Storia della partita: Barcellona - Liverpool

Barcellona e Liverpool hanno vinto ciascuno cinque Coppe dei Campioni e avranno entrambi come obiettivo la sesta quando si affronteranno nella terza semifinale tra le due squadre in competizioni UEFA, nonché primo incrocio dopo oltre dieci anni.

• Il Barcellona è tornato a giocare una semifinale di UEFA Champions League dopo quattro anni, quando poi in finale vinse la sua quinta Coppa dei Campioni. Gli spagnoli hanno però vinto appena due volte nelle ultime cinque partecipazioni a questa fase. Il Liverpool invece è alla sua seconda semifinale consecutiva e proverà ad estendere la propria imbattibilità al Camp Nou.

• Mentre il Barcellona ha vinto le ultime due partite ad Anfield, il Liverpool è imbattuto al Camp Nou dove ha registrato due vittorie e due pareggi nei quattro precedenti a Barcellona.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Barcellona-Liverpool: i precedenti in Champions League

Precedenti

• Questa sarà la nona partita tra le due squadre, con sei delle otto precedenti sfide giocate tutte in sei anni dal 2001 al 2007. Il bilancio è in equilibrio con tre vittorie del Liverpool e due del Barcellona e con sei gol fatti da ciascuna formazione - sebbene gli inglesi si siano qualificati per il risultato complessivo nelle tre sfide a eliminazione diretta.

• Il Liverpool si è aggiudicato il primo doppio confronto tra i due club per 2-1 in semifinale di Coppa UEFA 1975/76. John Toshack è stato l'autore dell'unico gol dell'andata al Camp Nou mentre la rete di Phil Thompson al 51' ad Anfield è bastato agli inglesi per passare il turno nonostante il pari di Carles Rexach appena un minuto dopo. I Reds hanno poi vinto il trofeo battendo il Club Brugge in finale.

• L'incrocio successivo tra i due club risale alla semifinale di Coppa UEFA 2000/01, anche quello molto equilibrato. Dopo lo 0-0 dell'andata, nella gara di ritorno ad Anfield il Liverpool è passato in vantaggio al 44' grazie al rigore trasformato da Gary McAllister. Ancora una volta poi il Liverpool ha vinto la competizione in quella stagione battendo un'altra spagnola, ovvero l'Alavés, in finale.

• Il Barcellona ha avuto la meglio l'anno successivo nella seconda fase a gironi di UEFA Champions League quando Patrick Kluivert, Fábio Rochemback e Marc Overmars hanno ribaltato il vantaggio al 27' di Michael Owen nel 3-1 finale ad Anfield. La partita del Camp Nou è finita invece a reti bianche con entrambe le squadre che hanno passato il turno. Ai quarti di finale il Liverpool è stato eliminato dal Bayer Leverkusen mentre il Barcellona è arrivato sino alla semifinale dove è uscito col Real Madrid.

• Il Barça si è aggiudicato l'ultima partita ad Anfield grazie al gol di Eidur Gudjohnsen che ha deciso gli ottavi di finale di UEFA Champions League 2006/07 in favore dei catalani che avevano perso l'andata 2-1 al Camp Nou. Craig Bellamy e John Arne Riise nella gara d'andata avevano segnato le due reti del Liverpool dopo il vantaggio del Barça al 14' con Deco.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Barcellona 3-0 Manchester United

Statistiche

Barcellona

• Il bilancio del Barcellona in semifinali di Coppe dei Campioni è V7 S8:

1959/60 S 2-6 Real Madrid (1-3 t, 1-3 c)

1960/61 V 1-0 ripetizione Hamburg (1-0 c, 1-2 t)

1974/75 S 2-3 Leeds United (1-2 t, 1-1 c)

1985/86 V 3-3, 5-4 IFK Göteborg, ai rigori (0-3 t, 3-0 c)

1993/94 V 3-0 Porto (3-0 c)

1999/2000 S 3-5 Valencia (1-4 t, 2-1 c)

2001/02 S 1-3 Real Madrid (0-2 c, 1-1 t)

2005/06 V 1-0 AC Milan (1-0 t, 0-0 c)

2007/08 S 0-1 Manchester United (0-0 c, 0-1 t)

2008/09 V 1-1 Chelsea, gol in trasferta (0-0 c, 1-1 t)

2009/10 S 2-3 Inter (1-3 t, 1-0 c)

2010/11 V 3-1 Real Madrid (2-0 t, 1-1 c)

2011/12 S 2-3 Chelsea (0-1 t, 2-2 c)

2012/13 S 0-7 Bayern München (0-4 t, 0-3 c)

2014/15 V 5-3 Bayern München (3-0 c, 2-3 t)

*Il Barcellona è andato direttamente in finale nel 1991/92 come vincitrice della fase a gironi.

