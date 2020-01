Tris di Ronaldo, la Juventus tenta l'allungo

Juventus-Cagliari 4-0 (Ronaldo 49', 67' su rig., 82', Higuaín 81’)

Dopo il ko in Supercoppa italiana, la Juventus ritrova il successo e torna per il momento in testa da sola, in attesa del posticipo Napoli-Inter: allo Stadium, i campioni d’Italia superano 4-0 il Cagliari trascinati dalla tripletta di Cristiano Ronaldo, che raggiunge quota 13 reti in campionato.

Nel primo tempo i Bianconeri di Maurizio Sarri faticano a incidere e vanno negli spogliatoi sullo 0-0 “accompagnati” dai fischi del pubblico. Ma nella ripresa fanno emergere tutta la loro qualità.

Ragnar Klavan sbaglia il passaggio per Sebastian Walukiewicz, Ronaldo si inserisce bene e dopo aver saltato Robin Olsen deposita in rete l’1-0. Il gol segnato sblocca la Juventus, anche se Giovanni Simeone colpisce la traversa. Il croato Marko Rog atterra in area Paulo Dybala e l’arbitro assegna il rigore, che CR7 trasforma.

Wojciech Szczęsny si salva su Radja Nainggolan, poi completano la festa del gol Gonzalo Higuaín - entrato al posto di Dybala - e ancora Ronaldo, che festeggia la personale tripletta sull’assist di Douglas Costa. La Juventus vince e si gode, per ora, il primato solitario.



Atalanta-Parma 5-0 (Gómez 11’, Freuler 34’, Gosens 43’, Iličić 60’, 71’)

L’Atalanta vince in casa per la seconda volta consecutiva con il risultato di 5-0 e si porta al ridosso del quarto posto, a un solo punto di distacco dalla Roma. Al Gewiss Stadium la gara contro il Parma è a senso unico: la sblocca il Papu, Alejandro Gómez, poi al festival del gol partecipano anche Remo Freuler, Robin Gosens e Josip Iličić, autore quest’ultimo di una doppietta.



I Bergamaschi di Gian Piero Gasperini si godono la terza vittoria consecutiva davanti al loro pubblico, dopo il 3-2 al Verona e il 5-0 al Milan: il quarto posto, ora, è distante solo una lunghezza.



Napoli-Inter ore 20.45CET