La Roma ferma l'Inter a San Siro

Inter-Roma 0-0

Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive in campionato dell’Inter. A San Siro, nella partitissima contro la Roma, i Nerazzurri pareggiano 0-0, un risultato che rischia di costare il primato alla squadra di Antonio Conte: i punti di vantaggio sulla Juventus - protagonista sabato sera sul campo della Lazio - sono infatti al momento 2.

I Giallorossi, nel primo tempo, sono un po’ disattenti in fase di disimpegno. Un errore in appoggio di Jordan Veretout libera Romelu Lukaku: l’ex attaccante del Manchester United calcia in solitudine, ma Antonio Mirante - schierato tra i pali al posto dell’infortunato Pau López - riesce a salvarsi.

La squadra di Paulo Fonseca prova a rispondere con Diego Perotti, che calcia di destro ma trova la risposta sicura di Samir Handanović. La Roma perde per guai muscolari Davide Santon, un ex, e al suo posto entra Leonardo Spinazzola. Un altro ex, Nicolò Zaniolo, chiama all’intervento il portiere avversario, poi un sinistro di Lautaro Martínez finisce fuori anche se non di molto.

I padroni di casa hanno un’altra occasione grazie al rinvio sbagliato da Mirante. Lukaku serve Marcelo Brozović, il centrocampista croato calcia ma non inquadra lo specchio della porta. Prima dell’intervallo, nel recupero, si fa male anche Antonio Candreva, costretto a lasciare il posto all’austriaco Valentino Lazaro.

Nella ripresa ci prova dalla distanza Aleksandar Kolarov, che manda alto, poi è di nuovo sugli scudi il portiere della Roma, che compie un miracolo su Matías Vecino. La partita è molto tattica, i ritmi faticano a decollare; Paulo Fonseca prova ad affidarsi a Edin Džeko, senza però che la mossa sortisca gli effetti auspicati.

L’ultima occasione ce l’ha Lautaro Martínez, ma Gianluca Mancini riesce a fermare l’attaccante argentino pescato dal cross di Vecino. Finisce 0-0, le squadra possono ora concentrarsi sugli impegni europei: l’Inter se la vedrà con il Barcellona, la Roma contro il Wolfsberg.





