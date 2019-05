Finale di Champions League: statistiche di Tottenham - Liverpool

Madrid ospiterà la seconda finale di UEFA Champions League tutta inglese, con il Tottenham Hotspur - alla sua prima finale di sempre nella competizione - che affronterà un Liverpool voglioso di riscattarsi dalla sconfitta dell'anno passato nella finale col Real Madrid.

• Entrambe le squadre sono state protagoniste di incredibili rimonte in semifinale e sono approdate alla finale all'Estadio Metropolitano - impianto di casa dell'Atlético Madrid -. Entrambe, infatti, hanno recuperato tre gol di svantaggio. Mentre il Liverpool ha vinto 4-0 nel ritorno col Barcellona ad Anfield qualificandosi in virtù del 4-3 complessivo, la tripletta di Lucas Moura nel secondo tempo alla Johan Cruijff ArenA ha regalato la vittoria per 3-2 agli Spurs in casa dell'Ajax e il passaggio del turno per i gol in trasferta.

• Il Liverpool è alla ricerca della sua sesta Coppa dei Campioni – e seconda UEFA Champions League, dopo la memorabile rimonta con l'AC Milan nel 2005 – mentre il Tottenham non è mai andato in finale. Per gli Spurs l'unica semifinale prima di questa stagione risaliva al 1961/62, mentre la miglior stagione in UEFA Champions League era stata quella del 2010/11, conclusasi ai quarti.

• Ci sono state sei precedenti finali di UEFA Champions League tra due club della stessa nazione, tutte dal 2000 in poi. Il Real Madrid si è aggiudicato le finali tutte spagnole del 2000 (col Valencia), 2014 e 2016 (entrambe con l'Atlético) mentre nel 2003 l'AC Milan ha avuto la meglio ai rigori sui connazionali della Juventus. Nel 2013 invece i tedeschi del Bayern München hanno battuto un altro club di Bundesliga, il Borussia Dortmund.

• L'unica precedente finale tutta inglese si è giocata nel 2008 al Luzhniki Stadium di Mosca quando il Manchester United ha battuto il Chelsea ai rigori per 6-5 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari.

• Il Tottenham è l'ottavo club inglese diverso a partecipare a una finale di Coppa dei Campioni, più di qualsiasi altra nazione; Italia e Germania seguono a ruota con sei ciascuno.

• Questa è la quinta finale che va in scena a Madrid dopo quelle del 1957, 1969, 1980 e 2010 – tutte però giocate al Santiago Bernabéu del Real Madrid – nonché l'ottava che si gioca in Spagna.

Precedenti

• Le due squadre si sono affrontate una sola volta in competizioni UEFA, ovvero nella semifinale di Coppa UEFA 1972/73 vinta dal Liverpool per i gol in trasferta dopo il 2-2 complessivo. Alec Lindsay ha segnato ad Anfield il gol della vittoria mentre nel ritorno al White Hart Lane la rete di Steve Heighway per i Reds è valsa la qualificazione degli ospiti nonostante la doppietta di Martin Peters per gli allora campioni in carica degli Spurs. Il Liverpool quella stagione ha poi vinto il trofeo.

• In totale Tottenham e Liverpool si sono affrontati 170 volte in tutte le competizioni, con i Reds vincenti 79 volte contro le 48 degli Spurs; 43 i pareggi.

• Il Liverpool ha perso una sola volta negli ultimi 14 incroci tra le squadre dall'inizio del 2013, vincendo nove volte.

• I Reds si sono imposti 2-1 nelle due partite di Premier League di questa stagione. Nell'ultimo incrocio tra le due squadre - il 31 marzo ad Anfield -, Roberto Firmino ha aperto le marcature nel primo tempo ma Lucas Moura ha realizzato il pareggio prima dell'autogol all'ultimo minuto di Toby Alderweireld che ha regalato i tre punti ai Reds.

• Firmino ha segnato il gol della vittoria nella partita del 15 settembre a Wembley. Dopo il vantaggio nel primo tempo di Georginio Wijnaldum, il calciatore brasiliano ha infatti segnato il gol del raddoppio che ha reso vana la rete all'ultimo minuto di Erik Lamela per gli Spurs.

• L'unico precedente tra le due squadre in una finale risale alla Coppa di Lega dl 1982 a Wembley, quando il Liverpool ha vinto in rimonta per 3-1 dopo i supplementari; Ronnie Whelan (2) e Ian Rush sono andati in gol per i Reds dopo il vantaggio iniziale degli Spurs con Steve Archibald.

