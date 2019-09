Storia della partita: Barcellona - Inter

Per il secondo anno consecutivo, Barcellona e Inter si affrontano nella fase a gironi. Nel Gruppo F regna l'equilibrio con le quattro squadre a un punto dopo la prima giornata.

• Nella prima giornata il Barcellona ha pareggiato 0-0 in casa del Borussia Dortmund grazie alla parata del tedesco Marc-André ter Stegen sul rigore calciato dal connazionale Marco Reus. L'Inter invece ha pareggiato 1-1 in casa dello Slavia Praha con una rete nei minuti di recupero del subentrante Nicolò Barella.

• La formazione spagnola è in vantaggio negli scontri diretti contro i nerazzurri, specialmente in Spagna - sebbene l'unica vittoria della compagine italiana in Spagna sia stata molto significativa.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la vittoria della passata stagione del Barcellona sull'Inter

Precedenti

• L'incrocio più recente risale alla quarta giornata della scorsa stagione, quando una rete di Mauro Icardi all'87' a San Siro ha permesso ai nerazzurri di pareggiare il vantaggio di Malcom messo a segno appena quattro minuti prima.

• Due settimane prima, una rete per tempo - di Rafinha (32') e Jordi Alba (83') - aveva permesso al Barça di vincere 2-0 e allungare la sua striscia di vittorie contro l'Inter al Camp Nou: quattro vittorie in quattro partite, con otto gol fatti e zero subiti.

• Nonostante la loro lunga tradizione europea, i due club si sono affrontati solo sei altre volte - sempre in UEFA Champions League e tutte dal 2003.

• Il primo confronto risale alla seconda fase a gironi 2002/03, con un 3-0 per i blaugrana in Spagna e uno 0-0 a Milano. La squadra spagnola è arrivata prima nel Gruppo A davanti all'Inter ma è stata eliminata ai quarti, mentre i nerazzurri sono usciti contro l'AC Milan in semifinale.

• I quattro confronti successivi risalgono all'edizione 2009/10. Dopo un altro pareggio a reti inviolate a Milano, la squadra allenata da Josep Guardiola si è imposta 2-0 in Spagna, con primo gol di Gerard Piqué.

• Le due squadre hanno superato la fase a gironi e si sono ritrovate in semifinale. Stavolta, l'Inter ha vinto 3-1 all'andata a San Siro e ha perso 1-0 al Camp Nou (altro gol di Piqué), raggiungendo la finale e vincendo il suo terzo titolo europeo grazie a un 2-0 contro il Bayern Monaco.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Dortmund 0-0 Barcellona

Statistiche

Barcelona

• Con lo 0-0 di Dortmund, salgono a due le gare consecutive in Europa senza gol fatti dal Barcellona - prima volta che accade da ottobre-novembre 2017. Solo una volta i catalani non sono riusciti ad andare in gol in tre partite consecutive di competizioni UEFA, ovvero nella Coppa UEFA 1987/88.

• In UEFA Champions League il Barcellona è imbattuto in casa da 32 partite, una striscia iniziata nel settembre 2013 (V29 P3). Con la vittoria per 5-1 sul Lyon nel ritorno degli ottavi della passata edizione, il Barça ha superato il precedente record della competizione di 29 partite senza sconfitte che aveva stabilito il Bayern München da marzo 1998 ad aprile 2002.

• Il Barcellona ha vinto dieci delle ultime 11 partite europee giocate in casa, con l'unica eccezione risalente all'1-1 col Tottenham alla sesta giornata. Gli spagnoli hanno segnato 33 gol in queste 11 gare, e 11 nelle ultime tre.

• Pareggiando alla sesta giornata col Tottenham nel 2018/19, il Barcellona ha interrotto la striscia di 17 vittorie consecutive in partite della fase a gironi giocate al Camp Nou dal 2012/13. Non perdevano in casa nella fase a gironi dal 2-1 del 2009 col Rubin - una striscia di 28 partite (V25 P3).

• Il bilancio dei Blaugrana contro formazioni di Serie A è V17 P6 S2. Contro avversari italiani, i catalani non perdono in casa da 14 partite (11 vittorie) - ovvero dalla sconfitta per 2-1 con la Juventus nel ritorno dei quarti 2002/03.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Ter Stegen sul rigore parato a Reus

• Campioni di Spagna per la 26° volta nel 2018/19 (quarto titolo in cinque anni), per il Barcellona questa è la 24esima fase a gironi di UEFA Champions League, record che condivide col Real Madrid. L'ultima volta che non è riuscito a qualificarsi alla fase a gironi risale al 2000/01, mentre nelle ultime 15 stagioni è sempre arrivato almeno agli ottavi.

