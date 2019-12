Alla scoperta delle squadre agli ottavi di finale

Vincitrici dei gironi (teste di serie): Barcellona (ESP), Bayern (GER), Juventus (ITA), Manchester City (ENG), Paris Saint-Germain (FRA)

Seconde dei gironi (non teste di serie): Real Madrid (ESP), Tottenham Hotspur (ENG)

Qualificata – posizione finale da confermare: Leipzig (GER)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Barcellona 3-1 Dortmund

Ranking UEFA: 2°

Fase a gironi: V3 P2 S0 GF7 GS3

Miglior marcatore: Luis Suárez (3)

Passata stagione: semifinale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore x5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

Chi è l'allenatore? Ex attaccante del Barcellona, Ernesto Valverde è sulla panchina dei Blaugrana dal 2017; ha condotto il club alla vittoria di due Liga consecutive ma la mancata vittoria della UEFA Champions League lo ha in qualche modo messo in discussione.

La stagione in breve: l'intesa del tridente Griezmann-Messi-Suarez resta ancora da valutare

Ranking UEFA: 3°

Fase a gironi: V5 P0 S0 GF21 GS4

Miglior marcatore: Robert Lewandowski (10)

Passata stagione: ottavi di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore x5 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013)

Chi è l'allenatore? Ex vice della nazionale tedesca, Hans-Dieter Flick è l'allenatore ad interim del club dai primi di novembre. Jupp Heynckes sta spingendo per prolungare il contratto a quello che lui definisce una "gemma di allenatore", e il Bayern con lui sembra aver trovato la quadratura.

La stagione in breve: miglior attacco della fase a gironi, Lewandowski inarrestabile: crisi, quale crisi?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Juventus 1-0 Atlético

Ranking UEFA: 5°

Fase a gironi: V4 P1 S0 GF10 GS4

Miglior marcatore: Paulo Dybala (3)

Scorsa stagione: quarti di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore x2 (1985, 1996)

Chi è l'allenatore? Ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri si è seduto sulla panchina della Juve in estate dopo aver condotto a maggio il Chelsea alla vittoria della UEFA Europa League. Fautore di un gioco basato sul pressing alto e intenso che è stato ribattezzato oltremanica 'Sarri-ball'.

La stagione in breve: solidità, risultati importanti e un Ronaldo che può ancora crescere

Ranking UEFA: 45°

Fase a gironi: V3 P1 S1 GF8 GS6

Miglior marcatore: Emil Forsberg, Marcel Sabitzer, Timo Werner (2)

Scorsa stagione: fase a gironi

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: ottavi di finale (2020)

Chi è l'allenatore? Ex centrale la cui carriera è stata rovinata da un infortunio, Julian Nagelsmann ad appena 32 anni è un allenatore con una certa esperienza in Champions League; scelto dal Leipzig nell'estate 2019, nel 2018/19 ha condotto l'Hoffenheim alla fase a gironi.

La stagione in breve: club emergente della Bundesliga, è alla sua prima partecipazione agli ottavi di finale; si è guadagnato il rispetto sul campo

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Man. City 5-1 Atalanta

Ranking UEFA: 6°

Fase a gironi: V3 P2 S0 GF12 GS3

Miglior marcatore: Raheem Sterling (5)

Scorsa stagione: quarti di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinale (2016)

Chi è l'allenatore? In 11 stagioni da allenatore di squadre maggiori, Pep Guardiola ha vinto otto campionati: tre al Barcellona, tre al Bayern e due al City. Tuttavia da allenatore ha vinto l'ultima delle sue due UEFA Champions League nel lontano 2011.

La stagione in breve: Sterling in gran forma ma al City manca il suo proverbiale 'killer instinct'

Ranking UEFA: 7°

Fase a gironi: V4 P1 S0 GF12 GS2

Miglior marcatore: Kylian Mbappé (4)

Scorsa stagione: ottavi di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinale (1995)

Chi è l'allenatore? Dopo aver preso il posto di Jürgen Klopp prima al Mainz e poi al Dortmund, Thomas Tuchel ha dimostrato di saper vincere anche al PSG portando in bacheca il campionato al suo primo anno nel 2018; in Europa però ancora non ha spiccato il volo.

La stagione in breve: Mbappé brilla in assenza di Neymar, ma tutto si deciderà nella fase a eliminazione diretta

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Real Madrid 2-2 Paris

Ranking UEFA: 1°

Fase a gironi: V2 P2 S1 GF11 GS7

Miglior marcatore: Karim Benzema (4)

Scorsa stagione: ottavi di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore x 13 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018)

Chi è l'allenatore? Tornato sulla panchina dei Blancos nel 2019, Zinédine Zidane ha vinto quattro volte la UEFA Champions League col Real Madrid: una da giocatore e tre da allenatore. Dopo un periodo difficile, Sergio Ramos ha detto che la squadra è "con Zizou fino alla morte".

La stagione in breve: dopo un inizio balbettante, il rinato Real di Zidane sembra aver finalmente ingranato

Ranking UEFA: 12°

Fase a gironi: V3 P1 S1 GF17 GS11

Miglior marcatore: Harry Kane (6)

Scorsa stagione: vice campione

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (2019)

Chi è l'allenatore? Campione d'Europa con Porto e Inter, José Mourinho ha sostituito Mauricio Pochettino a novembre. Lo 'Special One' ha molto da dimostrare a Londra dopo un'esperienza in chiaroscuro sulla panchina del Manchester United.

La stagione in breve: difesa non sempre impeccabile, attacco letale; riuscirà Mourinho a correggere i difetti dei finalisti del 2019?