Tradizione in finale

Tottenham

• Il Tottenham è il 40° diverso club a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni, e il primo all'esordio dopo il Chelsea nel 2008.

• Il Tottenham potrebbe diventare la 23esima squadra diversa a vincere la Coppa dei Campioni, nonché il primo nome nuovo dopo il Chelsea nel 2012.

• Per gli Spurs sarà la quinta finale UEFA, e la seconda contro un avversario inglese dopo la vittoria complessiva per 3-2 sul Wolves nella prima finale dell'inaugurale Coppa UEFA del 1971/72 (2-1 trasferta, 1-1 casa).

• Gli Spurs hanno battuto per 5-1 l'Atlético Madrid in finale di Coppa delle Coppe del 1963 - diventando così il primo club inglese a vincere un trofeo europeo - e l'Anderlecht per 4-2 ai rigori nella Coppa UEFA del 1984. L'unica sconfitta in una finale è stata nella Coppa UEFA 1973/74, col Feyenoord che si è imposto complessivamente per 4-2.

• Il Tottenham potrebbe diventare il sesto club – dopo Juventus, Ajax, Bayern München, Chelsea e Manchester United – a vincere le tre più importanti coppe della UEFA a livello di club.

• L'allora giocatore dell'Atlético Madrid, Toby Alderweireld, è entrato nel secondo tempo della finale di UEFA Champions League del 2014 persa 4-1 ai supplementari col Real Madrid.

• Fernando Llorente è entrato a fine gara nella sconfitta della sua Juventus per 3-1 col Barcellona nella finale di UEFA Champions League del 2015.

• Davinson Sánchez ha giocato 90 minuti nella sconfitta per 2-0 del suo Ajax col Manchester United nella finale di UEFA Europa League del 2017.

Liverpool

• I Reds hanno vinto cinque delle otto precedenti finali di Coppa dei Campioni:

1976/77: Liverpool 3-1 Borussia Monchengladbach

1977/78: Liverpool 1-0 Club Brugge

1980/81: Liverpool 1-0 Real Madrid

1983/84: Liverpool 1-1 Roma (dts; Liverpool vince 4-2 ai rigori)

1984/85: Juventus 1-0 Liverpool

2004/05: Liverpool 3-3 AC Milan (dts; Liverpool vince 3-2 ai rigori)

2006/07: AC Milan 2-1 Liverpool

2017/18: Real Madrid 3-1 Liverpool

• Per la terza volta il Liverpool ha raggiunto la finale di Coppa dei Campioni in due stagioni consecutive. Solo Juventus (1997, 1998) e Valencia (2000, 2001) hanno perso la finale in due anni consecutivi.

• Questa è la 21esima finale UEFA del Liverpool. Oltre a otto presenze in finali di Coppe dei Campioni, i Reds hanno vinto tre volte la Coppa UEFA/UEFA Europa League (1973, 1976, 2001), perdendo quella del 2016, e vinto la Supercoppa UEFA nel 1977, 2001 e 2005, perdendo nel 1978 e 1984. Il Liverpool ha perso inoltre la finale di Coppa delle Coppe 1965/66, e quelle di Coppa Intercontinentale del 1981 e 1984. Il suo bilancio complessivo in finali UEFA è V11 S9.

• Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané erano tutti titolari nel Liverpool di Jürgen Klopp che ha perso la finale di 12 mesi fa col Real Madrid; Adam Lallana era entrato nel primo tempo per l'infortunato Salah mentre Simon Mignolet e Alberto Moreno erano rimasti in panchina.

• Mignolet, Lovren, Moreno, Milner, Lallana, Firmino e Daniel Sturridge erano tutti titolari nella sconfitta del Liverpool per 3-1 col Siviglia in finale di UEFA Europa League del 2016 al St. Jakob-Park di Basilea; Divock Origi è entrato a partita in corso mentre Henderson è rimasto in panchina.

• Dopo la rete contro il Real nella finale di Kiev dell'anno scorso, Mané potrebbe diventare l'ottavo calciatore a segnare consecutivamente in più di una finale di UEFA Champions League, dopo Gareth Bale, Samuel Eto'o, Lionel Messi, Sergio Ramos, Raúl González, Mario Mandžukić e Cristiano Ronaldo, che è invece l'unico ad aver segnato in tre finali.

