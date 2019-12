Napoli - Genk: probabili formazioni, ultime notizie

Il Napoli approda agli ottavi di finale con un pareggio o se il Salisburgo non batte il Liverpool nell'altra sfida del girone

Il Genk è già sicuro di chiudere all'ultimo posto nel Gruppo E

Le due squadre hanno pareggiato 0-0 in Belgio alla Giornata 2

Il Napoli non ha mai perso in casa contro avversarie belghe

Sorteggio ottavi di finale: 16 dicembre, 12.00CET, Nyon

Probabili formazioni

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Allan, Zieliński, Fabián Ruiz; Lozano, Mertens

Indisponibili: Malcuit (ginocchio)

In dubbio: Milik (addome), Maksimović (noie muscolari)

Diffidati: Llorente

Genk: Vandevoordt; Cuesta, Dewaest, Lucumí, Mæhle; Ndongola, Berge, Neto Borges, Ito; Onuachu, Samatta

Indisponibili: Vukovic (tendine d'achille) , Uronen (caviglia)

Diffidati: Samatta

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Genk - Napoli 0-0

Carlo Ancelotti, allenatore Napoli

La conferenza stampa del Napoli è in programma alle 14.00CET.

Hannes Wolf, allenatore Genk

La conferenza stampa del Genk è in programma alle 17.45CET.

Lo sapevi?

Il Napoli ha vinto solo cinque delle ultime 11 gare casalinghe giocate in UEFA Champions League (P3 S3), ma al San Paolo non ha mai perso contro avversarie belghe (V2 P1). Per ulteriori statistiche, visita la pagina dedicata alla storia della partita.