Shakhtar - Atalanta: probabili formazioni, ultime notizie

Lo Shakhtar, secondo nel girone, si qualifica agli ottavi se vince o se pareggia e la Dinamo Zagabria non batte il Manchester City nell'altra sfida

L'Atalanta, quarta, si qualifica se vince e la Dinamo non batte il City

Alla Giornata 2, lo Shakhtar si è imposto 2-1 in rimonta sulla Dea

L'Atalanta ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta in UEFA Champions League contro la Dinamo alla Giornata 5

Sorteggio ottavi di finale: 16 dicembre, 12.00CET, Nyon

Probabili formazioni

Shakhtar: Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick, Kovalenko; Tetê, Júnior Moraes, Taison

Diffidati: Bolbat

Atalanta: Gollini; Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Pašalić, Gosens; A Gómez, Malinovskyi; Muriel

Indisponibili: Zapata (adduttore), Tolói (squalificato)

In dubbio: Iličić (coscia)

Diffidati: De Roon, Djimsiti, Iličić

Luís Castro, allenatore Shakhtar Donetsk

La conferenza stampa dello Shakhtar Donetsk è in programma alle 17.30CET.

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta

La conferenza stampa dell'Atalanta è in programma alle 18.15CET.

Lo sapevi?

L'Atalanta ha subito le due sconfitte più pesante di sempre in Europa in questa stagione, 4-0 in casa della Dinamo alla prima giornata e 5-1 sul campo del Manchester City nella seconda trasferta del girone. Per ulteriori statistiche, visita la nostra pagina dedicata alla storia della partita.