Roma - Real Madrid: storia della partita

Roma e Real Madrid si affrontano allo stadio Olimpico alla quinta giornata e sono a un passo dagli ottavi di UEFA Champions League: resta solo da decidere il primo posto nel Gruppo G.

• Il Madrid ha vinto 3-0 all'andata al Santiago Bernabéu grazie ai gol di Isco (45'), Gareth Bale (58') e Mariano Díaz (90'+1), centrando la terza vittoria e la terza gara consecutiva senza subire gol contro la Roma. Da allora, però, i giallorossi hanno vinto tutte e tre le gare del girone e sono in testa insieme alle merengues con nove punti.

• Con il CSKA Moskva a quattro punti e il Viktoria Plzeň a uno, il Madrid suggellerà il primo posto nel girone in caso di vittoria, ma può passare il turno anche se il CSKA non vince in casa contro il Plzeň. La Roma avrà la certezza di un posto fra le prime due con un pareggio o se il CSKA non vince.

Highlights: Real Madrid - Roma 3-0

Precedenti

• Le due squadre si sono affrontate ben 11 volte dal 2000 in poi in UEFA Champions League (da settembre 2001).

• Le prime sei partite sono state giocate nella fase a gironi: nella prima del 2001/02, il Real ha raccolto quattro punti in due partite; nella prima del 2002/03, entrambe le squadre hanno vinto in trasferta, mentre nel 2004/05 il club di Madrid ha conquistato sei punti su sei.

• La Roma, però, ha eliminato il Madrid agli ottavi nel 2007/08 vincendo entrambe le gare per 2-1.

• Più di recente, il Real ha avuto la meglio sulla Roma agli ottavi 2015/16, vincendo 2-0 in trasferta e in casa.

Cinque grandi gol della Roma

Forma

Roma

• La Roma ha risposto alla sconfitta iniziale contro il Real Madrid battendo il Plzeň 5-0 alla seconda giornata e centrando la sua vittoria più ampia di sempre in UEFA Champions League. Quindi, ha battuto il CSKA Moskva 3-0 in casa e 2-1 in trasferta. I giallorossi non conquistavano tre vittorie europee consecutive da novembre-dicembre 2009.

• Terza in Serie A nel 2017/18, la Roma è alla fase a gironi per l'11esima volta e la quarta in cinque anni.

• La Roma, seconda nella Coppa dei Campioni 1983/84, ha raggiunto la semifinale della passata stagione arrendendosi solo al Liverpool. I giallorossi hanno chiuso al primo posto il girone, che includeva Chelsea e Atlético Madrid, e hanno eliminato Shakhtar Donetsk e Barcelona nella fase a eliminazione diretta: quest'ultimo successo è stato memorabile perché è arrivato con un 3-0 all'Olimpico dopo una sconfitta esterna per 4-1.

• La Roma ha vinto tutte e tre le partite casalinghe della scorsa fase a eliminazione diretta e cinque su sei all'Olimpico in totale, pareggiando solo contro l'Atlético alla prima giornata. Non ha subito gol nelle prime cinque partite, ma ha perso 4-2 contro il Liverpool nella semifinale di ritorno.

• I giallorossi hanno vinto otto delle ultime 15 gare interne di UEFA Champions League (qualificazioni incluse), subendo quattro sconfitte.

• La vittoria della scorsa stagione contro i blaugrana ha messo fine a una serie di quattro gare interne senza vittorie contro una squadra spagnola, ovvero dal 2-1 sul Real Madrid agli ottavi 2007/08. La Roma ha vinto solo due delle ultime 11 gare contro squadre spagnole, sia in casa che fuori (P2 S7); prima di questa serie aveva vinto gli ultimi tre confronti.

Guarda il gol del Real Madrid

Real Madrid

• Il Madrid ha perso 1-0 sul campo del CSKA Moskva alla seconda giornata (quinta sconfitta nelle ultime 36 gare europee) e ha battuto il Plzeň 2-1 in casa e 5-0 fuori. Quest'ultima gara è stata la prima con Santiago Solari in panchina dopo l'esonero di Julen Lopetegui del 29 ottobre.

• Il Real è campione in carica e ha vinto 13 titoli. Semifinalista o finalista nelle ultime otto stagioni, è alla 49esima partecipazione in Coppa dei Campioni, superando qualsiasi altra squadra.

• Terzi nella passata stagione di Liga, gli spagnoli sono alla fase a gironi di UEFA Champions League per la 23esima volta, primato che condividono con Barcellona e Porto.

• Nel 2017/18, il Real ha chiuso il girone al secondo posto per il secondo anno consecutivo, ma nella fase a eliminazione diretta ha battuto in ordine Paris Saint-Germain, Juventus e Bayern München. Nella finale di Kiev, gli spagnoli hanno battuto il Liverpool per 3-1 grazie alle reti di Gareth Bale (2) e Karim Benzema.

• Il Madrid ha totalizzato sei punti fuori casa nella scorsa fase a gironi, perdendo 3-1 in casa del Tottenham ma vincendo 3-1 sul campo del Borussia Dortmund e 6-0 su quello dell'APOEL: quest'ultima è stata la sua vittoria esterna più ampia in UEFA Champions League.

• Battendo il Plzen alla quarta giornata, il Madrid ha centrato la 12esima vittoria nelle ultime 20 trasferte europee, con appena quattro sconfitte.

• La striscia di sei vittorie consecutive del Real contro squadre italiane è stata interrotta la scorsa stagione dalla Juventus (battuta in finale di UEFA Champions League 2016/17), che al ritorno dei quarti si è imposta 3-1 al Bernabéu. Gli spagnoli, però, si sono qualificati in virtù del 3-0 a Torino.

• Le merengues hanno vinto le ultime tre partite in Italia, dopo otto gare senza vittorie (P4 S4).

• Con Lopetegui, le Merengues hanno perso 4-2 contro l'Atlético Madrid in Supercoppa UEFA a Tallinn ad agosto. Sommando la sconfitta a Mosca, il Real ha perso due gare europee su quattro con l'ormai ex tecnico.

Numeri alla quarta giornata di #UCL

Curiosità e incroci

• Hanno giocato in Spagna:

Iván Marcano (Real Racing Club 2006–09, Villarreal 2009/10, Getafe 2010/11)

Steven N'Zonzi (Siviglia 2015–18)

Federico Fazio (Siviglia 2007–14 & 2016)

Diego Perotti (Siviglia 2008–14)

• N'Zonzi militava nel Siviglia battuto 3-2 dal Madrid in Supercoppa UEFA 2017.

Compagni in nazionale:

Luka Modrić e Ante Ćorić (Croazia)

Raphaël Varane e Steven N'Zonzi (Francia)

Casemiro, Marcelo e Juan Jesus (Brasile)

• Toni Kroos ha segnato il gol allo scadere che ha permesso alla Germania di battere la Svezia di Robin Olsen nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA di questa estate.

• Daniele De Rossi ha segnato il rigore del pari contro la Spagna di Dani Carvajal, Sergio Ramos e Nacho nell'1-1 delle qualificazioni mondiali a ottobre 2016.

• Isco ha segnato una doppietta nel 3-0 per la Spagna (in cui giocavano anche Carvajal, Ramos e Marco Asensio) contro l'Italia di De Rossi a settembre 2017.