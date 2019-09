Atalanta - Shakhtar Donetsk: storia della partita

Atalanta e Shakhtar si sfidano a Milano e cercano il riscatto dopo le rispettive sconfitte alla prima giornata.

• Mentre l'Atalanta ha esordito nella competizione perdendo 4-0 sul campo della Dinamo Zagabria (battuta nelle 11 gare precedenti della fase a gironi), lo Shakhtar si è arreso 3-0 in casa contro il Manchester City. Le due squadre sanno di non poter perdere ulteriore terreno nel Gruppo C, anche se il torneo è appena iniziato.

• Le due squadre non si sono mai affrontate. L'Atalanta non ha mai giocato contro una formazione ucraina.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Dinamo Zagreb - Atalanta 4-0

Forma

Atalanta

• Dopo la sconfitta alla prima giornata contro la Dinamo, l'Atalanta è reduce da tre partite senza vittorie né gol (P2). L'undici di Gian Piero Gasperini arrivava da sette partite senza sconfitte (V3 P4).

• La sconfitta contro la Dinamo è stata la seconda per l'Atalanta nelle ultime 15 gare europee (V7 P6).

• Il club bergamasco è alla 37ª partita e alla settima stagione in Europa. Ha raggiunto le semifinali di Coppa delle Coppe nel 1987/88 e i quarti di Coppa UEFA tre anni dopo.

• Terza in serie A nel 2018/19 (piazzamento più alto di sempre) e sconfitta in finale di Coppa Italia, l'Atalanta è alla terza partecipazione consecutiva alle competizioni europee. Nel 2017/18 ha superato la fase a gironi di UEFA Europa League, uscendo ai sedicesimi contro il Borussia Dortmund (2-3 t, 1-1 c), mentre agli spareggi dell'edizione 2018/19 è stata eliminata ai rigori dal Copenhagen (4-3) dopo due 0-0; nei turni precedenti aveva eliminato Sarajevo (10-2 tot.) e Hapoel Haifa (6-1).

• L'Atalanta non perde in casa da 12 gare europee (V6 P6), ovvero dal 2-1 contro il Mechelen nella semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe 1987/88 (2-4 tot.). Si tratta dell'unica sconfitta in 17 gare casalinghe europee (V10 P6).

• L'Atalanta è l'unica squadra a esordire nella fase a gironi 2019/20, nonché la decima italiana e la 141ª in generale.

• L'Atalanta disputa le partite casalinghe della fase a gironi a San Siro, terreno di gioco dell'AC Milan e dell'Internazionale.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Shakhtar - Manchester City 0-3

Shakhtar

• Dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Manchester City a Kharkiv, lo Shakhtar totalizzato una sola vittoria in otto gare di UEFA Champions League (P3 S4).

• Lo Shakhtar ha disputato i quarti nel 2010/11 e ha vinto solo una delle sei partite della scorsa fase a gironi, totalizzando sei punti e arrivando dietro City e Lione nel Gruppo F. In casa ha racimolato solo due punti, pareggiando con Hoffenheim e Lione e perdendo contro il City. Ai sedicesimi di UEFA Europa League è uscito in virtù di un 6-3 complessivo contro l'Eintracht Frankfurt (2-2 c, 1-4 t).

• Il 3-2 sull'Hoffenheim alla quinta giornata della scorsa edizione è l'unica vittoria dello Shakhtar nelle ultime 10 partite europee (P4 S5).

• La squadra di Donetsk ha totalizzato quattro punti in trasferta nella scorsa fase a gironi. La vittoria a Hoffenheim è stata la seconda nelle ultime 12 gare esterne di UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale, P2 S8).

• Lo Shakhtar è uscito alla fase a gironi di UEFA Champions League in tre delle ultime sei partecipazioni.

• La formazione ucraina ha vinto solo una partita su 11 in Italia (P2 S8), 3-2 sul campo della Roma all'andata degli ottavi di UEFA Champions League 2010/11 (6-2 tot.). L'ultima trasferta si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro i giallorossi allo stesso turno dell'edizione 2017/18, con l'eliminazione per i gol in trasferta (2-2 tot.).

• Lo Shakhtar si è qualificato in veste di campione d'Ucraina. Nel 2018/19 ha conquistato il suo 12º titolo, vincendo campionato e coppa nazionale per la terza stagione consecutiva.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I numeri più belli della prima giornata di #UCL

Curiosità e incroci

• Il centrocampista della nazionale ucraina Ruslan Malinovskyi (Atalanta) ha iniziato la carriera nello Shakhtar, passando dalle giovanili alla prima squadra nel 2011. È stato di proprietà dello Shakhtar fino al 2017 ma non ha mai giocato in prima squadra, trascorrendo diverse stagioni in prestito allo Zorya Luhansk e approdando al Genk nel 2015. Dopo il prestito iniziale, è stato acquistato a titolo permanente dalla squadra belga a maggio 2017.

• Malinovskyi ha giocato 44 partite e segnato sette gol nel campionato ucraino con lo Zorya Luhansk. Insieme a lui c'era Andrii Totovytskyi, oggi allo Shakhtar.

• Alejandro Gómez ha giocato in Ucraina al Metalist nel 2013/14 insieme a Marlos, ora allo Shakhtar. Le due gare da lui disputate contro lo Shakhtar si sono concluse con un 1-1 e una sconfitta per 4-2.

• Con la Slovenia, Josip Iličić è uscito agli spareggi per UEFA UERO 2016 contro l'Ucraina in virtù di una sconfitta complessiva per 3-1. Contro di lui hanno giocato Andriy Pyatov, Taras Stepanenko e Yevhen Konoplyanka.

• Guilherme Arana (Atalanta) e Dodô (Shakhtar) hanno giocato nel Brasile Under 20 nel 2016/17.

• Compagni in nazionale:

Ruslan Malinovskyi e Andriy Pyatov, Serhiy Kryvtsov, Taras Stepanenko, Viktor Kovalenko, Marlos, Bohdan Butko, Mykola Matviyenko, Yevhen Konoplyanka, Serhiy Bolbat, Júnior Moraes (Ucraina)