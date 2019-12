Erling Braut Haaland: i numeri del nuovo acquisto del Dortmund

Il Borussia Dortmund ha vinto la corsa per acquistare Erling Braut Haaland dal Salisburgo. L'attaccante norvegese ha firmato fino al 2024.

Il giocatore, 19 anni, ha già dimostrato il suo fiuto del gol non solo nel campionato austriaco ma anche in UEFA Champions League. Per effetto di una norma introdotta la scorsa stagione, il Dortmund potrà registrare Haaland per la fase a eliminazione diretta della competizione inserendolo fra le tre variazioni alla rosa.

Il Dortmund non era certo l'unica squadra interessata all'attaccante, figlio di Alf Inge (ex Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City).

Statistiche in carriera

Club

BRYNE

Presenze: 16

Gol: 0

Haaland ha esordito a livello professionistico nella seconda serie del campionato norvegese a 15 anni (2016) dopo aver realizzato 18 gol in 14 presenze con la squadra B.

MOLDE

Haaland con il Molde nelle qualificazioni di UEFA Europa League (2018) ©Getty Images

Presenze: 50

Gol: 20

Ad aprile 2017, a 16 anni, Haaland ha segnato all'esordio con il Molde contro il Volda in Coppa di Norvegia (3-2), mentre a giugno ha debuttato nel massimo campionato realizzando il gol della vittoria contro il Sarpsborg sei minuti dopo il suo ingresso dalla panchina.

A luglio 2018, Haaland ha segnato quattro gol nei primi 21 minuti nel 4-0 sul campo del Brann, più altri cinque nelle qualificazioni di UEFA Europa League.

SALISBURGO

Presenze: 27

Gol: 29

Haaland è passato al Salisburgo a gennaio 2019 e, in 12 mesi, è salito alla ribalta internazionale. Su 29 gol, 28 sono arrivati in questa stagione, con cinque triplette.

Una tripletta è stata quella all'esordio in UEFA Champions League nel 6-2 sul Genk. Haaland, inoltre, ha segnato nelle prime cinque presenze nella competizione. Solo Alessandro del Piero, Serhiy Rebrov, Neymar, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski erano andati a segno in cinque gare consecutive di UEFA Champions League, ma nessuno aveva realizzato otto gol.

Gli otto gol di Haaland nella fase a gironi sono secondi solo ai 10 di Lewandowski.

TOTALE

Campionato: 71 presenze, 31 gol

Coppe nazionali: 10 presenze, 6 gol

Competizioni UEFA per club: 12 presenze, 12 gol

Totale: 93 presenze, 49 gol

Nazionale

Norvegia:: 2 presenze, 0 gol

Norvegia Under 21: 3 presenze , 0 gol

Norvegia Under 20: 5 presenze, 11 gol

Norvegia Under 19: 12 presenze, 12 gol

Norvegia Under 17: 8 presenze, 2 gol

Norvegia Under 16: 14 presenze, 1 gol

Norvegia Under 15: 4 presenze, 4 gol

Haaland dopo uno dei nove gol contro l'Honduras ai mondiali Under 20 del 2019 ©Getty Images

I due gol di Haaland nel 3-0 contro Israele a marzo 2017 hanno permesso alla Norvegia di qualificarsi per la prima volta all'Europeo Under 17.

Con nove gol, Haaland è stato capocannoniere nelle qualificazioni all'Europeo Under 19 del 2018, permettendo alla Norvegia di tornare alla fase finale dopo 13 anni. Al turno elite, la squadra ha perso 6-1 contro l'Olanda, ma ha battuto la Germania 5-2 (con doppietta di Haaland) e la Scozia per 5-4 (tripletta) e ha chiuso il girone al primo posto.

Alla fase finale in Finlandia, la Norvegia è arrivata terza nel girone, qualificandosi per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 per la prima volta dal 1994.

La Coppa del Mondo Under 20 del 2019 si è svolta in Polonia a maggio. Anche se la Norvegia si è fermata alla fase a gironi, Haaland è entrato nella storia all'ultima partita segnando nove gol nel 12-0 sull'Honduras. Nessun altro giocatore aveva segnato così tanto nelle competizioni FIFA a qualsiasi livello.

Senza sorprese, Haaland ha vinto la Scarpa d'Oro in qualità di capocannoniere e, con nove gol, ha superato il record precedente di oltre due volte. Ben presto è arrivato l'esordio in nazionale maggiore: Haaland potrebbe dunque essere l'arma principale della Norvegia agli spareggi per UEFA EURO 2020 a marzo.

Il 2019 di Haaland

Club: 27 presenze, 29 gol

Nazionale (tutte le categorie): 7 presenze, 11 gol

Totale: 34 presenze, 40 gol