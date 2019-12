Napoli, l'era Gattuso inizia con un ko

Napoli-Parma 1-2 (Milik 64’; Kulusevski 4’, Gervinho 90’+3’)

Inizia con una sconfitta casalinga l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Al San Paolo, i Partenopei cadono 2-1 contro il Parma, che gela il pubblico di casa grazie al gol al 93’ di Gervinho: il digiuno di successi in campionato della squadra sale a otto partite.

La sfida inizia nel peggior modo possibile per i padroni di casa. Clamorosa leggerezza di Kalidou Koulibaly, Dejan Kulusevski si invola in solitaria verso la porta di Alex Meret e lo supera: 1-0 per la formazione di Roberto D’Aversa, nell’occasione si fa anche male il difensore senegalese costretto a chiedere il cambio.

Il Napoli reagisce, Piotr Zieliński sbaglia davanti a Luigi Sepe mentre Lorenzo Insigne si divora il gol del pareggio sulla splendida “imbucata” di Arkadiusz Milik. Il finale di tempo è movimento. Gervinho, complice il tocco di Meret, colpisce il palo, poi la squadra di Gattuso si vede prima assegnare un rigore per il contatto tra e Zieliński, che il VAR trasforma in una punizione fuori area.

Nella ripresa Insigne trova il pareggio ma l’azzurro, sull’assist di Allan, è in fuorigioco; poi Sepe si esalta sui tentativi dello stesso Insigne e di Milik. Gattuso getta nella mischia Dries Mertens al posto di Allan e la mossa porta subito frutto: cross dalla destra del giocatore belga e colpo di testa vincente di Milik, 1-1.

Meret si oppone con bravura a una strepitosa azione di Gervinho, poi Mertens va per due volte vicino al gol. Ma in pieno recupero, il Parma confeziona un contropiede da manuale: Kulusevski imbecca Gervinho, che fa centro e gela il San Paolo. Per Gattuso è un esordio amaro, il Parma stacca in classifica - al settimo posto - il Napoli.



