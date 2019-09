Inter - Slavia Praga: storia della partita

Dopo aver superato per la seconda volta nella sua storia il turno di qualificazione di UEFA Champions League, lo Slavia Praha torna a giocare una partita della fase a gironi e lo farà in uno dei più prestigiosi stadi d'Europa quando affronterà per la prima volta l'Inter a San Siro.

• L'Inter è alla seconda partecipazione consecutiva alla fase a gironi (è tornato in Champions League nel 2018/19 dopo sei stagioni) mentre per lo Slavia è la seconda volta dopo l'esordio nella competizione del 2007/08.

Statistiche

Inter

• Quarta in Serie A nel 2018/19, l'Inter è l'ultima italiana ad aver vinto la UEFA Champions League - nel 2010 in quello che è stato il terzo trionfo in Coppa dei Campioni, e il primo dopo 45 anni.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la vittoria dell'Inter nella prima giornata della scorsa stagione

• L'Inter è alla 13esima partecipazione a una fase a gironi e l'anno scorso è stata la prima presenza nei gironi dopo il 2011/12.

• Nel 2018/19 l'Inter ha vinto le prime due partite (contro Tottenham e PSV Eindhoven), ma nelle gare successive ha raccolto appena altri due punti. I Nerazzurri hanno così chiuso il Gruppo B - vinto dal Barcellona - al terzo posto e perso la seconda posizione in favore degli Spurs per gli scontri diretti. In UEFA Europa League l'Inter ha eliminato il Rapid Wien nei sedicesimi (1-0 t, 4-0 c) ma è uscito agli ottavi con l'Eintracht Frankfurt dopo aver pareggiato a reti bianche l'andata e perso 1-0 il ritorno in casa.

• La sconfitta con l'Eintracht ha interrotto la striscia interna di sei partite senza sconfitte in Europa (V4 P2).

• Nella passata stagione l'Inter non ha passato il girone di UEFA Champions League per la prima volta in nove edizioni.

• Per l'Inter sarà la quinta partita contro un club ceco e la prima da quando ha affrontato lo Sparta Praha nella fase a gironi di UEFA Europa League 2016/17, quando ha perso 3-1 a Praga e vinto 2-1 in casa.

Slavia

• Campioni della Repubblica Ceca per la seconda volta in tre anni (e per la 18esima volta complessiva), nella passata stagione lo Slavia ha anche vinto la Coppa della Repubblica Ceca, aggiudicandosi così le due competizioni nazionali nella stessa stagione per la prima volta nella sua storia. Il club ceco ha superato in questa stagione per la seconda volta il turno di qualificazione di UEFA Champions League. Dall'esordio nella fase a gironi risalente a 12 anni fa (quando è arrivato terzo dietro Arsenal e Siviglia), il club di Praga ha perso quattro volte nel turno preliminare.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Gli highlights degli spareggi: Slavia Praha 1-0 CFR Cluj

• Dodici mesi fa lo Slavia è stato battuto complessivamente 3-1 dalla Dynamo Kyiv nel terzo turno di qualificazione (1-1 c, 0-2 t). Trasferita nella fase a gironi di UEFA Europa League, la formazione di Jindřich Trpišovský è arrivata seconda nel girone dietro lo Zenit. Nella fase a eliminazione diretta ha avuto la meglio su Genk e Siviglia ma si è fermato ai quarti dove ha perso complessivamente 5-3 con i futuri campioni del Chelsea (0-1 c, 3-4 t).

• Lo Slavia in questa stagione è partito dagli spareggi di UEFA Champions League, dove ha battuto i rumeni del CFR Cluj per 1-0 sia in casa che in trasferta. Prima di quella doppia sfida, il club ceco aveva vinto una sola volta nelle ultime 15 partite di UEFA Champions League (P7 S7).

• Il club di Praga ha raccolto cinque punti nell'unico precedente nella fase a gironi di UEFA Champions League (nel 2007/08), quattro dei quali contro la Steaua București (2-1 c, 1-1 t) e uno con l'Arsenal (0-0 in casa).

• Per lo Slavia è la prima partita contro un club italiano dall'autunno 2009, quando ha pareggiato 0-0 in casa contro il Genoa ma perso 2-0 in trasferta nella fase a gironi di UEFA Europa League. Quest'ultimo risultato ha prolungato a sei la striscia di sconfitte in Italia in sei trasferte, di cui le ultime tre senza realizzare nemmeno un gol; complessivamente in Italia ha segnato tre gol e ne ha subiti 12.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda come lo Slavia ha spaventato il Chelsea nella passata stagione

• Lo Slavia è l'unica squadra ceca ancora in corsa in Europa in questa stagione. Le altre quattro sono state tutte eliminate, e tre sono uscite nel terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League.

Incroci e curiosità

• Josef Hušbauer nella seconda parte della stagione 2014/15 è passato in prestito al Cagliari col quale ha giocato due partite in Serie A.

• Jakub Hromada ha giocato con le giovanili di Juventus (2012–2015), Genoa (2014, prestito), Sampdoria (2015) e Pro Vercelli (2015, prestito).

• Hanno giocato insieme:

Nicolò Barella e Josef Hušbauer (Cagliari 2015)