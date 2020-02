Champions League Fantasy: trasferimenti illimitati!

Con gli ottavi di finale di UEFA Champions League che iniziano il 18 febbraio, gli allenatori di #UCLFantasy devono fare delle scelte importanti per le loro formazioni. In questa fase sono concessi trasferimenti illiminati entro la scadenza. Ecco perché abbiamo stilato una lista di consigli che potrebbero tornare utili ai nostri fantallenatori.

GIOCA AL FANTASY DI UCL

Innanzitutto facciamo un riepilogo della situazione attuale:

Gli allenatori di #UCLfantasy possono fare trasferimenti illimitati prima della scadenza fissata per l'andata degli ottavi di finale e a loro non verrà detratto alcun punto

Il budget per la squadra è aumentato da 100 mln di euro a 105 mln di euro (anche se questo può variare leggermente a seconda del valore guadagnato/perso nella fase a gironi)

Il numero di calciatori che puoi scegliere da una squadra è salito da tre a quattro

Una volta andate in scena le gare d'andata, gli allenatori di #UCLfantasy possono fare tre trasferimenti gratuiti prima del ritorno

Quindi cosa devono tenere in considerazione gli allenatori #UCLfantasy in questa fase così importante?

Inserire giocatori di tante squadre

Robert Lewandowski del Bayern è attualmente il capocannoniere di questa edizione ©AFP/Getty Images

Sebbene si cada spesso nella tentazione di scegliere giocatori di squadre che siamo convinti supereranno gli ottavi, nel calcio tutto può succedere quindi il rischio sarebbe di ritrovarsi in vista dei quarti con soli tre trasferimenti gratuiti ma troppi posti vuoti da riempire. Scegliere i propri giocatori Fantasy da tante squadre vi permetterà di ritrovarvi nelle condizioni ideali andando avanti con la fase a eliminazione diretta, garantendovi una maggiore flessibilità con i trasferimenti.

Concentrati su alcune partite

Se ci sono delle gare degli ottavi in cui ritieni ci saranno tanti gol - oppure pochi - allora ti conviene scegliere giocatori delle squadre di quelle partite per massimizzare i tuoi punti. In più, visto che le gare d'andata saranno spalmate in quattro diversi giorni, gli allenatori #UCLfantasy avranno la possibilità di assegnare quattro volte la fascia da capitano avendo così una maggiore scelta su quello che pensate possa essere il giocatore decisivo della giornata.

Considerate la forma piuttosto che il prezzo

Il Liverpool è stato in gran forma in Premier League ©Getty Images

Questo consiglio potrebbe valere per qualsiasi fase della stagione ma è particolarmente importante adesso dato che agli allenatori #UCLfantasy sono stati dati dei fondi extra da spendere per il mercato. Un esempio eclatante è quello Erling Braut Haaland, che vale 4,7 mln di euro ma che ha chiuso la fase a gironi con otto gol col Salisburgo. La formazione austriaca non si è qualificata agli ottavi ma la favola di Haaland in UEFA Champions League proseguirà grazie al trasferimento di gennaio al Dortmund col quale ha già segnato sette gol nelle prime tre partite di Bundesliga.

Analizza lo stato di forma in campionato

Quando tornerà in scena la UEFA Champions League, saranno passati più di due mesi dall'ultima partita europea delle 16 squadre ancora in corsa. Molte cose possono essere cambiare in questo lasso di tempo, quindi valutare come ogni club si è comportato in questi mesi nei rispettivi campionati nazionali potrebbe darvi un piccolo vantaggio. Prima degli ottavi studiate quindi quali giocatori sono più in forma e quali segnano più gol.

SCEGLI LA TUA SQUADRA DEGLI OTTAVI DI FINALE