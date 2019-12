I migliori marcatori d'Europa: Lewandowski, Werner, Immobile, Vardy

Per calcolare il miglior marcatore stagionale in Europa è possibile utilizzare diversi parametri: si tratta del migliore realizzatore nei campionati nazionali più importanti, nelle competizioni UEFA o secondo altri criteri?

Ogni metodo di calcolo presuppone fattori diversi: UEFA.com esplora le varie classifiche.

Classifica Scarpa d'Oro ESM

36 Robert Lewandowski (Bayern München, GER) – 18 gol x 2 (coefficiente di difficoltà campionato)

36 Timo Werner (Leipzig, GER) – 18 x 2

34 Ciro Immobile (Lazio, ITA) – 17 x 2

32 Jamie Vardy (Leicester, ENG) – 16 x 2

31 Erik Sorga (Flora Tallinn, EST) – 31 x 1

28.5 Ilya Shkurin (Zvezda, BLR) – 19 x 1,5

25.5 Shon Weissman (Wolfsberg, AUT) – 17 x 1,5

25.5 Kamil Wilczek (Brøndby, DEN) – 17 x 1,5

25 Klæmint Olsen (NSÍ Runavik, FRO) – 25 x 1

24 Karim Benzema (Real Madrid, ESP) – 12 x 2

24 Erling Braut Haaland (Salzburg, AUT) – 16 x 1,5

24 Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 12 x 2

2018/19: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 72, 36 x 2

2017/18: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 68, 34 x 2

2016/17: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 74, 37 x 2

2015/16: Luis Suárez (Barcelona, ESP) – 80, 40 x 2

2014/15: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ESP) – 96, 48 x 2



Metodo di calcolo

La classifica della Scarpa d'Oro ESM moltiplica il numero di gol in campionato per un coefficiente che rispecchia la difficoltà di tale campionato (prendendo come riferimento la lista coefficienti UEFA). Solo i primi cinque campionati hanno un coefficiente pari a 2; i campionati di fascia media hanno un coefficiente di 1,5, mentre quelli di fascia bassa hanno un coefficiente pari a 1. La classifica parte ufficialmente a gennaio.

Migliori marcatori in UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20 (dalla fase a gironi alla finale)

10 Robert Lewandowski (Bayern München, UEFA Champions League)

8 Erling Braut Haaland (Salzburg, UEFA Champions League)

6 Harry Kane (Tottenham Hotspur, UEFA Champions League)

6 Alfredo Morelos (Rangers, UEFA Europa League)

5 Heung-Min Son (Tottenham Hotspur, UEFA Champions League)

5 Raheem Sterling (Manchester City, UEFA Champions League)

5 Lautaro Martínez (Inter, UEFA Champions League)

5 Kylian Mbappé (Paris, UEFA Champions League)

5 Dries Mertens (Napoli, UEFA Champions League)

5 Mauro Icardi (Paris, UEFA Champions League)

5 Memphis Depay (Lyon, UEFA Champions League)

5 Munir (Sevilla, UEFA Europa League)

5 Bruno Fernandes (Sporting CP, UEFA Europa League)

5 Andraž Šporar (Slovan Bratislava, UEFA Europa League)

2018/19: Lionel Messi (Barcelona, UEFA Champions League) – 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, UEFA Champions League) – 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 10



Migliori marcatori nei primi cinque campionati d'Europa nel 2019/20

18 Robert Lewandowski (Bayern München, GER)

18 Timo Werner (Leipzig, GER)

17 Ciro Immobile (Lazio, ITA)

16 Jamie Vardy (Leicester, ENG)

12 Karim Benzema (Real Madrid, ESP)

12 Lionel Messi (Barcelona, ESP)

11 Tammy Abraham (Chelsea, ENG)

11 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG)

11 Wissam Ben Yedder (Monaco, FRA)

2018/19: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 36

2017/18: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 34

2016/17: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 37

2015/16: Luis Suárez (Barcelona, ESP) – 40

2014/15: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ESP) – 48