Inter - Barcellona: probabili formazioni, ultime notizie

L'Inter deve battere il Barcellona (oppure ottenere almeno lo stesso risultato del Borussia Dortmund contro lo Slavia Praga) per approdare agli ottavi di finale

Il Barcellona ha già centrato la qualificazione ed è sicuro del primo posto finale nel girone

Alla Giornata 2, i Catalani si imposero 2-1 in rimonta al Camp Nou

Il Barcellona non ha mai battuto l'Inter a San Siro

Sorteggio ottavi di finale: 16 dicembre, 12.00CET, Nyon



Probabili formazioni

Inter: Handanovič, Godín, Skriniar, De Vrij, Candreva, Borja Valero, Vecino, Brozović, D’Ambrosio, Lukaku, Martínez

Indisponibili: Barella (ginocchio), Gagliardini (piede), Sánchez (caviglia), Sensi (coscia)

In dubbio: Candreva (schiena), Asamoah (ginocchio)

Diffidati: Barella, Candreva, Martínez

Barcellona: Cillessen; Wague, Umtiti, Todibo, Firpo; Rakitić, Vidal, Arthur, Messi, Griezmann, Pérez

Indisponibili: Dembélé (coscia)

In dubbio: Fati (knee), Alba (hamstring), Arthur (hip), Semedo (calf)

Diffidati: Busquets, Semedo

Antonio Conte, allenatore Inter

La conferenza stampa dell'Inter è in programma alle 13.30CET

Alejandro Valverde, allenatore Barcellona

La conferenza stampa del Barcellona è in programma alle 19.00CET

Lo sapevi?

Nelle ultime nove gare casalinghe europee, l'Inter ha perso una sola volta in casa, contro l'Eintracht Francoforte agli ottavi di finale della UEFA Europa League 2018/19 (V5 P3). In casa, inoltre, i Nerazzurri sono reduci da nove risultati utili contro formazioni spagnole (V6 P3). Per ulteriosi statistiche, visita la nostra pagina dedicata alla storia della partita.