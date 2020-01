Il Napoli cade in casa contro la Fiorentina

Napoli-Fiorentina 0-2 (Chiesa 26', Vlahović 74')

Il Napoli non riesce a cambiare passo in campionato. Al San Paolo, nell’anticipo della prima giornata di ritorno, i Partenopei cadono 2-0 contro la Fiorentina, rimediando l’ottava sconfitta in campionato, la quarta su cinque partite con Gennaro Gattuso in panchina. I Viola si impongono segnando un gol per tempo, con Federico Chiesa e Dušan Vlahović.

La squadra di Giuseppe Iachini parte subito forte e sfiora il vantaggio con Gaetano Castrovilli, che colpisce male sul cross basso dello spagnolo Pol Lirola. I padroni di casa rispondono con Arkadiusz Milik, che impegna Bartłomiej Drągowski con una conclusione in acrobazia.

Al 26’, dopo aver reclamato un rigore, la Fiorentina passa. Castrovilli pesca in area Marco Benassi, che serve Chiesa a centro area: l’azzurro controlla con il sinistro e di destro, di punta, mette il pallone alle spalle di David Ospina. La squadra di Gattuso reagisce, Piotr Zieliński e soprattutto José Callejón vanno vicini al pareggio mentre gli ospiti sfiorano il raddoppio con Chiesa, che esalta i riflessi di Ospina.

A inizio ripresa è il Napoli ad andare davvero a un passo dal gol, ma Lorenzo Insigne colpisce il palo con un destro dal limite dell’area. Ospina tiene a galla i suoi con un grande salvataggio su Chiesa, poi al 74’ arriva il raddoppio. Lirola serve in profondità Vlahović, che entra in area e con un sinistro a giro pesca l’incrocio.

Finisce 2-0 per i Viola, che agganciano proprio il Napoli in classifica.



