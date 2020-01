Iličić scatenato, l'Atalanta è quarta

Torino-Atalanta 0-7 (Iličić 17’, 53’, 54’, Gosens 29’, Zapata 45’+1’ su rig., Muriel 86' su rig., 88')

L’Atalanta dilaga sul campo del Torino e raggiunge la Roma al quarto posto in classifica, in attesa del derby di domenica. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, nell’anticipo della seconda giornata di ritorno, la Dea di Gian Piero Gasperini si impone con un incredibile 7-0, trascinata dalla tripletta di uno scatenato Josip Iličić. Per la squadra di Walter Mazzarri, che chiude in nove uomini, una serata da dimenticare.

Gli ospiti passano in vantaggio dopo diciassette minuti. José Luis Palomino toglie il pallone a Diego Laxalt e mette in mezzo, trovando la deviazione vincente di Iličić. Il raddoppio arriva al 29’, dopo un paio di miracoli di Salvatore Sirigu. Sugli sviluppi di un corner, Koffi Djidji respinge di testa ma trova la conclusione al volo del tedesco Robin Gosens, che non dà scampo al portiere di casa.

Il tris arriva nel recupero del primo tempo, su un rigore conquistato ancora da Iličić - sgambetto di Saša Lukić - e trasformato dall’attaccante colombiano Duván Zapata. Nella ripresa lo show della squadra di Gasperini prosegue. Iličić trova un incredibile poker calciando con un mix di astuzia e rapidità una punizione da centrocampo, poi l’ex giocatore del Palermo si ripete con un sinistro all’angolino.

Iličić raggiunge quota 13 reti in campionato, ma alla festa - dopo il palo del “Papu” Alejandro Gómez - partecipa anche Luis Muriel, in campo da pochi minuti al posto di Gosens. L’attaccante colombiano prima trasforma un rigore, poi si ripete con un diagonale da applausi. I Granata finiscono in dieci per le espulsioni di Armando Izzo e di Lukić.

L’Atalanta, per distacco il miglior attacco della Serie A [per la decima volta in stagione realizza almeno tre reti in una partita], fa festa; per il Torino di Mazzarri, alla seconda sconfitta consecutiva, un ko da dimenticare in fretta.