• Nel 2018/19, il Barcellona è arrivato primo nel Gruppo B davanti Tottenham, Inter e PSV Eindhoven raccogliendo 14 punti – sette dei quali in casa. Ha superato senza troppe difficoltà il Lyon agli ottavi (0-0 t, 5-1 c) e il Manchester United ai quarti (1-0 t, 3-0 c), prima di vincere 3-0 l'andata della semifinale col Liverpool ma perdere 4-0 ad Anfield il ritorno.

• La sconfitta del Merseyside ha interrotto la striscia di imbattibilità di 11 partite in UEFA Champions League (V8 P3). Il club spagnolo ha quindi perso solo due delle ultime 24 partite di UEFA Champions League (V14 P8).

• Il Barcellona è stato campione d'Europa cinque volte, più recentemente nel 2015.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Inter 1-1 Slavia Praha

Inter

• Col pareggio contro lo Slavia salgono tre le partite europee senza vittorie (P2 S1), con un solo gol fatto in questa striscia. I Nerazzurri non vincono in UEFA Champions League da cinque gare (P3 S2) nelle quali hanno segnato appena tre gol.

• Quarto in Serie A nel 2018/19, l'Inter è l'ultima italiana ad aver vinto la UEFA Champions League (nel 2010). A Madrid, i nerazzurri si sono aggiudicati la loro terza Coppa dei Campioni dopo 45 anni di attesa.

• L'Inter è alla fase a gironi per la 13esima volta - nella passata stagione è tornata a giocare la competizione per la prima volta dal 2011/12.

• Nel 2018/19 l'Inter ha vinto le prime due partite (contro Tottenham e PSV Eindhoven), ma nelle gare successive ha raccolto appena altri due punti. I Nerazzurri hanno così chiuso il Gruppo B - vinto dal Barcellona - al terzo posto e perso la seconda posizione in favore degli Spurs per gli scontri diretti. In UEFA Europa League l'Inter ha eliminato il Rapid Wien nei sedicesimi (1-0 t, 4-0 c) ma è uscito agli ottavi con l'Eintracht Frankfurt dopo aver pareggiato a reti bianche l'andata e perso 1-0 il ritorno in casa.

• Nella passata stagione l'Inter non ha passato il girone di UEFA Champions League per la prima volta in nove edizioni.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda i gol dell'Inter al Barcellona nella semifinale del 2010

• I Nerazzurri hanno vinto appena due delle ultime 12 trasferte europee e perso sei delle ultime nove, con le uniche eccezioni risalenti al 2-1 della passata stagione in casa del PSV nella fase a gironi di UEFA Champions League e alla vittoria dei sedicesimi di UEFA Europa League a Vienna.

• L'Inter ha perso quattro delle ultime cinque visite in Spagna (P1); il bilancio complessivo in queste trasferte è V3 P2 S14. L'ultima vittoria contro una squadra della Liga risale al 5-1 in casa del Valencia dell'ottobre 2004 (la vittoria più ampia in trasferte europee per i nerazzurri). L'Inter ha però battuto il Bayern München 2-0 al Santiago Bernabéu nella finale del 2010 di UEFA Champions League.

Collegamenti e curiosità

• Alexis Sánchez ha segnato 39 gol in 88 partite di Liga col Barcellona dal 2011 al 2014, vincendo Copa del Rey nel 2011/12 e Liga la stagione successiva. Nella vittoria del Barcellona in Supercoppa UEFA del 2011 è entrato dalla pachina nel secondo tempo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Le giocate della prima giornata di #UCL

• Hanno giocato in Spagna:

Diego Godín (Villarreal 2007–10, Atlético Madrid 2010–19)

Borja Valero (Real Madrid 2005–07, Mallorca 2007/08 & 2009/10, Villarreal 2010–12)

• Hanno giocato in Italia:

Arturo Vidal (Juventus 2011–15)

Neto (Fiorentina 2011–15, Juventus 2015–17)

• Antoine Griezmann ha segnato nella vittoria per 4-2 in finale di Coppa del Mondo FIFA della sua Francia contro la Croazia di Marcelo Brozović. Tra i francesi anche Samuel Umtiti mentre per la Croazia c'era in campo Ivan Rakitić.

• L'Italia di Antonio Conte ha battuto la Spagna di Gerard Piqué, Jordi Alba e Sergio Busquets per 2-0 negli ottavi di UEFA EURO 2016.

• Hanno giocato insieme:

Antoine Griezmann e Diego Godín (Atlético 2014–19)

Neto e Borja Valero (Fiorentina 2012–15)

Arturo Vidal e Kwadwo Asamoah (Juventus 2012–15)

Neto e Kwadwo Asamoah (Juventus 2015–17)

• Compagni in nazionale:

Lionel Messi e Lautaro Martínez (Argentina)

Ivan Rakitić e Marcelo Brozović (Croazia)

Luis Suárez e Diego Godín, Matías Vecino (Uruguay)

Frenkie de Jong e Stefan de Vrij (Olanda)

• L'11 settembre 2018 la Croazia di Brozović ha perso 6-0 con la Spagna di Sergio Busquets in UEFA Nations League.

