Inter - Tottenham: dati sulla partita

La prima sfida del Gruppo B di UEFA Champions League tra Inter e Tottenham riporta alla memoria una spettacolare partita di qualche anno fa.

• Nell'ultimo confronto fra le due squadre a Milano, Gareth Bale ha messo a segno una memorabile tripletta per gli ospiti, che tuttavia non hanno evitato l'eliminazione. Stavolta, però, è la squadra inglese a sembrare più in forma: mentre il Tottenham è alla terza fase a gironi consecutiva, l'Inter vi manca dal 2011/12.

Precedenti

• Nella fase a gironi 2010/11, l'Inter ha resistito al tentativo di rimonta del Tottenham (in 10 uomini) vincendo 4-3 all'andata a San Siro, nonostante una tripletta di Bale. Al ritorno, gli Spurs si sono imposti 3-1, raggiungendo gli ottavi insieme ai nerazzurri.

• Una pioggia di gol ha contraddistinto anche il successivo scontro diretto agli ottavi di UEFA Europa League 2012/13. Gli Spurs hanno vinto 3-0 all'andata (ultimo gol di Jan Vertonghen), ma l'Inter ha eguagliato il punteggio in Italia e ha portato l'incontro ai supplementari. Il gol di Emmanuel Adebayor al 96' è bastato al Tottenham a qualificarsi nonostante la rete di Alvarez per i nerazzurri (4-1).

Forma

Inter

• Quarta in Serie A nel 2017/18, l'Inter è stata l'ultima squadra italiana a vincere la UEFA Champions League (2010), alzando la sua terza Coppa dei Campioni dopo 45 anni.

• L'Inter partecipa alla fase a gironi per la dodicesima volta, la prima dal 2011/12.

• I nerazzurri hanno superato la prima fase nelle ultime otto UEFA Champions League.

• L'Inter non ha partecipato alle competizioni europee nel 2017/18. L'esperienza più recente risale alla stagione prima, quando non è riuscita a superare il girone di UEFA Europa League.

• I nerazzurri hanno vinto le ultime quattro partite casalinghe contro squadre inglesi. Il successo più recente è stato l'1-0 sul Southampton nella fase a gironi di UEFA Europa League 2016/17. In 15 gare interne contro le formazioni di Premier League, i nerazzurri hanno collezionato 10 vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Tottenham

• Terzo classificato in Premier League, il Tottenham partecipa alla fase a gironi per la quarta volta, la terza consecutiva.

• Gli Spurs sono approdati agli ottavi nel 2017/18, uscendo contro la Juventus. Dopo un 2-2 a Torino (con due gol di svantaggio recuperati), ha perso 2-1 a Wembley. La squadra inglese ha vinto solo una delle ultime sette partite contro squadre italiane (P3 S3).

• Il Tottenham ha avuto la sua migliore stagione in UEFA Champions League nel 2010/11, quando ha raggiunto i quarti. In quella edizione ha collezionato la sua unica vittoria in Italia, 1-0 sull'AC Milan all'andata degli ottavi. Nel nostro paese ha collezionato una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte.

• La formazione londinese ha totalizzato sette punti nelle trasferte della scorsa fase a gironi, arrivando prima davanti al Real Madrid.

Curiosità e incroci

• Ivan Perišić ha segnato un gol a Hugo Lloris nella finale di Coppa del Mondo FIFA di quest'anno, ma la Francia ha vinto 4-2. In campo per la Croazia c'erano anche Šime Vrsaljko e Marcelo Brozović.

• Nelle semifinali tra Croazia Inghilterra, Perišić ha firmato il pareggio dopo un gol di Kieran Trippier. In campo per i croati, vittoriosi ai supplementari, c'erano sempre Vrsaljko e Brozović, mentre gli inglesi schieravano Eric Dier, Harry Kane e Dele Alli.

• Agli ottavi, il danese Christian Eriksen ha sbagliato un rigore contro la Croazia, che schierava nuovamente Perišić, Vrsaljko e Brozović.

• Hanno giocato in Italia:

Fernando Llorente (Juventus 2013–15)

Erik Lamela (Roma 2011–13)

• Llorente ha vinto due campionati e una Coppa Italia in due stagioni alla Juve.

• Hanno giocato in Inghilterra:

Andrea Ranocchia (Hull 2017)

Borja Valero (West Brom 2008/09)

Daniele Padelli (Liverpool 2007)

• L'ultima presenza di Ranocchia con l'Hull è coincisa con una sconfitta per 7-1 contro il Tottenham a maggio 2017, con tripletta di Harry Kane.

• Hanno giocato insieme:

Miranda e Lucas Moura (São Paulo 2010/11)

Miranda e Toby Alderweireld (Atlético Madrid 2013/14)

Kwadwo Asamoah e Fernando Llorente (Juventus 2013–15)

• Compagni di nazionale:

Miranda e Lucas Moura (Brasile)

Stefan de Vrij e Michel Vorm, Vincent Janssen (Olanda)