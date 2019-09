Juventus - Bayer Leverkusen: la vigilia

I precedenti della Juventus contro il Leverkusen: 1V 1S

I Bianconeri si sono imposti nell'unico precedeente casalingo (UCL 2001/02)

La Juventus non batte una squadra tedesca dal 2015

Il Leverkusen ha perso solo due delle ultime 11 gare esterne europee

Prossimi impegni: Juventus - Lokomotiv Mosca, Atlético Madrid - Bayer Leverkusen

Probabili formazioni

Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Ramsey; Higuaín, Ronaldo

Indisponibili: De Sciglio (coscia), Danilo (coscia), Douglas Costa (coscia)

In dubbio: nessuno

Leverkusen: Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aránguiz, Baumgartlinger, Amiri; Havertz, Alario, Volland

Indisponibili: Bailey (coscia)

In dubbio: nessuno

Maurizio Sarri, allenatore Juventus

La prima partita in casa può essere molto importante per la qualificazione. Affrontiamo una squadra che è seconda in Bundesliga e che nel suo campionato ha il miglior possesso palla e i migliori valori fisici, quindi sarà una gara complicata. Il Leverkusen sa tenere il pallone per larghi tratti di gara e la partita è talmente difficile che pensare ad altro sarebbe un errore clamoroso.

Nelle ultime tre gare abbiamo dati in netto miglioramento dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Abbiamo valori buoni e la condizione fisica sembra in crescendo, anche se questa è legata all'applicazione e allo spirito di sacrificio. I numeri sono confortanti, ma non paragonabili a quelli del Leverkusen che sono straordinari.

Peter Bosz, allenatore Bayer Leverkusen

Conferenza stampa a seguire.

Lo sapevi?

I Bianconeri hanno vinto solo una delle ultime cinque partite contro le squadre tedesche a Torino (P2 S2). La più recente si è conclusa 2-2 contro il Bayern München all'andata degli ottavi di UEFA Champions League 2015/16. La gara di ritorno è terminata con una sconfitta per 4-2 ai supplementari dopo un vantaggio di due gol nel primo tempo.Scopri tutte le statistiche e curiosità nella nostra storia della partita.