Statistiche

Tottenham

• Il Tottenham ha pareggiato due delle tre precedenti partite giocate a Madrid, perdendo l'altra - tutte e tre le volte contro il Real Madrid.

• Gli Spurs non hanno mai vinto in Spagna dove il loro bilancio complessivo è P3 S3. Nell'ultima trasferta in Spagna, alla sesta giornata di questa edizione, il Tottenham ha pareggiato 1-1 in casa del Barcellona blindando la qualificazione agli ottavi.

• I Lilywhites sono diventati i secondi appena nella storia della UEFA Champions League a qualificarsi dopo aver perso in casa l'andata di una semifinale: dopo la sconfitta per 1-0 a Londra, il club inglese ha vinto 3-2 in Olanda – Lucas Moura ha segnato nel secondo tempo una tripletta dopo che l'Ajax aveva chiuso il primo tempo sul 2-0.

• Quella è stata la seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo aver battuto a domicilio il Manchester City nei quarti (1-0 casa, 3-4 trasferta). Gli Spurs negli ottavi hanno battuto il Borussia Dortmund in casa (3-0) e in trasferta (1-0), dopo aver raccolto otto punti ed essere passati come secondi del Gruppo B dietro il Barcellona.

• Il bilancio degli Spurs in questa edizione è V6 P2 S4.

• Il Tottenham ha vinto quattro delle otto partite contro connazionali inglesi in competizioni UEFA (P1 S3). Il doppio confronto col City nei quarti di questa stagione è stato il primo di questi incroci dopo 46 anni, ovvero dalla semifinale di Coppa UEFA del 1973 contro il Liverpool.

• Il bilancio del Tottenham ai calci di rigore in competizioni UEFA è V1 S2:

4-3 - Anderlecht, finale Coppa UEFA 1983/84

5-6 - PSV Eindhoven, ottavi Coppa UEFA 2007/08

1-4 - Basel, quarti UEFA Europa League 2012/13

Liverpool

• Il bilancio del Liverpool a Madrid è V1 P1 S2, con le due sconfitte arrivate nelle ultime due trasferte – col Real Madrid nella fase a gironi 2014/15 di UEFA Champions League e con l'Atlético in semifinale di UEFA Europa League 2009/10, entrambe per 0-1.

• Con la sconfitta in casa del Barcellona nell'andata della semifinale, i Reds hanno perso quattro delle ultime cinque trasferte in Spagna (il bilancio è V7 P5 S6).

• Il Liverpool è imbattuto a livello europeo contro squadre inglesi da cinque gare (V3 P2), dopo aver avuto la meglio sul Manchester City in casa (3-0) e in trasferta (2-1) nei quarti della passata UEFA Champions League. I Reds hanno vinto sette delle 20 partite contro connazionali in competizioni UEFA (P8 S5).

• La squadra di Klopp, in questa stagione, è diventata la terza a vincere una semifinale di Coppa dei Campioni dopo una sconfitta per 3-0 nell'andata - Origi e Georginio Wijnaldum hanno entrambi segnato una doppietta nel ritorno ad Anfield eliminando così il Barcellona.

• Il Liverpool ha perso tre delle prime cinque partite di questa edizione - sempre in trasferta - prima di qualificarsi agli ottavi con una vittoria per 1-0 ad Anfield sul Napoli. Nella fase a eliminazione diretta ha battuto complessivamente per 3-1 il Bayern München (0-0 casa, 3-1 trasferta) e il Porto per 6-1 tra andata e ritorno (2-0 casa, 4-1 trasferta) prima di eliminare il Barça.

• I Reds hanno perso sei delle ultime 14 partite europee - con tutte le sconfitte maturate fuori dall'Inghilterra, sebbene la sconfitta dell'andata in casa del Barcellona sia stata l'unica nelle ultime sette partite (V5 P1).

