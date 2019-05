Ajax - Tottenham: la vigilia

L'Ajax in vantaggio per 1-0 dopo l'andata della scorsa settimana a Londra



La formazione olandese in questa stagione ha perso una sola volta in casa in 24 partite

Torna disponibile Heung-Min Son dopo la squalifica dell'andata

Eriksen, Vertonghen, Alderweireld, Sánchez sono tutti ex Ajax

Gli Spurs puntano alla prima finale di sempre in Coppa dei Campioni

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Andata: Tottenham 0-1 Ajax

Derek Brookman, Ajax: l'Ajax sta attraversando un momento di forma straordinario e domenica ha conquistato il suo primo trofeo stagionale travolgendo il Willem II per 4-0 in finale di Coppa d'Olanda. Tre dei quattro gol sono arrivati al culmine di azioni corali rapide e ricche di passaggi. Questo è il loro modo di fare male alle difese avversarie e in Europa hanno dimostrato continuamente di poterlo fare contro qualsiasi avversario. Chiedete agli Spurs per conferma. Mi aspetto che l'Ajax ottenga il risultato che gli serve per affrontare il Liverpool a Madrid.

Daniel Thacker, Tottenham: "Il secondo tempo ci ha dato speranza", ha detto Mauricio Pochettino dopo la sconfitta dell'andata, con gli Spurs che si aggrapperanno a quanto di buono fatto col pressing alto. Tuttavia, per segnare a inizio gara - come probabilmente vorranno fare - gli Spurs dovranno essere più astuti e affidarsi a Christian Eriksen e al rientrante Son, a segno finora in tutte le partite a eliminazione diretta. Sebbene gli Spurs possano andare in gol in qualsiasi momento, molto della qualificazione dipenderà dal lavoro della difesa contro questo spumeggiante Ajax.

Probabili formazioni

Ajax: Onana; Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schöne; Ziyech, Tadić, Neres

Indisponibili: Bandé (polpaccio)

In dubbio: Neres (non specificato)

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sánchez, Rose; Sissoko, Wanyama; Alli, Eriksen, Moura; Son

Indisponibili: Kane (caviglia), Lamela (bicipite femorale), Winks (fianco)

In dubbio: Vertonghen (testa), Aurier (bicipite femorale)

Sfida principale

Moussa Sissoko potrebbe essere decisivo ©AFP/Getty Images

Lasse Schöne e Frenkie de Jong Vs Christian Eriksen e Moussa Sissoko: Schöne e De Jong hanno imbrigliato Eriksen nell'andata permettendo all'Ajax di imporre le loro devastanti combinazioni in fase offensiva – Schöne inoltre è stato fondamentale nel gol di Donny van de Beek. L'ingresso di Sissoko, tuttavia, ha permesso agli Spurs di frenare le rapide transizioni del centrocampo olandese e di creare più di un pericolo alla loro difesa.

La probabile presenza dal primo minuto del francese non solo costringerà Schöne e De Jong a giocare più bassi, ma dovrebbe alleggerire Eriksen dagli incarichi difensivi permettendogli di sfoderare tutta la sua classe - e quando il danese gira, tutti gli Spurs girano.

Dove guardare la partita

Le grandi rimonte delle gare di ritorno

I tifosi possono scoprire qui dove guardare la partita di UEFA Champions League in TV.

Stato di forma

Van de Beek e De Jong con la Coppa d'Olanda ©Getty Images

Ajax

Ultima partita: Willem II 0-4 Ajax (domenica, finale Coppa d'Olanda)

Forma: VVVVVVPVVV

Tottenham

Ultima partita: Bournemouth 1-0 Tottenham (sabato)

Forma: SSSVSSVVVS

Erik ten Hag, allenatore Ajax



Nell’ultima ora di gioco [dell’andata] abbiamo lavorato bene, con un’ottima organizzazione in difesa. Dobbiamo fare di più dal punto di vista offensivo. Dobbiamo leggere la partita e capire come affrontarla: è proprio questa la sfida per domani. David Neres ha un lieve problema: può allenarsi e pensiamo che possa giocare, ma c’è ancora un piccolo punto interrogativo.

Mauricio Pochettino , allenatore Tottenham

L'Ajax ha giocato molto bene a Londra per la prima mezz'ora e merita pienamente di essere qui a giocarsi l'accesso alla finale. Il risultato negativo dell'andata rende più duro il nostro compito domani, ma la qualificazione è ancora aperta. Sappiamo che per vincere dovremo giocare al massimo e siamo tutti desiderosi di scendere in campo. Siamo eccitati all'idea di prendere parte a una semifinale di UEFA Champions League. Domani dovremo giocare con libertà, non abbiamo davvero nulla da perdere.