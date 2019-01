Roma - Porto: storia della partita

Il Porto cerca di portare avanti il suo dominio contro la Roma, che affronta agli ottavi dopo aver vinto i due precedenti scontri diretti.

• Il Porto è reduce da cinque vittorie e dal primo posto nel Gruppo D, con almeno tre gol segnati nelle ultime quattro gare. La Roma, per contro, è arrivata seconda dietro il Real Madrid nel Gruppo G e ha perso le ultime due partite di UEFA Champions League, anche se in questa edizione ha centrato la sua vittoria più ampia di sempre nel torneo.

Precedenti

• Il Porto non ha mai perso in quattro gare contro la Roma, eliminata al secondo turno di Coppa delle Coppe 1981/82 grazie a un 2-0 casalingo all'andata e a uno 0-0 al ritorno.

• Le squadre si sono affrontate anche agli spareggi di UEFA Champions League 2016/17. Nella gara di andata in Portogallo, i padroni di casa si sono portati in vantaggio al 61' con André Silva, ma i giallorossi hanno pareggiato grazie a un autogol di Felipe.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la vittoria del Porto contro la Roma nel 2016

• Al ritorno, i lusitani hanno vinto in grande stile, raggiungendo la fase a gironi grazie a un 3-0 con reti di Felipe (8'), Miguel Layún (73') e Jesús Corona (75').

• Oltre ai marcatori, in campo c'erano anche Iker Casillas, Maxi Pereira, Alex Telles, Héctor Herrera, Danilo, Otávio, Sérgio Oliveira e Adrián López. Iván Marcano, che la scorsa estate ha lasciato il Porto per la Roma, ha giocato entrambe le gare per intero. I giallorossi schieravano invece Juan Jesus, Diego Perotti, Kosas Manolas, Daniele De Rossi, Edin Džeko e Federico Fazio.

Forma

Roma

• Il bilancio della Roma agli ottavi è di tre passaggi del turno e tre eliminazioni. Dopo aver eliminato Lione (2006/07) e Real Madrid (2007/08) ai primi due tentativi, è uscita contro Arsenal (2008/09), Shakhtar Donetsk (2010/11) e Madrid (2015/16), mentre la scorsa stagione ha battuto lo Shakhtar ai gol in trasferta (1-2 t, 1-0 c).

• La Roma era reduce da cinque sconfitte consecutive agli ottavi prima del trionfo contro lo Shakhtar nella scorsa edizione.

• La Roma, battuta in finale di Coppa dei Campioni 1983/84, ha raggiunto le semifinali un anno fa, eliminando Shakhtar e Barcellona (con la storica rimonta da 4-1 a 3-0) e uscendo contro il Liverpool.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la Squadra dell'Anno 2018

• Džeko è andato in gol nelle ultime cinque partite a eliminazione diretta della scorsa stagione.

• Il bilancio della Roma nelle sfide a eliminazione diretta contro le squadre portoghesi è di tre passaggi del turno e tre eliminazioni. La sconfitta del 2016/17 contro il Porto ha messo fine a una striscia di tre vittorie.

• La gara persa 3-0 in casa contro il Porto ad agosto 2016 è stata la prima sconfitta interna dei giallorossi contro una squadra portoghese dall'1-2 contro il Benfica a marzo 1983. Tra le due sconfitte, i giallorossi hanno collezionato tre vittorie e un pareggio.

• La sconfitta del 2016 contro il Porto è stata appena la seconda nelle ultime 11 partite contro una squadra portoghese (V5 P4).

• Nella fase a gironi di questa edizione, la Roma ha vinto in casa per 5-0 contro il Viktoria Plzeň 5-0 (vittoria più ampia di sempre in UEFA Champions League) e per 3-0 contro il CSKA Moskva, ma ha perso 2-0 contro il Real Madrid. La sconfitta ha interrotto una striscia di sette vittorie interne.

• La Roma ha vinto otto delle ultime 16 gare casalinghe di UEFA Champions League (qualificazioni incluse), subendo cinque sconfitte.

