partite contro club italiani prima di battere l'Atalanta. Le quattro vittorie contro squadre della Serie A sono arrivate tutte a Zagabria, mentre in trasferta conta otto sconfitte su 10 (P2).

Curiosità e incroci

• Bjelica ha allenato lo Spezia da luglio 2014 a novembre 2015.

• Il centrocampista croato dell'Atalanta ha iniziato la carriera all'Hajduk Split, segnando il 14 settembre 2013 due gol alla Dinamo all'età di 18 anni. In due stagioni all'Hajduk ha poi segnato 11 gol in 32 presenze di campionato.

• Hanno giocato in Italia:

Bruno Petković (Catania 2013–16, Varese 2014 (prestito), Reggiana 2015 (prestito), Entella 2015 (prestito), Trapani 2016, Bologna 2017, Verona 2018 (prestito))

Mislav Oršić (Spezia 2013/14)

Mario Šitum (Spezia 2014–16)

• Compagni in nazionale:

François Moubandje, Mario Gavranović e Remo Freuler (Svizzera)

Petar Stojanović e Josip Iličić (Slovenia)

• Hanno giocato insieme:

Mario Gavranović e Berat Djimsiti (Zürich 2012–16)

Izet Hajrović e Remo Freuler (Grasshoppers 2010–11)