• Il bilancio del Liverpool ai calci di rigore in competizioni UEFA è V3 S1:

4-2 - Roma, finale Coppa dei Campioni 1983/84

3-2 - AC Milan, finale UEFA Champions League 2004/05

4-1 - Chelsea, semifinale UEFA Champions League 2006/07

4-5 - Beşiktaş, sedicesimi UEFA Europa League 2014/15

Collegamenti e curiosità

• Compagni di nazionale:

Kieran Trippier, Danny Rose, Eric Dier, Harry Winks, Dele Alli, Harry Kane e Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Jordan Henderson, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain (Inghilterra)

Toby Alderweireld, Jan Vertonghen e Divock Origi (Belgio)

Lucas Moura e Alisson Becker, Fabinho, Roberto Firmino (Brasile)

Ben Davies e Ben Woodburn (Galles)

• Hanno giocato insieme:

Paulo Gazzaniga, Victor Wanyama e Dejan Lovren (Southampton 2013/14)

Paulo Gazzaniga, Victor Wanyama e Virgil van Dijk (Southampton 2016)

Paulo Gazzaniga, Victor Wanyama e Sadio Mané (Southampton 2014–16)

Paulo Gazzaniga e Adam Lallana (Southampton 2012–14)

Victor Wanyama e Adam Lallana (Southampton 2013/14)

• Da giocatore del Basilea, Mohamed Salah ha segnato nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League 2012/13 vinti contro gli Spurs. Due anni dopo l'egiziano è andato in gol, ancora una volta nella gara di ritorno, nella vittoria della Fiorentina sul Tottenham nei sedicesimi della stessa competizione.

• Fabinho è stato un giocatore di quel Monaco che ha battuto gli Spurs per 2-1 in trasferta e in casa nella fase a gironi 2016/17 di UEFA Champions League.

• La Dinamo Zagreb di Dejan Lovren ha perso 4-0 in casa degli Spurs nella fase a gironi di Coppa UEFA 2008/09.

• Hugo Lloris era un giocatore di quel Lione che ha raccolto quattro punti contro il Liverpool (2-1 trasferta, 1-1 casa) nella fase a gironi 2009/10 di UEFA Champions League che ha visto la formazione francese andare agli ottavi e i Reds eliminati.

• Fernando Llorente ha segnato una doppietta nel 3-2 dello Swansea in casa del Liverpool in Premier League il 21 gennaio 2017.

• Entrato a partita in corso, Kane ha segnato il primo gol dell'Inghilterra in una vittoria delle qualificazioni a UEFA EURO 2016 contro la Svizzera di Xherdan Shaqiri a Wembley nel settembre 2015. Milner e Oxlade-Chamberlain facevano parte dei titolari per la squadra di casa.

• Lovren ha giocato 120 minuti nella vittoria per 2-1 della sua Croazia sull'Inghilterra di Trippier - in gol per gli inglesi -, Alli, Kane e dei subentranti Dier e Rose, nella semifinale della Coppa del Mondo FIFA del 2018.

• Alderweireld e Vertonghen hanno giocato col Belgio che ha battuto 2-0 l'Inghilterra nella finale per il terzo posto del Mondiale della scorsa estate. Trippier, Rose, Dier e Kane sono partiti titolari per l'Inghilterra, mentre Alli è entrato a partita in corso sul finale.

• La Colombia di Sánchez ha battuto il Senegal di Mané per 1-0 nella terza giornata della Coppa del Mondo della scorsa estate qualificandosi agli ottavi ai danni degli avversari.

• Nel Mondiale del 2018, Henderson ha sbagliato il proprio tiro da dischetto quando la sua Inghilterra è andata ai rigori negli ottavi contro la Colombia; la sua squadra tuttavia si è qualificata ugualmente grazie al rigore decisivo di Dier. Kane e Trippier non hanno sbagliato il proprio rigore, col primo che aveva trasformato sempre dal dischetto la rete del vantaggio (1-1 finale); anche Alli e il subentrante Rose sono scesi in campo in quella partita mentre Sánchez ha giocato tutti i 120 minuti con la Colombia.

• Alisson e il subentrante Firmino hanno giocato col Brasile che ha battuto 2-1 il Belgio di Vertonghen e Alderweireld nei quarti di Russia 2018.

• Il 18 novembre 2018 Kane ha segnato il gol della vittoria per l'Inghilterra in UEFA Nations League contro la Croazia di Lovren a Wembley che ha qualificato la formazione di casa alle Finals; anche Dier e Alli, entrato a partita in corso, sono scesi in campo con l'Inghilterra mentre Winks è rimasto in panchina.

• Lovren, Dier e Kane il 12 ottobre sono scesi in campo nello 0-0 in casa della Croazia mentre Trippier e Winks sono rimasti in panchina.