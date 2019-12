Gol nella fase a gironi: Bayern secondo, ma primo fuori casa

Il Bayern München è la squadra più prolifica di sempre nelle trasferte della fase a gironi di UEFA Champions League. Con 24 gol totali, è anche la seconda squadra più prolifica in assoluto a questo turno.

Con il 7-2 in casa del Tottenham Hotspur, il 3-2 sul campo dell'Olympiacos e il 6-0 in casa del Crvena zvezda, la formazione tedesca ha totalizzato 16 gol in trasferta, quattro in più del record stabilito dal Barcellona nel 2008/09 e nel 2011/12. Otto gol fuori casa sono stati segnati da Robert Lewandowski, che con 10 reti in totale è a una sola lunghezza dal record assoluto nella fase a gironi.

I gol di Lewandowski hanno permesso al Bayern di arrivare a 24 marcature nel girone, a una sola lunghezza dal record stabilito dal Paris Saint-Germain nel 2017/18. Il Bayern ha anche superato il primato stabilito dal Napoli in UEFA Europa League con 22 gol, anche se le 29 reti del Benfica in UEFA Youth League 2015/16 costituiscono ancora il record assoluto in un girone UEFA da sei partite.

Maggior numero di gol nella fase a gironi

25 Paris Saint-Germain 2017/18

24 Bayern Monaco 2019/20

21 Borussia Dortmund 2016/17

20 Manchester United 1998/99

20 Barcellona 2011/12

20 Real Madrid 2013/14

20 Barcellona 2016/17

Maggior numero di gol fuori casa nella fase a gironi

16 Bayern Monaco 2019/20

12 Barcellona 2011/12

12 Barcellona 2008/09

11 Liverpool 2017/18

10 Real Madrid 2017/18

10 Borussia Dortmund 2016/17

10 Bayern Monaco 2014/15

10 Real Madrid 2013/14

10 Paris Saint-Germain 2013/14

10 Marsiglia 2010/11

Alla ricerca della perfezione

Solo sei squadre avevano vinto tutte e sei le partite di UEFA Champions League prima del Bayern, che in questa edizione ha avuto la miglior differenza reti di sempre (+19). Nel 2017/18, il Paris è arrivato a +21 ma ha perso alla sesta giornata proprio contro il Bayern.

Fasi a gironi a punteggio pieno

Bayern Monaco (2019/20) differenza reti +19

Real Madrid (2011/12) +17

Real Madrid (2014/15) +14

Spartak Mosca (1995/96) +11

AC Milan (1992/93) +10

Barcellona (2002/03) +9

Paris Saint-Germain (1994/95) +9