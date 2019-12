Kylian Mbappé compie 21 anni e infrange un record in Champions League

Kylian Mbappé compie 21 anni oggi e ha già vinto una Coppa del Mondo FIFA, tre campionati francesi e realizzato 100 gol da professionista, di cui 19 in UEFA Champions League.

Dopo il primo gol messo a segno il 21 febbraio 2017 all'andata degli ottavi tra Monaco e Manchester City, l'attaccante ha letteralmente preso il volo nella competizione, concludendo quell'edizione con sei reti e un piazzamento in semifinale. Ora, il francese gioca nel Paris Saint-Germain ed è in doppia cifra in UEFA Champions League.

L'attaccante è quindi diventato il giocatore più giovane ad aver segnato più gol in UEFA Champions League prima del 21esimo anno, scavalcando Karim Benzema (unico altro francese in classifica). Tuttavia, il suo primato è messo in pericolo da Erling Braut Haaland, che dopo l'exploit con il Salisburgo avrà l'intera stagione 2020/21 per segnare ancora e superare il francese prima di compiere 21 anni.

Maggior numero di gol in UEFA Champions League prima dei 21 anni

19 Kylian Mbappé (Monaco/Paris Saint-Germain)

12 Karim Benzema (Lyon)

9 Patrick Kluivert (Ajax)

8= Obafemi Martens (Internazionale Milano)

8= Lionel Messi (Barcelona)

8= Raúl González (Real Madrid)

8= Javier Saviola (Barcelona)

8= Erling Braut Haaland (Salzburg)*

7= Thierry Henry (Arsenal)

6= Cesc Fàbregas (Arsenal)

6= Lars Ricken (Borussia Dortmund)

*compie 21 anni il 21 luglio 2021

Squadre indicate solo se il giocatore ha segnato con loro prima dei 21 anni

I trofei di Kylian Mbappé

Mbappé esulta dopo il primo gol in UEFA Champions League con il Monaco ©AFP/Getty Images

TITOLI:

Francia

Vincitore della Coppa del Mondo FIFA (2018)

Vincitore del Campionato Europeo Under 19 UEFA (2016)

Monaco

Vincitore della Ligue 1 (2016/17)

Paris Saint-Germain

Vincitore della Ligue 1 (2017/18, 2018/19)

Vincitore della Coppa di Francia (2017/18)

Vincitore della Coppa di Lega (2017/18)

Premi individuali

Squadra ideale del Campionato Europeo Under 19 UEFA 2016

Squadra della stagione di UEFA Champions League 2016/17

Miglior giovane e squadra ideale in Coppa del Mondo FIFA 2018

Giocatore francese dell'anno 2018

Squadra dell'Anno di UEFA.com 2018

Capocannoniere in Ligue 1 2018/19

RECORD:

Giocatore più giovane a segnare 10 gol in UEFA Champions League (18 anni e 350 giorni)

Giocatore più giovane dopo Pelé a segnare in finale di Coppa del Mondo