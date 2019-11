Liverpool Napoli: probabili formazioni, ultime notizie

Solo un punto separa il Liverpool, primo, dal Napoli, secondo

Reds qualificati e primi in caso di successo

Napoli agli ottavi con una vittoria o se l'RB Salzburg non batte il Genk

Il Napoli si è imposto 2-0 al San Paolo sul Liverpool alla Giornata 1

Prossimi impegni (10 dicembre): Napoli Genk (18.55); RB Salzburg - Liverpool (18.55)

Probabili formazioni

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Indisponibili: Clyne (ginocchio), Matip (ginocchio), Shaqiri (polpaccio)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Allan, Elmas, Fabián Ruiz; Lozano, Mertens

Indisponibili: Costanzo (squalificato), Malcuit (ginocchio), Milik (addome), Insigne (gomito)

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool

Siamo ambiziosi e vogliamo andare il più avanti possibile in Champions League. Contro il Napoli non sarà per nulla facile, è una squadra dotata di ottimi giocatori, con esperienza e velocità. Conta solo vincere questa partita e tutto il resto non credo influirà sulla prestazione delle due squadre.

Sarà una partita aperta. Carlo Ancelotti non ha di certo bisogno dei miei consigli, mi farebbe piacere parlare con lui, ma di certo non mi permetterei di consigliargli cosa fare.

Carlo Ancelotti, allenatore Napoli

Conferenza stampa in programma alle 19.00.

Lo sapevi?

Il Napoli non ha mai vinto in Inghilterra: il bilancio dei partenopei in casa delle squadre di Premier League è P2 S4. Per ulteriori statistiche, visita la pagina dedicata alla storia della partita.