• Tre delle otto eliminazioni in semifinale del Barcellona sono arrivate per mano di avversari inglesi, con un solo passaggio del turno.

• Questa sarà la 12esima semifinale di UEFA Champions League per il Barcellona – solo il Real Madrid ne ha giocate di più (13).

• Il Barcellona ha vinto 15 dei 25 doppi confronti contro club inglesi, compresi gli ultimi cinque. L'eliminazione nella semifinale del 2012 col Chelsea è l'unica negli ultimi nove incroci con club inglesi, tutti nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

• Per il Barcellona sarà la quinta partita di questa stagione contro squadre inglesi; i catalani hanno vinto complessivamente 4-0 col Manchester United nei quarti (1-0 trasferta, 3-0 casa) dopo aver raccolto quattro punti nella fase a gironi col Tottenham Hotspur (4-2 trasferta, 1-1 casa).

• Con questi risultati il Barça ha perso una sola volta nelle ultime 15 partite europee contro club inglesi, vincendo 11 volte.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda tutti i gol di Messi contro squadre inglesi

• In casa il bilancio complessivo contro club d'Inghilterra è V21 P11 S2, con le due sconfitte inflitte entrambe dal Liverpool. Al Camp Nou ha vinto otto volte nelle ultime dieci gare (P2).

• La sconfitta di Roma per 3-0 nel ritorno dei quarti della passata stagione - risultato che ha eliminato il Barça per i gol in trasferta nonché terza eliminazione consecutiva ai quarti – è l'unica sconfitta del Barcellona nelle ultime 21 partite di UEFA Champions League (V13 P7). Gli spagnoli hanno battuto il Lyon per 5-1 in casa nel ritorno degli ottavi di questa stagione (5-1 complessivo).

• Il Barcellona ha vinto in casa le due partite della fase a eliminazione diretta della passata edizione ed è imbattuto al Camp Nou a da 13 partite a eliminazione diretta (V11 P2), ovvero dalla sconfitta per 3-0 col Bayern München nel ritorno della semifinale del 2012/13.

• La squadra di Ernesto Valverde ha vinto quattro delle cinque partite giocate in casa in questa UEFA Champions League. Nella fase a gironi gli spagnoli hanno battuto PSV Eindhoven (4-0) e Inter (2-0) prima di pareggiare (1-1) col Tottenham.

• In casa il Barcellona è imbattuto in UEFA Champions League da 31 partite, striscia iniziata a settembre 2013 (V28 P3); la vittoria sul Lyon ha infranto il precedente record di 29 partite stabilito dal Bayern München da marzo 1998 ad aprile 2002.

• Il Barcellona deve segnare un solo gol per raggiungere le 500 marcature in UEFA Champions League – traguardo raggiunto finora solo dal Real Madrid.

• Campioni di Spagna per la 25esima volta – e per la terza in quattro anni – nel 2017/18, il Barcellona ha vinto la Coppa dei Campioni ben cinque volte (la più recente nel 2015).

• Il Barcellona è l'unica squadra vincitrice del proprio campionato nonché l'unica passata come prima nel girone ad aver raggiunto la semifinale. I catalani sono inoltre gli unici in corsa ancora imbattuti (V7 P3).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Mané 'sognava' la semifinale col Barcellona

Liverpool

• Il bilancio dei Reds in semifinali di Coppa dei Campioni è V8 S2:

1964/65: S 3-4 Inter (3-1 c, 0-3 t)

1976/77: V 6-1 Zürich (3-1 t, 3-0 c)

1977/78: V 4-2 Borussia Mönchengladbach (1-2 t, 3-0 c)

1980/81: V 1-1 Bayern München, gol in trasferta (0-0 c, 1-1 t)

1983/84: V 3-1 Dinamo Bucureşti (1-0 c, 2-1 t)

1984/85: V 5-0 Panathinaikos (4-0 c, 1-0 t)

2004/05: V 1-0 Chelsea (0-0 t, 1-0 c)

2006/07: V 1-1 Chelsea, 4-1 ai rigori (0-1 t, 1-0 c)

2007/08: S 3-4 dts Chelsea (1-1 c, 2-3 t)

2017/18: V 7-6 Roma (5-2 c, 2-4 t)

• Con le vittorie di questa stagione contro Bayern München negli ottavi (3-1 complessivo) e Porto nei quarti (6-1), il Liverpool ha vinto le ultime dieci doppie sfide giocate in Europa, qualificazioni comprese. L'ultima eliminazione è stata ai rigori nei sedicesimi di UEFA Europa League 2014/15 contro il Beşiktaş (1-0 casa, 0-1 trasferta).

