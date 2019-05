Anteprima della finale di Champions League: Tottenham - Liverpool

Il Tottenham affronterà il Liverpool nella seconda finale tutta inglese

Harry Kane alle prese col recupero dall'infortunio alla caviglia

Venerdì conferenze stampa e allenamento a seguire

Prima finale degli Spurs; i Reds alla ricerca della sesta Coppa dei Campioni

CONTO ALLA ROVESCIA AL CALCIO D'INIZIO

L'opinione dei reporter UEFA.com

Daniel Thacker, Tottenham: la mediana sarà il campo di battaglia principale, ma anche le zone di competenza dei terzini potrebbero essere decisive. Se Trent Alexander-Arnold e Andy Robertson garantiranno la stessa spinta offensiva messa in mostra recentemente ad Anfield, allora il Liverpool avrebbe un vantaggio importante. Tuttavia se Mauricio Pochettino riuscirà non solo a fermarli ma anche a fare male agli avversari con Heung-Min Son e i suoi terzini negli spazi che si creeranno, gli Spurs potrebbero giovarne. Sarà una partita combattuta e difficile da predire.

Matthew Howarth, Liverpool: il Tottenham non ha brillato nella battaglia a centrocampo del più recente confronto tra le squadre ma avrebbe lasciato Anfield con un punto se non fosse stato per l'errore di Hugo Lloris nel finale. Se il Liverpool vuole esorcizzare i demoni di Kiev, giocatori come Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum e Fabinho dovranno prendere rapidamente il controllo della mediana. Se ci riusciranno, allora i giocatori di Jürgen Klopp dal 'carattere d'acciaio' avranno la possbilità di vincere il loro primo trofeo sotto la guida del carismatico allenatore tedesco.

Probabili formazioni

Spurs: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Kane (caviglia)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Indisponibili: Keïta (coscia)

In dubbio: Firmino (inguine)

Il nostro riepilogo sulle ultime notizie e probabili formazioni delle due squadre è disponibile a questo link.

Cosa dicono gli allenatori

Mauricio Pochettino, Tottenham

Conferenza stampa prevista per le 18:45CET

Jürgen Klopp, Liverpool

Conferenza stampa prevista per le 16:45CET

Stato di forma

Ultima partita

12/05: Spurs 2-2 Everton (Dier 3', Eriksen 75'; Walcott 69', Cenk Tosun 72')

12/05: Liverpool 2-0 Wolves (Mané 17' e 81')

Ultimi dieci risultati (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Spurs: PVSSSVSSVV

Liverpool: VVVSVVVVVV

Le battaglie chiave

Sadio Mané Vs Kieran Trippier? Heung-Min Son Vs Trent Alexander-Arnold? Moussa Sissoko Vs Jordan Henderson? UEFA.com ha scelto tre sfide nella sfida che potrebbero decidere la finale di sabato.

Dove guardare la partita

Statistiche della finale

Il Liverpool diventerebbe la terza squadra ad aver vinto più titoli in Coppa dei Campioni se dovesse battere gli Spurs aggiudicandosi il trofeo per la sesta volta.

In totale, Tottenham e Liverpool si sono affrontati 170 volte in tutte le competizioni, con i Reds vincenti 79 volte contro le 48 degli Spurs; 43 invece i pareggi.

Il Tottenham è il 40esimo club diverso a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni nonché il primo esordiente dopo il Chelsea del 2008. Gli Spurs potrebbero diventare la 23esima squadra diversa a vincere la Coppa dei Campioni.

Dopo il gol segnato col Liverpool al Real Madrid nella finale di Kiev dell'anno scorso, Mané potrebbe diventare l'ottavo calciatore a segnare in più di una finale di UEFA Champions League.