Leverkusen - Juventus: probabili formazioni, ultime notizie

La Juventus è già sicura del primo posto e della qualificazione agli ottavi di finale

Per qualificarsi il Bayer Leverkusen deve battere la Juventus e sperare che l'Atlético Madrid non vinca contro la Lokomotiv Mosca

I Bianconeri si sono imposti 3-0 in casa alla Giornata 2

Le due squadre si erano sfidate nella seconda fase a gironi 2001/02

Sorteggio ottavi di finale: 16 dicembre, 12.00CET, Nyon

Probabili formazioni

Leverkusen: Hradecky; L Bender, Tah, S Bender, Wendell; Aránguiz, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Bailey; Volland

Indisponibili: Amiri (squalificato), Pohjanpalo (caviglia), Weiser (caviglia)

Diffidati: Aránguiz, Bellarabi

Juventus: Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Rabiot, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi; Higuaín, Ronaldo

Indisponibili: Douglas Costa (coscia), Bentancur (ginocchio), Khedira (ginocchio), Ramsey (coscia)

Diffidati: Matuidi

Peter Bosz, allenatore Bayer Leverkusen

Domani dobbiamo vincere, non abbiamo altra scelta. Siamo un punto dietro l'Atlético, loro giocano in casa contro la Lokomotiv Mosca, che è già eliminata. Di certo questo non è un vantaggio per noi. Ci saranno dei cambi rispetto alla partita contro lo Schalke, anche solo perché la rosa sarà di 18 giocatori e non di 20. Chi sceglierò lo saprete solo domani. Charles Aranguiz e Kai Havertz sono due giocatori fondamentali per noi, ma la Juventus possiamo batterla solo tutti insieme, giocando una partita da grande squadra.

Maurizio Sarri, allenatore Juventus

Alla partita di domani chiedo quello che si chiede a questo tipo di sfide. La motivazione e la mentalità non devono mai calare. Non ci sono partite che non hanno senso: voglio vedere alti livelli di motivazione e una buona prestazione. Giocare la Champions League è una fortuna. Il tridente in attacco? E' solo in parte un esperimento, lo abbiamo già provato. Ce lo possiamo permettere solo in determinate situazioni, vedremo domani.

Lo sapevi?

Gli unici due confronti tra le due squadre prima di questa stagione risalgono alla seconda fase a gironi di UEFA Champions League 2001/02. A Torino, i bianconeri si sono imposti 4-0 grazie alla doppietta di David Trezeguet e ai gol di Alessandro Del Piero e Igor Tudor. Il Leverkusen ha vinto 3-1 in casa con un rigore trasformato dal portiere Hans-Jörg Butt e le reti di Thomas Brdarić e Marko Babić, arrivando primo nel girone e approdando in finale. La Juve è arrivata quarta ed è stata eliminata. Per ulteriori statistiche, visita la nostra pagina dedicata alla storia della partita.