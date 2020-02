Cristiano Ronaldo infallibile, la Juve consolida la vetta

Juventus-Fiorentina 3-0 (Ronaldo 40' su rig., 80' su rig., De Ligt 90'+1')

La Juventus si riscatta dal ko contro il Napoli e aumenta per il momento a sei punti il vantaggio sull’Inter. All’Allianz Stadium, nell’anticipo dell’ora di pranzo della 22ª giornata, i campioni d’Italia superano con un netto 3-0 la Fiorentina, alla prima sconfitta con Giuseppe Iachini: Cristiano Ronaldo trasforma due rigori e vola a quota 19 reti nella classifica cannonieri, chiude il conto nel recupero il difensore olandese Matthijs de Ligt.

La partita è viva già dall’avvio. Igor Julio, arrivato in prestito dalla SPAL, riesce a respingere la conclusione mancina di Gonzalo Higuaín, dalla parte opposta Wojciech Szczęsny neutralizza il destro a giro di Erick Pulgar servito da Patrick Cutrone.

Il portiere polacco è formidabile sul tacco ravvicinato di Federico Chiesa e si disimpegna bene anche sul tiro da fuori dello spagnolo Pol Lirola. I Bianconeri rispondono con un tentativo da fuori dell’uruguaiano Rodrigo Bentancur, respinto da Bartłomiej Drągowski, poi al 38’ la partita si sblocca.

L’arbitro va a riguardare al VAR un intervento di Germán Pezzella sul tiro di Miralem Pjanić e assegna il rigore: dal dischetto trasforma con sicurezza Ronaldo, a segno per la nona partita consecutiva. I Bianconeri chiudono la partita a dieci minuti dalla fine.

Federico Ceccherini stende in area Bentancur e l’arbitro Pasqua assegna il secondo rigore, che Ronaldo trasforma ancora spiazzando Drągowski: per il fuoriclasse portoghese è il 19esimo gol in campionato. A completare la festa ci pensa De Ligt, che fa centro di testa sul corner battuto da Paulo Dybala.

La Juventus di Maurizio Sarri riprende la marcia, la Fiorentina resta al quattordicesimo posto.



Atalanta-Genoa 2-2 (Tolói 12’, Iličić 35’; Criscito 19’ su rig., Sanabria 33’)





LUNEDI' 3 FEBBRAIO 2020



Sampdoria-Napoli ore 20.45CET