• Questa sarà la prima doppia sfida del Liverpool contro un club spagnolo dal 3-1 complessivo sul Villareal in semifinale di UEFA Europa League 2015/16 (0-1 trasferta, 3-0 casa). Con quella vittoria i Reds hanno un bilancio di V8 P2 in doppi confronti UEFA a eliminazione diretta contro club spagnoli; tre vittorie su tre in Coppa dei Campioni.

• L'ultima sfida contro un avversario di Liga risale alla finale di UEFA Champions League della passata stagione quando il Liverpool ha perso 3-1 col Real Madrid a Kiev.

• La vittoria col Villarreal nella semifinale di UEFA Europa League 2015/16 è l'unico successo del Liverpool nelle ultime otto sfide contro avversari spagnoli (P2 S5) - sequenza che include anche la sconfitta col Siviglia nella finale di UEFA Europa League del 2016.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Porto 1-4 Liverpool

• Nell'ultima trasferta in Spagna - nella fase a gironi 2017/18 - il Liverpool ha pareggiato 3-3 col Siviglia dopo essere passato in vantaggio sul 3-0 a fine primo tempo con le reti di Roberto Firmino (2) e Sadio Mané. Il club inglese non vince in Spagna da quattro partite (P1 S3), ovvero da un 1-0 in casa del Real Madrid negli ottavi di UEFA Champions League 2008/09. Il bilancio complessivo in Spagna è V7 P5 S5.

• La vittoria per 3-1 in casa del Bayern nel ritorno degli ottavi ha interrotto la striscia di quattro sconfitte consecutive in trasferte europee; gli inglesi hanno vinto 4-1 in casa del Porto nel ritorno dei quarti. I Reds hanno però perso le tre trasferte della fase a gironi: contro Napoli (0-1), Crvena zvezda (0-2) e Paris Saint-Germain (1-2) e nella passata stagione sono stati sconfitti in casa della Roma per 4-2 nel ritorno della semifinale (7-6 complessivo). La squadra di Jürgen Klopp era imbattuta da sei partite (V4 P2) prima di perdere a Roma.

• I Reds hanno perso cinque delle ultime 12 partite europee, tutte in trasferta, sebbene siano adesso imbattuti da cinque (V4 P1).

Collegamenti e curiosità

• I due giocatori del Barcellona, Luis Suárez (2014) e Philippe Coutinho (2018), sono stati prelevati entrambi direttamente dal Liverpool.

• Suárez ha segnato 69 gol in 110 partite di Premier League coi Reds, di cui 31 in 33 nel 2013/14 – nell'ultima stagione ad Anfield. Ha fatto parte della squadra che ha vinto la Coppa di Lega inglese nel 2011/12, e nella stessa stagione ha raggiunto la finale di FA Cup.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il club dei 100 di Champions League: Carles Puyol

• Coutinho è stato un giocatore del Liverpool dal 2013 al 2018, segnando 41 gol in 152 partite di Premier League. Ha fatto parte della squadra che ha raggiunto le finali di UEFA Europa League – dove ha perso col Siviglia – e di Coppa di Lega nel 2015/16.

• Hanno giocato in Inghilterra:

Thomas Vermaelen (Arsenal 2009–14)

Gerard Piqué (Manchester United 2004–08)

Kevin-Prince Boateng (Tottenham 2007–09, Portsmouth 2009–10)

• Hanno giocato in Spagna:

Fabinho (Real Madrid 2012/13)

Alberto Moreno (Siviglia 2010–14)

• Compagni di nazionale:

Philippe Coutinho, Rafinha, Arthur e Alisson Becker, Roberto Firmino, Fabinho (Brasile)

Ivan Rakitić e Dejan Lovren (Croazia)

Moussa Wagué e Sadio Mané (Senegal)

Thomas Vermaelen e Simon Mignolet, Divock Origi (Belgio)

Jasper Cillessen e Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum (Olanda)

• Le squadre inglesi sono il bersaglio preferito di Lionel Messi che le ha trafitte 24 volte in 32 partite - più di qualsiasi altra nazione.