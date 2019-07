Sorteggio terzo turno di qualificazione (partite 6/7 agosto e 13 agosto)

Percorso Campioni

CFR Cluj (ROU) / Maccabi Tel-Aviv (ISR) v Celtic (SCO) / Nõmme Kalju (EST)

Sutjeska (MNE) / APOEL (CYP) v Dundalk (IRL) / Qarabağ (AZE)

PAOK (GRE) v Ajax (NED)

Saburtalo (GEO) / GNK Dinamo (CRO) v Ferencváros (HUN) / Valletta (MLT)

Crvena zvezda (SRB) / HJK Helsinki (FIN) v The New Saints (WAL) / København (DEN)

Maribor (SVN) / AIK (SWE) v BATE Borisov (BLR) / Rosenborg (NOR)

Percorso Piazzate

İstanbul Başakşehir (TUR) v Viktoria Plzeň (CZE) / Olympiacos (GRE)

Krasnodar (RUS) v Porto (POR)

Club Brugge (BEL) v Dynamo Kyiv (UKR)

PSV Eindhoven (NED) / Basel (SUI) v LASK (AUT)

Procedura sorteggio percorso Campioni

Le due squadre che entrano in gara a questo turno (le vincitrici del campionato delle nazioni al 14º e 15º posto nel ranking, Ajax e PAOK) vengono raggiunte dalle 10 vincitrici del secondo turno di qualificazione del percorso Campioni, che si conclude il 30/31 luglio.

Le sei squadre con i migliori coefficienti UEFA sono teste di serie (le vincitrici al secondo turno di qualificazione prendono il coefficiente della squadra testa di serie dei rispettivi incontri).

I bussolotti con le teste di serie vengono inseriti in un'urna, mentre le non teste di serie vengono inserite in un'altra urna. Dopo aver estratto un bussolotto da ogni urna, i bussolotti vengono inseriti in un'urna vuota al centro e mescolati. La prima squadra estratta gioca la gara di andata in casa contro la seconda estratta.

Le squadre sconfitte a questo turno seguono il percorso Campioni agli spareggi di UEFA Europa League.

Procedura sorteggio percorso Piazzate

Le sei squadre che entrano in gara a questo turno (Porto, Dynamo Kyiv, Club Brugge, Krasnodar, İstanbul Başakşehir, LASK) vengono raggiunte dalle due vincitrici al percorso Piazzate del secondo turno di qualificazione, che si conclude il 30/31 luglio.

Le quattro squadre con i migliori coefficienti UEFA fa sono teste di serie (le vincitrici al secondo turno di qualificazione prendono il coefficiente della testa di serie nei rispettivi incontri).

I bussolotti con le teste di serie vengono inseriti in un'urna, mentre le non teste di serie vengono inserite in un'altra urna. Dopo aver estratto un bussolotto da ogni urna, i bussolotti vengono inseriti in un'urna vuota al centro e mescolati. La prima squadra estratta gioca la gara di andata in casa contro la seconda estratta.





Dynamo Kyiv e Krasnodar non possono essere sorteggiate insieme.

Le squadre sconfitte a questo turno vanno alla fase a gironi di UEFA Europa League.

Date degli incontri

6/7 agosto: andata

13 agosto: ritorno

Note



I coefficienti dei club sono determinati dalla somma di tutti i punti totalizzati nei cinque anni precedenti OPPURE dal coefficiente della rispettiva federazione nello stesso periodo, IN BASE AL PIÙ ALTO.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di indagini e/o procedimenti legali in corso e alla conferma definitiva della UEFA.