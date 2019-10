Manchester City - Atalanta: storia della partita

Il Manchester City ha veleggiato tranquillo nel Gruppo C e si appresta ad affrontare per la prima volta l'Atalanta, reduce da due sconfitte nelle prime due gare di UEFA Champions League.

• Mentre i campioni d'Inghilterra hanno segnato un totale di cinque gol contro Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria senza subirne, l'Atalanta ha esordito nella competizione con una pesante sconfitta in Croazia e una beffa in extremis alla seconda giornata.

Forma

Manchester City

• In questa edizione, il City ha vinto 3-0 sul campo dello Shakhtar e 2-0 in casa contro la Dinamo, arrivando a 19 gol segnati nelle ultime 16 gare di UEFA Champions League. Dalla sconfitta interna contro il Lione alla prima giornata del 2018/19 (1-2), il suo bilancio è di nove vittorie, un pareggio e una sconfitta, con 34 gol segnati e 10 subiti.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Manchester City - Dinamo Zagreb 2-0

• Nel 2018/19, il City ha reagito alla sconfitta casalinga contro il Lione arrivando primo nel Gruppo F davanti alla squadra francese, allo Shakhtar e all'Hoffenheim con 13 punti. Agli ottavi ha travolto lo Schalke con un 10-2 complessivo, ma per il secondo anno consecutivo si è arreso a una squadra inglese ai quarti, uscendo contro il Tottenham per i gol in trasferta dopo un emozionante 4-4 complessivo (0-1 t, 4-3 c).

• La squadra di Josep Guardiola ha vinto 10 delle ultime 17 gare europee (in casa e fuori), subendo sei sconfitte.

• Il City ha battuto lo Shakhtar per 6-0 alla quarta giornata della scorsa edizione, collezionando momentaneamente la sua vittoria più ampia nelle competizioni UEFA, ma l'ha sorpassata al ritorno degli ottavi battendo lo Schalke per 7-0. Nell'edizione 2018/19 ha segnato 20 gol in cinque gare casalinghe.

• I Citizens partecipano alla UEFA Champions League per la nona volta, disputano regolarmente la fase a gironi dal 2011/12 e hanno raggiunto almeno gli ottavi nelle ultime sei edizioni.

• È la quinta volta che il City viene sorteggiato nel girone insieme a una squadra italiana. La precedente risale al 2017/18, quando ha battuto il Napoli in casa (2-1) e fuori (4-2). La vittoria al City of Manchester Stadium è stata la prima per il City in cinque partite casalinghe contro una formazione di Serie A (P3 S1); il 2-1 contro la Juventus a settembre 2015 rimane l'unica sconfitta.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Shakhtar Donetsk - Manchester City 0-3

• Con il doppio successo contro il Napoli nel 2017, il City ha centrato la terza vittoria nelle ultime 10 sfide contro una squadra italiana, in casa e fuori (P4 S3).

• Il miglior traguardo raggiunto dal City in UEFA Champions League sono le semifinali del 2015/16.

• Campione d'Inghilterra per la seconda stagione consecutiva e la sesta in totale (quattro titoli negli ultimi otto anni), il City ha anche vinto la FA Cup e la Coppa di Lega nel 2018/19, diventando la prima squadra inglese a conquistare i tre trofei nazionali in una stagione.

Atalanta

• Alla prima giornata, l'Atalanta ha subito la sua sconfitta più pesante di sempre in Europa arrendendosi 4-0 alla Dinamo Zagabria. Alla seconda giornata è andata sull'1-0 a San Siro contro lo Shakhtar, ma è stata raggiunta sull'1-1 e ha subito il 2-1 al 5' di recupero.

• I nerazzurri non vincono da quattro gare in Europa (P2). Prima del gol di Duván Zapata contro lo Schalke, non segnavano da tre partite.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Atalanta - Shakhtar Donetsk 1-2

• Prima della prima giornata, la formazione bergamasca era imbattuta da sette partite in Europa. Anche dopo le ultime sconfitte, ha perso solo tre delle ultime 16 gare europee (V7 P6).

• L'Atalanta è alla 38esima partita europea e alla settima stagione in Europa. Nel 1987/88 ha raggiunto le semifinali di Coppa delle Coppe, mentre tre anni dopo è arrivata ai quarti di Coppa UEFA.

• Terza classificata in Serie A nel 2018/19 (miglior piazzamento di sempre) e battuta in finale di Coppa Italia, l'Atalanta partecipa a una competizione europea per la terza stagione consecutiva. Nel 2017/18 ha superato la fase a gironi di UEFA Europa League, arrendendosi al Borussia Dortmund ai sedicesimi (2-3 t, 1-1 c), mentre un anno fa è uscita agli spareggi dello stesso torneo contro il Copenaghen ai calci di rigore (4-3) dopo uno 0-0 complessivo. Nei turni precedenti aveva eliminato Sarajevo (10-2 tot.) e Hapoel Haifa (6-1 tot.).

• L'Atalanta ha affrontato una squadra inglese solo nel 2017/18, battendo l'Everton per 3-0 in casa e 5-1 in trasferta. Andrea Masiello e Alejandro Gómez hanno segnato a Reggio Emilia, mentre Robin Gosens è andato a segno a Liverpool.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Dinamo Zagreb - Atalanta 4-0

• L'Atalanta ha perso cinque delle prime sei trasferte europee (P1) ma ha subito solo tre sconfitte nelle successive 12 (V4 P5) e due nelle ultime otto (V3 P3).

• L'Atalanta è l'unica formazione all'esordio nella fase a gironi 2019/20, nonché la decima squadra italiana a parteciparvi e la 141esima in totale.

Curiosità e incroci

• Guardiola ha giocato in Italia vestendo la maglia del Brescia (2001/02, 2003) e della Roma (2002/03).

• Hanno giocato in Inghilterra:

Marten de Roon (Middlesbrough 2016–17)

Pierluigi Gollini (Manchester United 2012–14, Aston Villa 2016/17)

• Con il Middlesbrough, De Roon ha segnato il gol dell'1-1 nel recupero contro il City in Premier League (5 novembre 2016).

• Mario Pašalić è in prestito all'Atalanta dal Chelsea. È di proprietà dei Blues da luglio 2014 ma non ha mai giocato in prima squadra.

• Ha giocato in Italia:

João Cancelo (Internazionale 2017/18 (prestito), Juventus 2018/19)

• Compagni in nazionale:

Kevin De Bruyne e Timothy Castagne (Belgio)

Nicolás Otamendi, Sergio Agüero e Alejandro Gómez (Argentina)

Oleksandr Zinchenko e Ruslan Malinovskyi (Ucraina)

• Nel precampionato, l'Atalanta è andata in tournée in Inghilterra, dove ha affrontato Norwich (4-1) e Leicester (1-2).