Le ultime

Barcellona

• Mercato estivo

Acquisti: Frenkie de Jong (Ajax), Emerson (Atlético Mineiro), Neto (Valencia), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Marc Cucullera (Eibar), Júnior Firpo (Real Betis)

Cessioni: Mateu Morey (Dortmund), Marc Cardona (Osasuna), André Gomes (Everton), Jasper Cillessen (Valencia), Denis Suárez (Celta Vigo), Marc Cucurella (Getafe, prestito), Malcom (Zenit), Philippe Coutinho (Bayern, prestito), Rafinha (Celta Vigo, prestito)

• Il 23 settembre, Lionel Messi ha vinto il premio Best Fifa Football Award a Milano.

• Messi ha giocato la prima gara da titolare della stagione il 24 settembre (2-1 sul Villarreal) dopo un infortunio al polpaccio, ma è stato sostituito nell’intervallo per un problema all’adduttore.*

• Il 16 agosto, il Barcellona è stato battuto 1-0 dall’Athletic Club e ha perso la prima gara di campionato dopo 11 anni. Con sette punti nelle prime cinque giornate, ha finora ottenuto la sua peggior partenza in Liga dal 1994/95.

• Al Camp Nou, il Barcellona ha vinto le ultime 13 gare fra tutte le competizioni e non perde da 23 (V20 P3), ovvero dal 4-3 contro il Real Betis dell’11 novembre 2018.

• Jordi Alba è assente dalla prima giornata di UEFA Champions League, quando è stato sostituito nell’intervallo per uno stiramento al bicipite femorale.*

• Samuel Umtiti non ha ancora giocato in questa stagione per un infortunio al piede.*

• Ousmane Dembélé è tornato a disposizione contro il Villarreal subentrando nell’intervallo. Era assente dal 16 agosto per un infortunio al bicipite femorale.

• Il 25 agosto, Ansu Fati è diventato il secondo giocatore più giovane a rappresentare il Barça in Liga, esordendo contro il Real Betis a 16 anni e 298 giorni. Sei giorni dopo, nel 2-2 contro l’Osasuna, è diventato il più giovane marcatore del club nel campionato spagnolo (16 anni e 304 giorni). Inoltre è diventato il terzo marcatore più giovane di tutti i tempi in Liga.

• Il 29 agosto, Messi è stato nominato miglior attaccante della UEFA Champions League 2018/19 a Montecarlo. Frenkie de Jong si è aggiudicato il premio di miglior centrocampista grazie alle ottime prestazioni con l’Ajax.

Inter

• Mercato estivo

Acquisti: Matteo Politano (Sassuolo), Eddie Salcedo (Genoa), Gabriel Brazão (Parma), Diego Godín (Atlético), Valentino Lazaro (Hertha), Stefano Sensi (Sassuolo), Ionuț Radu (Genoa), Nicolò Barella (Cagliari), Romelu Lukaku (Manchester United), Cristiano Biraghi (Fiorentina, prestito), Alexis Sánchez (Manchester United, prestito)

Cessioni: Cristian Ansaldi (Torino), Zinho Vanheusden (Standard Liège), Andrea Pinamonti (Genoa), Ionuț Radu (Genoa, prestito), João Miranda (Jiangsu Suning), Radja Nainggolan (Cagliari, prestito), George Pușcaș (Reading), Samuele Longo (Deportivo La Coruña, prestito), Ivan Perišić (Bayern, prestito), João Mário (Lokomotiv Moskva, prestito), Dalbert (Fiorentina, prestito), Mauro Icardi (Paris Saint-Germain, prestito)

• L’Inter è l’unica squadra a punteggio pieno dopo cinque giornate di Serie A.*

• Il 21 settembre, i nerazzurri hanno vinto il derby contro l’AC Milan per 2-0 grazie alle reti di Marcelo Brozović e Romelu Lukaku nel secondo tempo.

• Quattro giorni dopo, Danilo D'Ambrosio ha segnato il suo primo gol stagionale nella vittoria per 1-0 contro la Lazio.

• Cristiano Biraghi ha esordito contro la Lazio e ha servito l’assist per il gol di D'Ambrosio.

• Nella stessa gara, Samir Handanovič ha collezionato la 300ª presenza con l’Inter.

• L’Inter ha subito un solo gol in Serie A, chiudendo quattro partite con la porta inviolata, e ha la miglior difesa.*

• Antonio Conte ha sostituito Luciano Spalletti quest’estate e ha firmato per tre anni. Attualmente ha vinto 19 delle ultime 20 partite di Serie A, tra quelle con la Juventus nel 2013/14 e quelle con l’Inter in questa stagione.*

*Salvo aggiornamenti nel fine settimana