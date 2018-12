Liverpool - Napoli: la vigilia

Il Napoli è primo nel girone con nove pounti, uno più del Paris e tre più del Liverpool.

Il Napoli, non ha mai vinto in Inghilterra in sei tentativi e passerà il turno se riuscirà ad evitare la sconfitta, oppure perdendo se perde anche il Paris.

Il Liverpool deve vincere per avere la possibilità di qualificarsi. Se il Paris vince, i Reds devono imporsi 1-0 o con almeno due gol di scarto.

Jürgen Klopp: "Napoli squadra di livello, dovremo sfruttare il fattore Anfield".

Carlo Ancelotti: "So perfettamente quello che dobbiamo fare per poter vincere questa sfida.

Probabili formazioni

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané

Indisponibili: Clyne (non specificato), Gomez (caviglia)

In dubbio: Lovren (contusione)

Napoli: Ospina; Maksimović, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamšík, Ruiz; Insigne, Mertens

Indisponibili: Chiriches (ginocchio), Verdi (caviglia)

In dubbio: nessuno

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool

Il Napoli è una squadra di livello. Era già forte lo scorso anno con Sarri, ora è guidata da un allenatore come Ancelotti, che vanta un'esperienza straordinaria. Sfideremo una squadra abile nel possesso palla e nelle ripartenze, che sa difendersi bene come tutte le italiane. Noi dovremo sfruttare al massimo il fattore Anfield; abbiamo ancora una chance e cercheremo di gioarcela mel modo migliore.

Carlo Ancelotti, allenatore Napoli

So perfettamente quello che dobbiamo e vogliamo fare, a livello tattico, per poter vincere questa sfida. Scenderemo in campo per cercare di fare la nostra partita, come abbiamo sempre fatto. Siamo consapevoli di quel che ci stiamo giocando. Per superare il girone la squadra dovrà compiere un ultimo step, ma è assolutamente impossibile che da parte nostra la partita venga affrontata con superficialità. Anfield è uno stadio incredibile, con dei tifosi molto passionali. Loro saranno in tanti, ma ci saranno anche 3000 tifosi napoletani allo stadio e 40 milioni in giro per il mondo

Lo sapevi?

Il Napoli è l'ottava squadra guidata da Ancelotti in UEFA Champions League dopo Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris, Real Madrid e Bayern.

