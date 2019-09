Juventus - Leverkusen: storia della partita

Dopo aver mancato un'importante vittoria alla prima giornata di UEFA Champions League 2019/20, la Juventus affronta il Bayer Leverkusen, che cerca di recuperare terreno nel Gruppo D.

• L'undici di Maurizio Sarri si è portato sul 2-0 sul campo dell'Atlético Madrid, che però ha recuperato sul 2-2 nel finale. Il Leverkusen, dal canto suo, è amareggiato perché ha perso 2-1 in casa contro il Lokomotiv Moskva, ma negli anni ha sempre fatto bene in Italia.

Precedenti

• Gli unici due confronti tra le due squadre risalgono alla seconda fase a gironi di UEFA Champions League 2001/02. A Torino, i bianconeri si sono imposti 4-0 grazie alla doppietta di David Trezeguet e ai gol di Alessandro Del Piero e Igor Tudor.

• Il Leverkusen ha vinto 3-1 in casa con un rigore trasformato dal portiere Hans-Jörg Butt e le reti di Thomas Brdarić e Marko Babić, arrivando primo nel girone e approdando in finale. La Juve è arrivata quarta ed è stata eliminata.

Forma

Juventus

• Alla prima giornata, i gol di Juan Cuadrado e Blaise Matuidi hanno illuso la Juventus contro l'Atlético, che ha pareggiato negli ultimi 20 minuti. Il bilancio della Juve nelle ultime sei partite di UEFA Champions League è di una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte.

• Nel 2018/19, con Massimiliano Allegri, la Juve è arrivata prima nel Gruppo H con 12 punti davanti a Manchester United, Valencia e Young Boys. Dopo la grande rimonta contro l'Atlético agli ottavi (0-2 t, 3-0 c), ha pareggiato 1-1 contro l'Ajax all'andata dei quarti e ha perso 2-1 in casa.

• La Juventus ha vinto tre gare casalinghe su cinque nella scorsa Champions League, battendo Young Boys (3-0) e Valencia (1-0) nella fase a gironi e l'Atlético gli ottavi, ma ha perso le altre due partite, contro il Manchester United alla quarta giornata e l'Ajax al ritorno dei quarti (sempre per 1-2). È stata l'unica stagione europea in cui la Juventus ha perso più di una gara casalinga.

• Prima della sconfitta contro il Real Madrid all'andata dei quarti del 2017/18 (0-3), la Juve non perdeva in casa da 27 gare nelle competizioni UEFA (V16 P11), ovvero dallo 0-2 contro il Bayern München ad aprile 2013. In ogni caso, ha perso solo quattro partite su 38 allo Juventus Stadium (V22 P12), anche se tre sconfitte sono arrivate nelle ultime sei partite.

• Campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva nel 2018/19 (record), la Juve è alla ventesima partecipazione in UEFA Champions League. In 16 occasioni ha raggiunto almeno gli ottavi.

• La Juve non vince da quattro partite contro le squadre tedesche (P3 S1), ovvero dal 3-0 contro il Borussia Dortmund al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League 2014/15 (5-1 tot.).

• I bianconeri hanno vinto solo una delle ultime cinque partite contro le squadre tedesche a Torino (P2 S2). La più recente si è conclusa 2-2 contro il Bayern München all'andata degli ottavi di UEFA Champions League 2015/16. La gara di ritorno è terminata con una sconfitta per 4-2 ai supplementari dopo un vantaggio di due gol nel primo tempo.

• Campione d'Europa nel 1985 e nel 1996, la Juventus ha giocato nove finali di Coppa dei Campioni e ne ha perse sette (record), di cui ultime cinque.

Leverkusen

• Dopo la sconfitta casalinga contro il Lokomotiv alla prima giornata, il Leverkusen ha un totale di due sole vittorie nelle ultime 14 partite di UEFA Champions League (P8 S4).

• Quarto classificato nello scorso campionato, il Leverkusen è stato vicecampione d'Europa nel 2002 ed è in UEFA Champions League per la dodicesima volta, la prima dal 2016/17. Ha raggiunto almeno gli ottavi in sette delle ultime otto occasioni; la più recente risale all'edizione 2016/17, con l'eliminazione agli ottavi contro l'Atlético Madrid (2-4 c, 0-0 t).

• Assente dall'Europa nel 2017/18 (per la prima volta in otto anni), la scorsa stagione il Leverkusen è arrivato primo nel girone di UEFA Europa League davanti a Zürich, AEK Larnaca e Ludogorets, ma ai sedicesimi è uscito contro il Krasnodar per i gol in trasferta (0-0 t, 1-1 c).

• La formazione tedesca ha perso solo due delle ultime 11 trasferte europee (V4 P5), mettendo a segno 10 gol nella fase a gironi della scorsa Europa League.

• In UEFA Champions League, il Leverkusen non perde in trasferta da cinque partite (V1 P4), ovvero dal 3-2 contro la Roma nella fase a gironi a novembre 2015.

• Il Leverkusen non vince in Italia da cinque partite (P1 S4), ovvero dall'1-0 in casa dell'Udinese all'andata del terzo turno di Coppa UEFA 1999/2000: si tratta dell'unico successo in territorio italiano.

Curiosità e incroci

• Matthijs de Ligt ha esordito da professionista all'Ajax nel 2016 quando in panchina c'era Peter Bosz, attuale tecnico del Leverkusen.

• Con la maglia del Dortmund, Sven Bender ha perso 3-0 in casa della Juventus al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League 2014/15. I bianconeri schieravano Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci.

• Hanno giocato in Italia:

Sami Khedira (Stuttgart 1995–2010)

Douglas Costa (Bayern 2015–17)

• Ex compagni di club:

Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot e Moussa Diaby (Paris Saint-Germain 2018/19)

Matthijs de Ligt e Daley Sinkgraven (Ajax 2016–19)

• Compagni in nazionale:

Sami Khedira e Jonathan Tah, Sven Bender, Lars Bender, Kerem Demirbay, Kai Havertz, Kevin Volland, Karim Bellarabi (Germania)

Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín e Lucas Alario (Argentina)