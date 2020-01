Il mercato invernale delle squadre di Champions League

In accordo con l'Articolo 45 delle regole di UEFA Champions League, un club può registrare un massimo di tre nuovi calciatori idonei per le rimanenti partite dell'edizione in corso. La scadenza è fissata per la mezzanotte CET del 3 febbraio 2020.

In seguito a una modifica delle regole introdotta lo scorso inverno, i calciatori possono essere inseriti nella lista anche se hanno disputato la competizione con un'altra squadra.

Ultimi trasferimenti

Julian Weigl (dal Dortmund al Benfica)

Erling Braut Haaland (dal Salzburg al Dortmund)

Mario Mandžukić (dalla Juventus al al-Duhail)

Takumi Minamino (dal Salzburg al Liverpool)

Atalanta (ITA)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Atlético Madrid (ESP)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Barcellona (ESP)

Entrate: nessuno

Uscite: Carles Aleñá (Betis)

Bayern München (GER)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Chelsea (ENG)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Dortmund (GER)

Entrate: Erling Braut Haaland (Salzburg)

Uscite: Julian Weigl (Benfica)

Juventus (ITA)

Entrate: nessuno

Uscite: Mario Mandžukić (al-Duhail), Mattia Perin (Genoa, prestito)

Leipzig (GER)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Liverpool (ENG)

Entrate: Takumi Minamino (Salzburg)

Uscite: nessuno

Lyon (FRA)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Manchester City (ENG)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Napoli (ITA)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Paris (FRA)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Real Madrid (ESP)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Tottenham Hotspur (ENG)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

Valencia (ESP)

Entrate: nessuno

Uscite: nessuno

*Questa lista non è esaustiva; non sono inclusi trasferimenti che riguardano le giovanili e i giocatori delle seconde squadre.