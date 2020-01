Svelata la Squadra dell'Anno 2019 dei tifosi di UEFA.com

Dopo aver raccolto oltre due milioni di voti in sei settimane, sveliamo finalmente la Squadra dell'Anno del 2019 dei lettori di UEFA.com.

LA SQUADRA DELL'ANNO 2019

Alisson Becker (Liverpool)

Selezioni totali: esordio

2019

Competizioni UEFA per club: 12 presenze (5 partite senza subire gol)

Coppa del Mondo per club: 2 (1)

Competizioni nazionali: 30 (13)

Brasile: 10 (7)

Total: 53 (26)

Vincitore della UEFA Champions League alla sua prima stagione ad Anfield, il brasiliano è stato eletto miglior portiere in UEFA Champions League 2018/19 e ha mantenuto 21 volte la porta inviolata nel cammino dei Reds sino al secondo posto in Premier League.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Selezioni totali: esordio

2019

Competizioni UEFA per club: 12 presenze (5 partite senza subire gol)

Coppa del Mondo per club: 2 (1)

Competizioni nazionali: 34 (14)

Inghilterra: 4 (3)

Totale: 52 (23)

Il più giovane calciatore a partire titolare in due finali di Champions League consecutive è stato inserito nella Squadra della Stagione ufficiale 2018/19 e a livello nazionale ha stabilito il record di assist stagionali in Premier League per un difensore (12).

Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus)

Nella formazione più votata ci sono entrambi i centrali dell'Olanda ©Getty Images

Selezioni totali: esordio

2019

Competizioni UEFA per club: 10 presenze (3 partite senza subire gol)

Competizioni nazionali: 33 (10)

Olanda: 10 (4)

Totale: 53 (17)

Pilastro della difesa dell'Ajax che ha vinto le due competizioni nazionali e raggiunto le semifinali di Champions League, ha segnato il gol decisivo dei quarti contro la Juventus, blindando il posto conquistato nella Squadra della Stagione 2018/19.

Virgil van Dijk (Liverpool)

Selezioni totali: 2

2019

Competizioni UEFA per club: 13 presenze (4 partite senza subire gol)

Coppa del Mondo per club: 1 (1)

Competizioni nazionali: 38 (15)

Olanda: 9 (3)

Totale: 61 (23)

Calciatore dell'anno UEFA e Difensore dell'anno di Champions League, è stato il MMigliore in Campo della finale ed è arrivato secondo nella classifica del FIFA Best Men's Player e del Pallone d'Oro.

Andy Robertson (Liverpool)

Nella squadra dell'anno ci sono entrambi i terzini del Liverpool ©Getty Images

Selezioni totali: esordio

2019

Competizioni UEFA per club: 13 presenze (4 partite senza subire gol)

Coppa del Mondo per club: 2 (1)

Competizioni nazionali: 38 (15)

Scozia: 6 (2)

Totale: 59 (22)

Robertson ha fatto parte della Squadra della Stagione 2018/19; nella passata stagione ha fornito 13 assist in tutte le competizioni, mentre a ottobre ha segnato la sua prima rete in Champions League.

Frenkie de Jong (Ajax/Barcellona)

Selezioni totali: esordio

2019

Competizioni UEFA per club: 12 presenze (nessun gol)

Competizioni nazionali: 37 (1)

Olanda: 10 (1)

Totale: 59 (2)

Eletto Centrocampista della Stagione in Champions League, ha vinto le due competizioni olandesi ed è stato nominato Calciatore della Stagione in Eredivisie prima del grande salto dall'Ajax al Barcellona.

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Kevin De Bruyne ha vissuto un anno memorabile con il club e la nazionale ©Getty Images

Selezioni totali: 2

2019

Competizioni UEFA per club: 7 presenze (zero gol)

Competizioni nazionali: 40 (11)

Belgio: 6 (4)

Totale: 53 (15)

Altro giocatore presente nella Squadra della Stagione 2018/19 di Champions League, il centrocampista ha vinto le tre competizioni nazionali col Manchester City e ha permesso al Belgio di diventare la prima squadra a qualificarsi a UEFA EURO 2020.

Lionel Messi (Barcellona)

Selezioni totali: 11

2019

Competizioni UEFA per club: 11 presenze (8 gol)

Competizioni nazionali: 37 (37)

Argentina: 10 (5)

Totale: 58 (50)

Attaccante della Stagione 2018/19 di Champions League, capocannoniere della competizione con 12 gol e primo calciatore a segnare in 15 edizioni consecutive, Messi ha raggiunto le 50 marcature per la nona volta negli ultimi dieci anni.

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Selezioni totali: 14

2019

Competizioni UEFA per club: 10 presenze (7 gol)

Competizioni nazionali: 30 (18)

Portogallo: 10 (14)

Totale: 50 (39)

Un altro anno stellare per Ronaldo, che ha aggiunto lo Scudetto e la UEFA Nations League alla sua già ricca bacheca di trofei. A 34 anni, rimane un giocatore fondamentale sia a livello di club che in nazionale.

Robert Lewandowski (Bayern)

Selezioni totali: esordio

2019

Competizioni UEFA per club: 7 presenze (10 gol)

Competizioni nazionali: 41 (38)

Polonia: 10 (6)

Totale: 58 (54)

Secondo miglior marcatore della Champions League 2018/19 e capocannoniere in Bundesliga (22) e Coppa di Germania (7) – competizioni vinte entrambe dal Bayern – è diventato il primo calciatore a segnare nelle prime 11 giornate di Bundesliga. Con 10 gol, è stato anche il miglior marcatore della fase a gironi di questa Champions League.

Sadio Mané (Liverpool)

Selezioni totali: esordio

Sadio Mané con la Coppa dei Campioni ©Getty Images

2019

Competizioni UEFA per club: 14 presenze (7 gol)

Coppa del Mondo per club: 2 (0)

Competizioni nazionali: 36 (24)

Senegal: 11 (4)

Totale: 63 (35)