Inter - Slavia Praha: la vigilia

Le due squadre si affrontano per la prima volta in una competizione UEFA

I precedenti dell'Inter in casa contro squadre ceche: 2V 1P

Lo Slavia ha perso tutte le sei gare giocate finora in Italia

Lo Slavia ha raggiunto la fase a gruppi per la dalla stagione 2007/08

Le gare del 2 ottobre: Slavia-Borussia Dortmund, Barcellona-Inter

Probabili formazioni

Inter: Handanovič; Godín, De Vrij, Škriniar; Lazaro, Vecino, Brozović, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku

Assenti: nessuno

In dubbio: Lukaku (schiena)

Slavia: Kolář; Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil; Masopust, Traoré, Souček, Stanciu, Olayinka; Van Buren

Assenti: nessuno

In dubbio: Takács (non specificato)

Antonio Conte, allenatore Inter

Sarà importante partire con il piede giusto ma dovremo prestare grande attenzione perché stiamo parlando di una squadra fisica e con una buona mentalità. Lo Slavia è abituato a vincere e cerca in ogni partita di avere questa mentalità. Dovremo avere rispetto e attenzione, giocando la nostra partita.

Come ho detto ai ragazzi, non poniamoci dei limiti perché il limite crea subito degli alibi. Cerchiamo di essere al 100% e dare tutto durante la partita. Poi vedremo dove saremo. Non dobbiamo porci limiti e al tempo stesso dobbiamo pedalare. Lukaku? C'è un allenamento da fare, ci sono 24 ore per fare le valutazioni e vedere in che condizioni è dal punto di vista fisico. Se giocherà è perché darà garanzie.

Jindřích Trpišovský , allenatore Slavia Praha

Nella passata stagione l'Inter non ha passato il girone di UEFA Champions League per la prima volta in nove edizioni. Scopri tutte le statistiche e curiosità nella nostra storia della partita.