Porto

• Agli ottavi della scorsa edizione, il Porto è stato eliminato con un secco 5-0 complessivo dal Liverpool.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Osservati speciali nel 2019

• Il bilancio del Porto agli ottavi è di tre passaggi del turno e sette eliminazioni, con un solo successo negli ultimi cinque tentativi. La squadra ha raggiunto questo turno per il terzo anno consecutivo ma non arriva ai quarti dal 2014/15.

• Il Porto ha vinto cinque sfide a eliminazione diretta su nove contro le squadre italiane. Tuttavia, la più recente contro la Juventus, agli ottavi del 2016/17, si è conclusa con l'eliminazione con un 3-0 complessivo (0-2 c, 0-1 t).

• La vittoria del 2016 a Roma è stata la prima del Porto in sette trasferte in Italia (P2 S4). L'ultimo successo era stato il 3-2 sul campo dell'AC Milan nella fase a gironi 1996/97.

• Il Porto non perde fuori casa da cinque gare di UEFA Champions League (V2 P3). In questa fase a gironi, ha pareggiato 1-1 in casa dello Schalke ma ha vinto contro Lokomotiv Moskva (3-1) e Galatasaray (3-2).

• Tuttavia, il Porto ha vinto solo tre delle ultime nove trasferte europee (P4 S2), collezionando tre pareggi consecutivi prima di vincere sul campo del Lokomotiv.

• L'ultima sconfitta europea dei Dragoes risale all'andata degli ottavi della scorsa edizione contro il Liverpool; da allora, il loro bilancio è V5 P2. La squadra ha vinto le ultime cinque partite, stabilendo il suo record di vittorie consecutive e superando il precedente della fase a gironi 1996/97.

• Il Porto è la squadra che ha totalizzato più punti in questa fase a gironi, 16.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Skillzone: fase a gironi di UEFA Champions League

Curiosità e incroci

• Marcano ha giocato nel Porto dal 2014 e 2018, vincendo il campionato nel 2017/18.

• Sérgio Conceição, tecnico del Porto, ha giocato nella Lazio dal 1998 al 2000, vincendo la Coppa delle Coppe UEFA alla prima stagione, campionato e Coppa Italia alla seconda e un'altra Coppa Italia nel 2003/04 dopo un periodo al Parma e all'Inter. Il suo bilancio contro la Roma è stato V2 P3 S4.

• Da giocatore, Conceição ha affrontato Di Francesco quattro volte nel derby, con una vittoria della Lazio, due della Roma e un 3-3 (con gol di Di Francesco).

• Con il Manchester City, Džeko ha segnato un gol nel 4-0 sul Porto agli ottavi di UEFA Champions League 2011/12.

• Con il Manchester City, Džeko e Aleksandar Kolarov hanno segnato nella gara persa 3-2 contro il Real Madrid nella fase a gironi di UEFA Champions League 2012/13.

• Otávio ha segnato a Robin Olsen nell'1-1 tra Porto e Copenaghen nella fase a gironi di UEFA Champions League 2016/17.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I gol più belli della fase a gironi 2018/19

• Hanno giocato in Italia:

Alex Telles (Internazionale 2015/16)

Danilo (Parma 2011/12)

• Ha giocato in Portogallo

Bryan Cristante (Benfica 2014–16)

• Hanno giocato insieme:

Antonio Mirante e Danilo (Parma 2011/12)

Bryan Cristante e Maxi Pereira (Benfica 2014/15)

Juan Jesus, Davide Santon e Alex Telles (Internazionale 2015/16)

• Juan Jesus ha giocato nell'Internacional dal 2010 al 2012, quando Otávio militava nella squadra Under 17.

• Compagni in nazionale:

Iván Marcano e Adrián López (Spagna Under 21)

• De Rossi ha segnato a Casillas nella gara persa 4-2 contro il Real Madrid nella fase a gironi di UEFA Champions League 2004/05.

• Casillas ha parato un rigore a De Rossi nella gara tra Spagna e Italia ai quarti di UEFA EURO 2008. Il centrocampista della Roma ha però trafitto il portiere ai calci di rigore in semifinale di FIFA Confederations Cup 2013, ma la Spagna ha vinto di nuovo.