Real Madrid, Lione e... Quali club hanno dominato l'ultimo decennio?

Real Madrid (squadra maschile) e Lyon (squadra femminile) sono i club che hanno più vinto in quest'ultimo decennio

I club spagnoli hanno vinto 26 dei 56 trofei in palio negli ultimi dieci anni

Competizioni per club

UEFA Champions League

Più titoli: Real Madrid 4

Più finali: Real Madrid 4

Classifica Coppa dei Campioni di questo decennio

Club Partecip. Titoli Partite V P S GF GS Punti Real Madrid 11 4 116 78 21 17 278 112 255 Bayern 11 1 115 77 13 25 271 117 244 Barcellona 11 2 114 73 24 17 248 102 243 Juventus 8 0 76 40 20 16 115 68 140 Paris Saint-Germain 8 0 70 41 15 14 159 74 138 Manchester City 9 0 76 38 15 23 153 98 129 Atlético 7 0 68 37 17 14 97 50 128 Chelsea 9 1 73 36 18 19 141 76 126 Manchester United 8 0 67 36 14 17 106 63 122 Dinamo Zagreb 9 0 80 35 15 30 114 117 120

Tre punti assegnati per una vittoria, uno per un pareggio. Contano anche i risultati al termine dei supplementari; tutte le partite andate ai rigori sono classificate come pareggio. Alcune squadre hanno 11 partecipazioni poiché tutte le statistiche sono state prese dal 1° gennaio 2010.

UEFA Europa League

Più titoli: Atlético Madrid, Siviglia 3

Più finali: Atlético Madrid, Siviglia 3

Supercoppa UEFA

Più titoli: Atlético Madrid, Real Madrid 3

Più partecipazioni: Real Madrid 4

UEFA Youth League (iniziata nel 2013/14)

Più titoli: Barcellona, Chelsea 2

Più finali: Chelsea 4

Più presenze nelle Final Four: Barcellona, Chelsea 4

Tutte le competizioni maschili per club

Più trofei: Real Madrid 7

Più finali/presenze in Supercoppa UEFA: Atlético Madrid, Real Madrid 8

Il Lyon ha vinto sei titoli nell'ultimo decennio

UEFA Women's Champions League

Più titoli: Lyon 6

Più finali: Lyon 8

Ranking UEFA Women's Champions League di questo decennio

Club Partecip. Titoli Partite V P S GF GS Punti Lyon 11 6 80 64 10 6 307 30 202 Wolfsburg 8 2 60 45 9 6 271 117 144 Barcellona 8 0 45 28 5 12 81 38 89 Paris Saint-Germain 7 0 42 26 7 9 89 35 85 Rosengård 8 0 42 26 4 12 82 41 82 Apollon LFC 9 0 41 24 5 12 145 42 77 Glasgow City 10 0 48 24 4 20 116 74 76 Turbine Potsdam 5 1 34 23 4 7 130 28 73 Zürich 9 0 41 21 6 14 89 60 69 ŽFK Spartak 9 0 37 21 5 11 134 50 68

Tre punti assegnati per una vittoria, uno per un pareggio. Contano anche i risultati al termine dei supplementari; tutte le partite andate ai rigori sono classificate come pareggio. Il Lyon ha 11 partecipazioni poiché tutte le statistiche sono state prese dal 1° gennaio 2010.

Coppa UEFA Futsal/UEFA Futsal Champions League

Più titoli: Barça, Inter FS, Kairat Almaty 2

Più finali: Sporting CP 4

Più partecipazioni alle Final Four: Barça, Kairat Almaty, Sporting CP 6

Ranking Coppa UEFA di Futsal/UEFA Futsal Champions League di questo decennio

Club Partecip. Titoli Partite V P S GF GS Punti Sporting CP 8 1 51 38 5 8 215 99 119 Barça 7 2 45 37 4 4 223 58 115 Kairat Almaty 10 2 51 35 4 12 223 121 109 Ekonomac 10 0 54 30 4 20 172 164 94 Inter FS 6 2 34 29 0 5 144 50 87 Győr 7 0 47 25 5 17 193 156 80 EP Chrudim 9 0 51 25 4 22 160 135 79 Araz Naxçivan 10 0 43 19 7 17 150 140 63 Benfica 6 1 30 18 7 5 117 65 61 Bratislava 7 0 39 17 6 16 126 102 57

Tre punti assegnati per una vittoria, uno per un pareggio. Contano anche i risultati al termine dei supplementari; tutte le partite andate ai rigori sono classificate come pareggio.



Per nazioni

Più titoli

Spagna 26

Inghilterra 8

Francia, Germania 6

Più finali/partecipazioni in Supercoppa UEFA

Spagna 37

Inghilterra 20

Francia, Germania 12