Genk - Napoli: storia della partita

Il Genk cerca di rimettersi in carreggiata dopo la prima sconfitta ma deve affrontare una difficilissima sfida contro il Napoli, reduce da una vittoria sui campioni in carica.

• Mentre il Genk ha perso 6-2 in casa del Salisburgo, i partenopei hanno battuto il Liverpool in casa per la seconda stagione consecutiva nella fase a gironi.

• Genk e Napoli non si sono mai affrontate.

Forma

Genk

• Dopo la sconfitta a Salisburgo, il Genk ha subito 10 gol nelle ultime due gare europee, segnandone tre. È stata la sconfitta più pesante dopo quella per 7-0 contro il Valencia nella fase a gironi di UEFA Champions League a novembre 2011 (la più pesante di sempre in Europa per la formazione belga).

• Campione del Belgio per la quarta volta nel 2018/19, il Genk si è qualificato direttamente alla fase a gironi di UEFA Champions League per la prima volta. Nelle partecipazioni precedenti (2002/03 e 2011/12) aveva dovuto superare almeno un turno di qualificazione.

• La formazione belga non ha mai vinto nel tabellone principale di UEFA Champions League. Nel 2002/03 ha pareggiato quattro partite su sei ed è arrivata ultima in un girone che comprendeva Real Madrid, Roma e AEK Athens. Otto anni dopo, ha pareggiato in casa e ha perso in trasferta contro Chelsea, Bayer Leverkusen e Valencia.

• Il Genk ha perso solo due delle 11 gare casalinghe giocate in UEFA Champions League (V4 P5, qualificazioni incluse) e non perde da cinque (V2 P3), ovvero dal 2-1 contro il Sarajevo al secondo turno di qualificazione del 2007/08.

• Nel 2018/19, il Genk ha vinto tutte e sei le partite di qualificazione e ha raggiunto la fase a gironi di UEFA Europa League (22 gol segnati), conquistando il primo posto davanti a Malmö, Beşiktaş e Sarpsborg. Ai sedicesimi, però, è uscito contro lo Slavia Praha, vincitore per 4-1 alla KRC Genk Arena dopo uno 0-0 a Praga.

• Il Genk ha segnato almeno un gol in 30 delle ultime 31 partite europee. L'unica eccezione è stata il pareggio della scorsa stagione contro lo Slavia.

• Prima di perdere contro lo Slavia la scorsa stagione, il Genk non perdeva in casa da 15 partite europee (V12 P3).

• Il Genk è alla quinta sfida contro una squadra italiana. La più recente si è conclusa con un 2-0 sul Sassuolo nella fase a gironi di UEFA Europa League 2016/17 (dopo un 3-1 casalingo). L'unica altra partita contro un'italiana in Belgio è coincisa con la prima sconfitta interna in UEFA Champions League, 0-1 contro la Roma nella prima fase a gironi del 2002/03.

Napoli

• Con le reti nel finale di Dries Mertens (rig.) e Fernando Llorente, il Napoli ha battuto il Liverpool per 2-0 alla prima giornata. È stato il suo terzo successo alla prima giornata di UEFA Champions League, il primo dal 2016/17.

• Secondo classificato in Serie A per la seconda stagione consecutiva nel 2018/19, il Napoli partecipa alla fase a gironi per la sesta volta, sempre nelle ultime nove stagioni. Nel 2011/12 e nel 2016/17 è arrivato agli ottavi, mentre nelle tre altre edizioni è arrivato terzo nel girone.

• La scorsa stagione, i partenopei hanno racimolato solo due punti in trasferta. Inoltre, non vincono fuori casa da sette partite di UEFA Champions League, dalla fase a gironi alla finale (P2 S5).

• Il Napoli ha vinto solo cinque delle ultime 15 gare di UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale (P3 S7). Tutte queste vittorie sono arrivate al San Paolo.

• Dopo il terzo posto dietro Paris Saint-Germain e Liverpool nella scorsa fase a gironi, il Napoli ha iniziato la UEFA Europa League con un comodo 5-1 complessivo contro lo Zurigo, quindi ha eliminato il Salisburgo agli ottavi con un 4-3 complessivo. Ai quarti, però, ha perso 2-0 in casa dell'Arsenal e 1-0 al San Paolo, subendo la seconda eliminazione consecutiva contro una squadra inglese.

• Il Napoli ha perso le ultime due trasferte europee. Il 3-1 sullo Zurigo della scorsa stagione è stato l'unico successo in sei gare esterne (P2 S3).

• Gli azzurri hanno perso due trasferte su tre contro le squadre belghe, anche se la più recente si è conclusa con un 1-0 sul Club Brugge nella fase a gironi di UEFA Europa League 2015/16.

Curiosità e incroci

• Kalidou Koulibaly è approdato a Napoli dal Genk nel 2014 dopo 64 presenze in due campionati, vincendo la Coppa del Belgio 2012/13.

• Dries Mertens ha giocato nelle giovanili di Stade Leuven, Anderlecht e Gent, esordendo da professionista in terza serie con l'Eendracht Aalst nel 2005/06 e trasferendosi all'estero l'estate successiva.

• Ianis Hagi ha giocato due gare di Serie A con la Fiorentina nel 2016/17.

• Compagni in nazionale:

Jhon Lucumí e David Ospina (Colombia)